Momentul zilei la US Open  VIDEO Aryna Sabalenka, reacție amuzantă după o cerere în căsătorie din timpul meciului: „Fără presiune!”

Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) a avut o reacție amuzantă după o cerere în căsătorie din timpul meciului ei de la US Open.

Totul s-a întâmplat în partida de ieri, dintre jucătoarea din Belarus și canadianca Leylah Fernandez (31 WTA), încheiată cu victoria Arynei Sabalenka, scor 6-3, 7-6 (7-2).

Aryna Sabalenka, reacție amuzantă după o cerere în căsătorie: „Fără presiune”

La finalul primul set al meciului de ieri, de la ultimul turneu de Grand Slam al anului, în public a avut loc un moment emoționant.

Unul dintre bărbații aflați la meciul dintre Sabalenka și Fernandez a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, care a acceptat fără să stea pe gânduri, ceea ce a stârnit bucurie în rândul fanilor.

A moment of love at the US Open!



Congratulations! 💍#LoveattheUSOpen pic.twitter.com/M3px6ccMM5 — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025

În cele din urmă, partida a fost câștigată de Sabalenka și s-a calificat în optimi la US Open, acolo unde va da peste Cristina Bucsa (#95 WTA).

Aryna Sabalenka, despre clipele inedite din timpul meciului: „Foarte emoționant”

La finalul partidei, Aryna Sabalenka a vorbit despre evenimentul fericit din tribune, spunând că a fost o premieră pentru ea.

„Cred că este prima dată când cineva vine cu o cerere în căsătorie în timpul unui meci și a fost un moment foarte emoționant, dar eu încercam doar să nu mă apuc să zâmbesc. A fost foarte drăguț și cred că acum sunt foarte fericiți.

Încercam doar să rămân concentrată pe jocul meu și a fost un moment minunat. Așa cum am spus și pe teren, le doresc o căsnicie fericită”, a declarat Aryna Sabalenka.

Întrebată dacă se așteaptă să fie și ea cerută de soție de partenerul Georgios Frangulis, tenismena a răspuns: „M-am uitat spre iubitul meu, da. Fără presiune! (n.r. râde)”.

