Al Ahli, campioana Asiei Gruparea saudită câștigă trofeul pentru al doilea an la rând 
Al Ahli, campioana Asiei Gruparea saudită câștigă trofeul pentru al doilea an la rând

Publicat: 25.04.2026, ora 23:05
Actualizat: 25.04.2026, ora 23:20
  • Al-Ahli (Arabia Saudită) a învins-o pe Machida (Japonia), scor 1-0, și a câștigat Liga Campionilor Asiei pentru al doilea sezon consecutiv.

Gruparea saudită este prima echipă care își apără trofeul după mai bine de două decenii.

Decizie luată la FCSB O singură șansă pentru Târnovanu: „Doar așa mai poate apăra”
Decizie luată la FCSB O singură șansă pentru Târnovanu:  „Doar așa mai poate apăra”

Al-Ahli a câștigat Liga Campionilor Asiei

În prima repriză a partidei disputate la Jeddah cele două echipe s-au anihilat reciproc, scorul la pauză fiind 0-0.

Al-Ahli a rămas în 10 oameni în minutul 68, atunci când fundașul Zakaria Al Hawsawi a fost eliminat, după ce și-a lovit cu capul în gură un adversar.

Cele două formații au intrat în prelungiri, acolo unde Al-Ahli a dat lovitura. Saudiții au punctat în minutul 96, atunci când Firas Al Buraikan a înscris din pasa lui Franck Kessie.

Japonezii de la Machida nu au mai putut reveni, astfel că Al-Ahli și-a adjudecat trofeul continental pentru al doilea sezon consecutiv.

Ultima dată când o echipă a câștigat Liga Campionilor Asiei în ani consecutivi a fost vorba tot de o echipă saudită, Al Ittihad, grupare care s-a impus în 2004 și 2005.

De asemenea, Al Ahli este la al doilea trofeu câștigat în patru finale disputate, recordul de trofee fiind deținut de rivala Al Hilal, care a câștigat de patru ori competiția.

Odată cu această victorie, Arabia Saudită ajunge la opt trofee câștigate, la patru distanță de Coreea de Sud, care are 12.

„M-am adresat instanțelor” Marius Măldărășanu a cerut falimentul clubului din Liga 1: „La fel au făcut și ei”
„M-am adresat instanțelor” Marius Măldărășanu a cerut  falimentul  clubului din Liga 1:  „La fel au făcut și ei”
Scandal uriaș în Italia VIDEO Meciul lui Chivu, implicat direct în acuzațiile de fraudă! Imagini incredibile din camera VAR: „E penalty?” / „Vino la monitor!”
Scandal uriaș în Italia VIDEO Meciul lui Chivu, implicat direct în acuzațiile de fraudă!  Imagini incredibile din camera VAR: „E penalty?” / „Vino la monitor!”

„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Pas greșit pentru Inter VIDEO. Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
Pas greșit pentru Inter VIDEO.  Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
 „O umilință, o rușine!” VIDEO. Costel Gâlcă a pus tunurile pe jucători: „N-am arătat niciodată așa”
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
Dan Udrea De ce nu e demis Gâlcă?
„Kopic a gândit foarte bine meciul”  Andrei Nicolescu, după victoria cu Rapid: „Era o mare frustrare că nu reușeam să-i batem”
Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în  Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
