CFR CLUJ - U CLUJ 1-0. Cristiano Bergodi (61 de ani), tehnicianul „studenților”, a vorbit despre partida pierdută pe terenul rivalei din oraș.

Odată cu acest rezultat, CFR Cluj s-a apropiat la două puncte de U Cluj și Universitatea Craiova, echipele aflate pe primul loc, la egalitate de puncte. Oltenii au un meci mai puțin disputat.

CFR - U CLUJ. Cristiano Bergodi: „Absența lui Lukic a fost principalul motiv pentru care am pierdut”

Tehnicianul „șepcilor roșii” a vorbit despre oboseala acumulată de echipa sa, dar și despre lipsa lui Jovo Lukic, golgheterul echipei, care nu a putut juca în această seară, deși fusese anunțat titular.

„Principalul motiv a fost oboseala. S-a adunat în aceste trei meciuri. Nu am fost așa reactivi, am închis bine spațiile, dar atunci când aveam mingea mi se părea că nu merge bine jocul.

A fost un meci greu, au un stil de joc bine conturat. E păcat cu acel penalty, dar în general nu pot să le reproșez nimic jucătorilor. Mergem înainte fără să facem tragedie pentru că oricum campionatul se joacă.

Lukic a avut probleme înaintea jocului, dar credeam că e pe fond de oboseală. Ne-a lipsit mult astăzi, ținea de minge, ajuta mult echipa și fix asta nu am avut azi.

Probabil acesta este principalul motiv, pentru că am încercat cu Gheorghiță, dar nu e ușor pentru Lukic chiar era un jucător care ne-a ajutat mult. Cred că acesta este principalul motiv pentru care am pierdut azi”, a declarat Cristiano Bergodi, la Prima Sport.

Cristiano Bergodi: „Nu suntem Barcelona. E normal să fie probleme pe font de oboseală”

„Nu ne-au surprins. Trebuie să puneți în balanță faptul că e al treilea meci într-o săptămână și nu e ușor. Nu suntem Barcelona, e normal ca la al treilea meci să fie probleme pe font de oboseală și, mă repet, am jucat fără cel mai important jucător al nostru.

Sunt dezamăgit de rezultat, dar nu pot să le reproșez ceva jucătorilor. Au dus echipa pe primul loc, suntem în finala cupei, deci nu le pot reproșa nimic.

Nu căutăm alibiuri, dar din păcate la al treilea meci într-o săptămână nu a fost ușor”, a mai spus Bergodi.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport