CFR CLUJ - U CLUJ 1-0. Ovidiu Bic (32 de ani) și Iulian Cristea (31 de ani), jucătorii oaspeților, au acuzat arbitrajul, după înfrângerea din Gruia.

În minutul 77, Szabolcs Kovacs a vrut să-i arate al doilea cartonaș galben lui Karlo Muhar, după o intervenție asupra lui Nistor, însă s-a răzgândit în ultimul moment.

CFR CLUJ - U CLUJ 1-0 . Ovidiu Bic: „Știa că avea «galben» și nu a vrut să-l elimine!”

„A vrut clar să dea al doilea «galben» și s-a râzgândit când a văzut că mai avea unul. Sigur, după gestul lui, asta a fost. Știa ca avea «galben» și nu a vrut să dea «roșu»”, a declarat Ovidiu Bic la Digi Sport.

Mijlocașul a vorbit și despre eșecul formației sale.

„Știam că ne așteaptă un meci foarte important, că e un derby. Am început mai greu meciul. Cred că s-a văzut și starea de oboseală, după ce am jucat 120 de minute în Cupă. A doua repriză cred că ne-am mai revenit puțin și am reușit să intrăm în controlul jocului. Meci echilibrat așa sunt derby-urile.

A venit acel penalty și am pierdut, chiar dacă am forțat pe final. Nu avem ce face, mai avem meciuri de jucat și multe puncte în joc.

Ne pare rău că Lukic n-a jucat. S-a vorbit foarte mult despre titlu. Obiectivul nostru este să intrăm într-o cupă europeană”, a mai spus Bic.

Iulian Cristea: „Mi s-a părut ciudată faza cu Muhar”

Iulian Cristea, stoperul lui U Cluj, a întărit afirmațiile făcute de coechiperul său legate de faza care i-a avut ca protagoniști pe Szabolcs Kovacs și Muhar.

„Ce pot să zic, ne-am dat viața pe teren, știam că ne așteaptă un meci greu.

Din păcate, acel penalty s-a dat, dar mi s-a părut ciudată faza cu Muhar, când putea să ia al doilea «galben». A vrut să i-l dea, apoi probabil i-a fost semnalat din camera VAR sau de al patrulea arbitru.

De aia avem VAR, lasă decizia din teren și o corectezi după. A fost un joc închis, din păcate nu am reușit să câștigăm și ne doare, mai ales pentru suporterii ăștia frumoși.

Eu nu am mai mers acolo, că dacă faci doi-trei pași îți dă galben.

Sperăm de data aceasta să nu ne afecteze jocul și să fie ultimul eșec din acest sezon. Sperăm să ieșim învingători și o să dăm maximul. Ritmul sau agresivitatea nu au mai fost aceleași la care ne așteptam”, a spus Cristea pentru sursa citată.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 6 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Rapid 5 32 5 Dinamo 5 31 6 FC Argeș 5 30

*beneficiază de rotunjire

