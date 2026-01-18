Gabriela Ruse, victorie mare Românca a învins o favorită și s-a calificat în turul 2 la Australian Open » Câți bani a încasat

Gabriela Ruse (28 de ani, #79 WTA) s-a calificat în turul 2 la Australian Open după ce a trecut în runda inaugurală de Dayana Yastremska (25 de ani, #28 WTA), scor 6-4, 7-5.

Tenismena din România a oferit și o primă reacție după succesul de duminică.

Primul turneul de Grand Slam al anului se desfășoară în perioada 12 ianuarie - 1 februarie.

Gabriela Ruse, în turul 2 la Australian Open

În runda inaugurală, Gabriela Ruse a trecut de ucraineanca Dayana Yastremska în două seturi, scor 6-4, 7-5.

Ruse a început perfect meciul și a avut trei șanse de break în game-ul al treilea, de care nu a reușit să profite. Aceasta a mai reușit un nou break la scorul de 4-4, apoi a jucat fără greșeală și a câștigat primul set cu scorul de 6-4.

Setul al doilea a început la fel de bine pentru Gabriela Ruse. Românca conducea, la un moment dat, cu scorul de 4-0, succesul acesteia fiind iminent.

Dayana Yastremska a reușit să revină, ducând scorul la 5-5, dar nefiind suficient pentru a o învinge pe Ruse. Astfel, românca a câștigat setul al doilea cu scorul de 7-5.

În turul doi, Gabriela Ruse va da peste învingătoarea partidei dintre Yuliia Starodubtseva (25 de ani, #110 WTA) și Ajla Tomljanovic (32 de ani, #78 WTA). Meciul va avea loc luni, de la ora 08:00 (ora României).

151.448 de dolari a încasat Gabriela Ruse pentru accederea în turul 2 la Australian Open

Gabriela Ruse: „ Nu-i ușor să începi un Grand Slam”

Gabriela Ruse a oferit și o primă reacție după victoria din primul tur.

„ Nu-i ușor să începi un Grand Slam cu o jucătoare de top 30, dar mi-am făcut treaba foarte bine astăzi , în ciuda faptului că condițiile nu mi-au fost atât de favorabile pentru că suprafața a fost foarte rapidă, iar ea lovea foarte, foarte puternic. Dar sunt super bucuroasă că am reușit să câștig și să joc din nou în turul 2 aici.

Am avut 5-1, apoi ea și-a ridicat nivelul, au fost câteva momente unde eu aș fi putut să fac mai mult, dar nu am putut.

Nu a fost o situație ușoară la 5-5, eram pregătită pentru un set 3 pentru că ea juca deja foarte bine și am încercat doar să continui, să rămân pozitivă și orice s-ar fi întâmplat eram pregătită pentru orice.

Am jucat de multe ori contra ei, știam că își poate ridica foarte mult nivelul pentru că de-asta este și o jucătoare de top 30, dar în final cred că mental am fost mai sus decât ea”, a declarat Gabriela Ruse, conform eurosport.ro.

Tot în runda inaugurală, Jaqueline Cristian (27 de ani, #35 WTA) o va întâlni pe Karolina Muchova (29 de ani, #19 WTA). Meciul va avea loc luni, de la ora 05:30 (ora României).

Cealaltă româncă care participă la Australian Open, Sorana Cîrstea (35 de anii, #41 WTA), va da peste Eva Lys (24 de ani, #39 WTA). Duelul va avea loc marți, de la ora 02:00 (ora României).

