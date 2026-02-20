Final de aventură la WTA Dubai  Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, învinse în semifinalele probei de dublu » Premiu consistent pentru românce

Jaqueline Cristian (27 de ani) și Gabriela Ruse (28 de ani) s-au oprit în semifinalele probei de dublu din cadrul competiției WTA 1000 de la Dubai.

Româncele au fost învinse de Laura Siegemund (37 de ani) și Vero Zvonareva (41 de ani), scor 3-6, (6)6-7.

Final de drum pentru Ruse și Cristian în Emirate. După trei victorii obținute în fața unor jucătoare cu experiență la dublu, sportivele noastre nu au reușit să treacă și de redutabila echipă Siegemund/Zvonareva.

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, învinse în semifinalele la WTA Dubai

Deși au început meciul cu un game câștigat la retur, Jaqueline și Gabriela au ratat alte patru mingi de break până la finalul setului, iar adversarele au reușit să le spargă în două rânduri serviciul (6-3).

Jucătoarele din România au condus cu 5-3 în al doilea set, însă au pierdut la 0 game-ul de serviciu în urma căruia ar fi putut trimite partida în super-tiebreak.

Până la urmă, a fost nevoie de tiebreak pentru a stabili câștigătoarele setului secund. Ruse și Cristian au condus cu 6-4, dar au ratat ambele mingi de set, iar adversarele s-au impus cu 8-6.

59.000 de dolari și 390 de puncte WTA vor primi Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse pentru performanța reușită la Dubai, în proba de dublu

Grație parcursului din Emirate, Jaqueline Cristian urcă 74 de poziții în ierarhia WTA LIVE de dublu, până pe 93. Bifează astfel cea mai bună clasare a carierei, precedenta fiind poziția locul 103, în iulie 2025.

De cealaltă parte, Gabriela Ruse realizează un salt de 28 de locuri și ocupă locul 75. Cel mai sus a fost pe 32, în mai 2023.

Rezumatul partidei Ruse/Cristian - Zvonareva/Siegemund:

Laura Siegemund și Vera Zvonareva se vor duela pentru trofeu cu perechea Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani (favorite 5).

7 titluri au cucerit împreuna Laura Siegemund și Vera Zvonareva. Cele mai importante le-au obținut la US Open 2020 și Turneul Campioanelor 2023

La simplu, Gabriela Ruse a fost învinsă în primul tur de americanca Emma Navarro, în timp ce Jaqueline Cristian a pierdut în optimi în fața rusoaicei Mirra Andreeva.

