Jaqueline, eliminată în sferturi Cristian, învinsă după un meci maraton la Adelaide » Ce premiu a încasat
Jaqueline Cristian/ Foto: IMAGO
Tenis

Jaqueline, eliminată în sferturi Cristian, învinsă după un meci maraton la Adelaide » Ce premiu a încasat

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.01.2026, ora 10:27
alt-text Actualizat: 15.01.2026, ora 10:46
  • Jaqueline Cristian (27 de ani, #37 WTA) s-a oprit în sferturile de finală ale turneului de la Adelaide.
  • Sportiva din România a fost învinsă de australianca Kimberly Birrell (27 de ani, #107 WTA), scor 5-7, 6-1, 7-5, după un meci ce a durat trei ore și 4 minute.

Venită din calificări, unde a avut de depășit două adversare, Jaqueline pornea favorită în duelul cu favorita publicului.

Lovitură de imagine pentru Chindia Florin Gardoș a fost prezentat » Ce post va ocupa în club
Citește și
Lovitură de imagine pentru Chindia Florin Gardoș a fost prezentat » Ce post va ocupa în club
Citește mai mult
Lovitură de imagine pentru Chindia Florin Gardoș a fost prezentat » Ce post va ocupa în club

Jaqueline Cristian, eliminată în sferturi la Adelaide

Actul inaugural al disputei a fost unul foarte echilibrat, iar Cristian a reușit să se impună după o oră și 18 minute (7-5).

De menționat că românca a avut de înfruntat cinci mingi de set pe serviciul adversarei la scorul de 5-4 pentru australiancă.

Setul al doilea a fost unul fără istoric. Birrell a pierdut un singur game și a împins meciul în decisiv (6-1).

Ultima manșă a fost extrem de disputată, cu numeroase răsturnări de situație. În total s-au consemnat cinci break-uri, însă australianca a fost mult mai inspirată la retur.

Sportiva aflată pe locul 107 mondial a închis partida după trei ore și 4 minute.

În semifinale, Kimberly Birrell va da peste canadianca Victoria Mboko (19 ani, #17).

Jaqueline Cristian va începe Australian Open de pe locul 35 mondial

Pentru performanța sa de la Adelaide, Jaqueline s-a ales cu un cec în valoare de 33.470 de dolari și 108 puncte în ierarhia WTA.

Astfel, Cristian va urca două locuri în clasamentul live, până pe 35, cea mai bună clasare a carierei sale, înainte de Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului (18 ianuarie - 1 februarie).

În primul tur al competiției ce va avea loc la Melbourne, românca va avea o misiune dificilă. O va întâlni pe cehoaica Karolina Muchova (29 de ani, #19 WTA).

Va fi a treia confruntare dintre cele două sportive. Până în acest moment, Muchova s-a impus de fiecare dată.

Rezumat VIDEO. Jaqueline Cristian - Kimberly Birrell

Citește și

„Eu nu m-aș duce” Fostul atacant român din Ucraina îl sfătuiește pe Cîrjan să stea departe: „E o viață pe care nu ți-o dorești”
Superliga
22:32
„Eu nu m-aș duce” Fostul atacant român din Ucraina îl sfătuiește pe Cîrjan să stea departe: „E o viață pe care nu ți-o dorești”
Citește mai mult
„Eu nu m-aș duce” Fostul atacant român din Ucraina îl sfătuiește pe Cîrjan să stea departe: „E o viață pe care nu ți-o dorești”
„Nu e nevoie de patine”  Mesaj ironic al lui FC Argeș cu privire la  starea terenului din Mioveni, înainte de meciul cu FCSB
Superliga
20:02
„Nu e nevoie de patine” Mesaj ironic al lui FC Argeș cu privire la starea terenului din Mioveni, înainte de meciul cu FCSB
Citește mai mult
„Nu e nevoie de patine”  Mesaj ironic al lui FC Argeș cu privire la  starea terenului din Mioveni, înainte de meciul cu FCSB

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
tenis jaqueline cristian wta adelaide Kimberly Birrell
Știrile zilei din sport
LIVE  FC Argeș - FCSB , în etapa #22 a Ligii 1 » Duel important pentru lupta la play-off
Superliga
20:01
LIVE FC Argeș - FCSB, în etapa #22 a Ligii 1 » Duel important pentru lupta la play-off
Citește mai mult
LIVE  FC Argeș - FCSB , în etapa #22 a Ligii 1 » Duel important pentru lupta la play-off
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Tenis
17:28
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Citește mai mult
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Superliga
17:25
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Citește mai mult
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Ofertă pentru Politic  Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali
Superliga
17:40
Ofertă pentru Politic Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali
Citește mai mult
Ofertă pentru Politic  Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:01
LIVE FC Argeș - FCSB, în etapa #22 a Ligii 1 » Duel important pentru lupta la play-off
LIVE  FC Argeș - FCSB , în etapa #22 a Ligii 1 » Duel important pentru lupta la play-off
19:54
„FIFA i-a obligat” Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 
19:34
Liniile roz, pericol pentru VAR Probleme înaintea meciului pe care FCSB voia să îl boicoteze: ce au făcut organizatorii, la Mioveni
Liniile roz, pericol pentru VAR  Probleme înaintea meciului pe care FCSB voia să îl boicoteze: ce au făcut organizatorii, la Mioveni
18:46
„O ofertă incredibilă!” Raul Rusescu, după ce Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov: „O greșeală. Eu aș fi acceptat”
„O ofertă incredibilă!”  Raul Rusescu, după ce Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov:  „O greșeală. Eu aș fi acceptat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Top stiri din sport
Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal  Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Superliga
14:36
Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Citește mai mult
Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal  Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”
Superliga
14:55
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”
Citește mai mult
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Superliga
11:45
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Citește mai mult
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc
Nationala
13:10
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc
Citește mai mult
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 31 rapid 24 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
16.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share