Al Ahli, campioana Asiei Gruparea saudită câștigă trofeul pentru al doilea an la rând 

Al-Ahli (Arabia Saudită) a învins-o pe Machida (Japonia), scor 1-0, și a câștigat Liga Campionilor Asiei pentru al doilea sezon consecutiv.

Gruparea saudită este prima echipă care își apără trofeul după mai bine de două decenii.

În prima repriză a partidei disputate la Jeddah cele două echipe s-au anihilat reciproc, scorul la pauză fiind 0-0.

Al-Ahli a rămas în 10 oameni în minutul 68, atunci când fundașul Zakaria Al Hawsawi a fost eliminat, după ce și-a lovit cu capul în gură un adversar.

Cele două formații au intrat în prelungiri, acolo unde Al-Ahli a dat lovitura. Saudiții au punctat în minutul 96, atunci când Firas Al Buraikan a înscris din pasa lui Franck Kessie.

Japonezii de la Machida nu au mai putut reveni, astfel că Al-Ahli și-a adjudecat trofeul continental pentru al doilea sezon consecutiv.

Ultima dată când o echipă a câștigat Liga Campionilor Asiei în ani consecutivi a fost vorba tot de o echipă saudită, Al Ittihad, grupare care s-a impus în 2004 și 2005.

De asemenea, Al Ahli este la al doilea trofeu câștigat în patru finale disputate, recordul de trofee fiind deținut de rivala Al Hilal, care a câștigat de patru ori competiția.

Odată cu această victorie, Arabia Saudită ajunge la opt trofee câștigate, la patru distanță de Coreea de Sud, care are 12.

Citește și

