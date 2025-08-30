Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest

- Sorana Cîrstea (35 de ani, 71 WTA) și Anna Kalinskaya (26 de ani, 29 WTA) au fost eliminate în primul tur la dublu de la US Open.
- La finalul partidei, rusoaica și-a criticat adversarele și le-a acuzat de „lipsă de respect”.
Kalinskaya și Sorana Cîrstea au pierdut, scor 7-5, 6-4, în fața perechii formate din McCartney Kessler și Peyton Stearns, deși au condus cu 5-1 în primul set.
Anna Kalinskaya: „Mă așteptam la puțin respect”
La capătul meciului care a durat o oră și 36 de minute, nemulțumită de rezultat, Kalinskaya și-a criticat adversarele, moment care pare s-o fi surprins și pe Sorana Cîrstea.
Jucătoarea din Rusia a considerat că oponentele nu le-au respectat pe ea și pe Sorana și nu și cerut iertare după punctele obținute cu ajutorul fileului, potrivit dailymail.co.uk.
„Mă așteptam la puțin respect. Nu te-am văzut să-ți ceri scuze nici măcar o dată”, i-a spus Kalinskaya uneia dintre adversare.
Acesta nu a fost singurul caz cu astfel de acuzații de la US Open. Zilele trecute, Jelena Ostapenko și-a criticat și ea adversara, tot pentru „lipsă de respect”.