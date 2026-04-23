Sorana Cîrstea (36 de ani, 26 WTA) s-a retras de pe tabloul de dublu al turneului de la Madrid.

Sportiva româncă urma să facă echipă cu Anna Kalinskaya, alături de care a ridicat trofeul în 2025, în capitala Spaniei, însă nu-și va putea apăra trofeul în ultimul sezon al carierei.

Tenismena noastră a renunțat să participe la dublu din cauza accidentării care a făcut-o să abandoneze și semifinala turneului de la Rouen.

Este vorba de o problemă la gamba stângă, iar Sorana nu a riscat și participarea pe tabloul de simplu al turneului, informează gsp.ro.

Cele două jucătoare ar fi urmat să întâlnească, în primul tur, favoritele numărul 3, Elise Mertens (Belgia) și Shuai Zhang (China).

La simplu, Sorana va evolua vineri contra italiencei Tyra Caterina Grant (18 ani, 262 WTA), de la ora 15:00.

Românca se află pentru a 15-a oară pe tabloul de simplu de la Madrid, iar cel mai bun rezultat obținut a fost prezența în sferturile de finală în 2016 și 2017.

Sorana Cîrstea a anunțat, la finalul anului 2025, că acesta este ultimul său sezon în circuitul WTA.

