Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York

Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 41 WTA) a fost eliminată, în turul 3 de la US Open, de americanca Amanda Anisimova (24 de ani, locul 9 WTA), 4-6, 6-4, 2-6.

Românca a ajuns pentru prima dată în turul 3 al turneului de la Flushing Meadows.

Jaqueline Cristian a reușit cea mai bună clasare WTA din întreaga sa carieră, după participarea la această ediție a US Open.

Jaqueline Cristian rămăsese singura jucătoare din România de pe tabloul de la US Open. Compatrioatele sale, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, au fost eliminate prematur.

România a rămas fără reprezentante pe tabloul principal al ultimului turneu de Grand Slam din acest an, după ce Jacqueline Cristian a fost eliminată de Amanda Anisimova, 4-6, 6-4, 2-6, după 2 ore și 9 minute de joc.

Acesta a fost primul duel dintre Jacqueline Cristian și Amanda Anisimova. Jucătoarea de tenis din Statele Unite a ajuns, în premieră, în optimile de finală ale competiției, unde o va întâlni pe brazilianca Hadad Maia.

A decider on Grandstand!



Jaqueline Cristian takes the second set over Amanda Anisimova 6-4. pic.twitter.com/iyVDtmtEA8 — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025

Celelate jucătoare din România au fost eliminate în rundele anterioare. Sorana Cîrstea a fost eliminată în turul 2 al US Open, de Karolina Muchova, în timp ce Gabriela Ruse a cedat încă din runda inaugurală a competiției, împotriva Dariei Kasatkina.

Jacqueline Cristian, salt în clasamentul WTA

Deși a fost eliminată în turul 3 al competiției, Jaqueline Cristian are motive de mândrie. Sportiva a ajuns pentru prima dată în această fază a competiției și, deși a pierdut, a urcat în clasamentul mondial.

Jaqueline Cristian a urcat a urcat 8 poziții în clasamentul WTA. În acest moment, românca se află pe locul 41. Până la sfârșitul competiției, ea ar putea coborî câteva poziții în ierarhia WTA, însă se va afla pe cea mai bună poziție din carieră.

De asemenea, performanța de la US Open este și un succes financiar pentru româncă. Conform wtatennis.com, Jaqueline Cristian părăsește ultimul turneu de Grand Slam al anului cu cel mai mare premiu din carieră: 237.000 dolari.

În trecut, Cristian a primit mult mai puțini bani pentru performanțele sale: 183.040 de dolari la Melbourne și 181.898 de dolari la Paris.

Jucătoarea de tenis din București a depășit borna de 3 milioane de dolari încasați din premiile turneelor la care a participat.

