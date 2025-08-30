Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest

Sorana Cîrstea (35 de ani, 71 WTA) și Anna Kalinskaya (26 de ani, 29 WTA) au fost eliminate în primul tur la dublu de la US Open.

La finalul partidei, rusoaica și-a criticat adversarele și le-a acuzat de „lipsă de respect”.

Kalinskaya și Sorana Cîrstea au pierdut, scor 7-5, 6-4, în fața perechii formate din McCartney Kessler și Peyton Stearns, deși au condus cu 5-1 în primul set.

Anna Kalinskaya: „Mă așteptam la puțin respect”

La capătul meciului care a durat o oră și 36 de minute, nemulțumită de rezultat, Kalinskaya și-a criticat adversarele, moment care pare s-o fi surprins și pe Sorana Cîrstea.

Jucătoarea din Rusia a considerat că oponentele nu le-au respectat pe ea și pe Sorana și nu și cerut iertare după punctele obținute cu ajutorul fileului, potrivit dailymail.co.uk.

Tensiuni la finalul partidei FOTO Captură video/Daily Mail

„Mă așteptam la puțin respect. Nu te-am văzut să-ți ceri scuze nici măcar o dată”, i-a spus Kalinskaya uneia dintre adversare.

Acesta nu a fost singurul caz cu astfel de acuzații de la US Open. Zilele trecute, Jelena Ostapenko și-a criticat și ea adversara, tot pentru „lipsă de respect”.

