„Discuție lungă cu Mircea Lucescu” Foștii elevi îi trimit mesaje de susținere selecționerului

Foștii elevi ai lui Mircea Lucescu sunt alături de antrenorul legendar al fotbalului românesc, care traversează o perioadă dificilă.

La 80 de ani și 6 luni, „Il Luce” este internat în Spitalul Universitar din București pentru a treia oară în ultimele trei săptămâni, iar valul de mesaje de susținere nu a întârziat să apară.

Loți Bölöni l-a sunat pe Mircea Lucescu în spital: „Am vorbit ieri cu el. Am avut o discuție lungă”

Printre cei care i-au transmis gânduri bune se numără și Ladislau Bölöni (72 de ani). „Am vorbit ieri cu el. Am avut o discuție lungă”, a spus Loți, semn că Mircea Lucescu este în continuare conectat la lumea fotbalului și la cei apropiați, în ciuda problemelor medicale cu care se confruntă.

Bölöni are o relație specială cu Mircea Lucescu. Cei doi au fost colegi de cameră la echipa națională, iar când „Il Luce” a devenit selecționer în 1981 l-a readus pe Loți printre „tricolori”, după ce acesta fusese interzis de regimul comunist.

Mircea Lucescu a vorbit la superlativ despre Bölöni în interviul acordat pentru filmul despre viața celui care a marcat golul victoriei istorice împotriva campioanei mondiale Italia, din 1983.

VIDEO. Mircea Lucescu, în filmul documentar „Bölöni - Legenda care ne leagă”

Marcel Coraș: „Dumnezeu are grijă de nea Mircea să treacă cu bine peste greaua încercare!”

Alți foști jucători, precum Ioan Andone (65 de ani), Rodion Cămătaru (67 de ani) sau Marcel Coraș (66 de ani), au interacționat cu Mircea Lucescu.

„Nu am vorbit cu dânsul de când este în spital, dar i-am trimis pe WhatsApp două mesaje de susținere. L-am sunat, dar probabil se odihnea!

Dumnezeu are grijă de nea Mircea să treacă cu bine peste greaua încercare!”, a precizat Coraș, debutat de Lucescu la națională în 1981, în perioada în care evolua la UTA Arad, în liga a doua.

Lucescu pleacă în Belgia. El decide dacă va fi pe bancă la barajul cu Turcia

Semnalele din lumea fotbalului confirmă mesajul optimist transmis de Mircea Lucescu, ieri, prin intermediul FRF.

Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație” Mircea Lucescu, selecționer România

Mircea Lucescu este acum internat la Spitalul Universitar de Urgență București, iar la mijlocul lunii februarie, pe 16, va pleca în Belgia, anunță primasport.ro.

Acolo, el are programată o vizită la o clinică pe 17 februarie, unde va primi o a doua opinie despre natura bolii sale, extrem de serioasă.

Federația Română de Fotbal ține legătura constant cu selecționerul, însă există o îngrijorare reală în privința pregătirii barajului cu Turcia, programat pe 26 martie.

Conducerea FRF așteaptă noi semnale privind evoluția stării sale de sănătate, iar conform aceleiași surse decizia dacă Mircea Lucescu va sta sau nu pe banca naționalei la Istanbul va aparține exclusiv selecționerului.

Mircea Lucescu: infecție puternică și insuficiență cardio-respiratorie

Pe finalul anului trecut, după încheierea preliminariilor Mondialului, selecționerul a avut probleme cardiace, motiv pentru care a evitat călătoria la Washington, unde a avut loc tragerea la sorți pentru grupele Campionatului Mondial.

Sfârșitul lui decembrie a confirmat că problemele sunt mai complexe decât se credea, iar începutul lui 2026 l-a adus din nou la spital. De această dată, conform surselor medicale, problemele au fost cauzate de o gripă severă, cu temperaturi de peste 39 de grade, care nu a cedat nici măcar în urma tratamentului cu antibiotice.

Medicii au descoperit că Mircea Lucescu a avut o infecție puternică, urmată de insuficiență cardio-respiratorie, ceea ce a acutizat preocuparea familiei sale. În prezent, selecționerul este inclus într-un program național de tratament pentru o boală cronică și complexă, iar evoluția sa va fi atent monitorizată.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport