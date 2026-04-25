Jaqueline Cristian, învinsă de Sabalenka Românca n-a putut ține pasul cu liderul mondial

alt-text Publicat: 25.04.2026, ora 23:45
alt-text Actualizat: 25.04.2026, ora 23:59
  • Final de drum pentru Jaqueline Cristian (27 de ani, #33 WTA) la Madrid.
  • Aceasta a pierdut duelul cu Arnya Sabalenka (27 de ani, #1 WTA), scor 1-6, 4-6, din turul al treilea și a fost eliminată din competiție.

După ce a trecut de Yuliia Starodubtseva (26 de ani, locul 53 WTA) în turul doi, duelul cu liderul clasamentului mondial a fost unul complicat pentru româncă.

Jaqueline Cristian a pierdut în două seturi cu Arnya Sabalenka

Arnya Sabalenka a reușit o adevărată demonstrație de forță în primul set al duelului cu Jaqueline, reușind să se impună cu 6-1 în doar 33 de minute.

În setul al doilea, Jaqueline a lăsat deoparte emoțiile arătate în prima parte a meciului și a încercat să îi dea replica liderului din clasamentul WTA.

Deși a arătat mult mai bine, românca tot nu a reușit să se impună, setul al doilea fiind câștigat tot de Sabalenka. Bielorusa s-a impus cu 6-4.

Astfel, după o oră și 25 de minute de joc, Sabalenka s-a calificat în turul următor.

Ca urmare a parcursului său de la Madrid, Jaqueline s-a ales cu un cec în valoare de 54,110 euro.

În acest moment, România mai are o singură reprezentantă în turneul de la Madrid, pe Sorana Cîrstea. Aceasta o va înfrunta pe Coco Gauff duminică, de la ora 12:00.

