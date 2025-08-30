Momentul zilei la US Open  VIDEO Aryna Sabalenka, reacție amuzantă după o cerere în căsătorie din timpul meciului: „Fără presiune!”

- Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) a avut o reacție amuzantă după o cerere în căsătorie din timpul meciului ei de la US Open.
Totul s-a întâmplat în partida de ieri, dintre jucătoarea din Belarus și canadianca Leylah Fernandez (31 WTA), încheiată cu victoria Arynei Sabalenka, scor 6-3, 7-6 (7-2).
Aryna Sabalenka, reacție amuzantă după o cerere în căsătorie: „Fără presiune”
La finalul primul set al meciului de ieri, de la ultimul turneu de Grand Slam al anului, în public a avut loc un moment emoționant.
Unul dintre bărbații aflați la meciul dintre Sabalenka și Fernandez a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, care a acceptat fără să stea pe gânduri, ceea ce a stârnit bucurie în rândul fanilor.
- În cele din urmă, partida a fost câștigată de Sabalenka și s-a calificat în optimi la US Open, acolo unde va da peste Cristina Bucsa (#95 WTA).
Aryna Sabalenka, despre clipele inedite din timpul meciului: „Foarte emoționant”
La finalul partidei, Aryna Sabalenka a vorbit despre evenimentul fericit din tribune, spunând că a fost o premieră pentru ea.
„Cred că este prima dată când cineva vine cu o cerere în căsătorie în timpul unui meci și a fost un moment foarte emoționant, dar eu încercam doar să nu mă apuc să zâmbesc. A fost foarte drăguț și cred că acum sunt foarte fericiți.
Încercam doar să rămân concentrată pe jocul meu și a fost un moment minunat. Așa cum am spus și pe teren, le doresc o căsnicie fericită”, a declarat Aryna Sabalenka.
Întrebată dacă se așteaptă să fie și ea cerută de soție de partenerul Georgios Frangulis, tenismena a răspuns: „M-am uitat spre iubitul meu, da. Fără presiune! (n.r. râde)”.