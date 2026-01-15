Jaqueline Cristian (27 de ani, #37 WTA) s-a oprit în sferturile de finală ale turneului de la Adelaide.

Sportiva din România a fost învinsă de australianca Kimberly Birrell (27 de ani, #107 WTA), scor 5-7, 6-1, 7-5, după un meci ce a durat trei ore și 4 minute.

Venită din calificări, unde a avut de depășit două adversare, Jaqueline pornea favorită în duelul cu favorita publicului.

Jaqueline Cristian, eliminată în sferturi la Adelaide

Actul inaugural al disputei a fost unul foarte echilibrat, iar Cristian a reușit să se impună după o oră și 18 minute (7-5).

De menționat că românca a avut de înfruntat cinci mingi de set pe serviciul adversarei la scorul de 5-4 pentru australiancă.

Setul al doilea a fost unul fără istoric. Birrell a pierdut un singur game și a împins meciul în decisiv (6-1).

Ultima manșă a fost extrem de disputată, cu numeroase răsturnări de situație. În total s-au consemnat cinci break-uri, însă australianca a fost mult mai inspirată la retur.

Sportiva aflată pe locul 107 mondial a închis partida după trei ore și 4 minute.

În semifinale, Kimberly Birrell va da peste canadianca Victoria Mboko (19 ani, #17).

Jaqueline Cristian va începe Australian Open de pe locul 35 mondial

Pentru performanța sa de la Adelaide, Jaqueline s-a ales cu un cec în valoare de 33.470 de dolari și 108 puncte în ierarhia WTA.

Astfel, Cristian va urca două locuri în clasamentul live, până pe 35, cea mai bună clasare a carierei sale, înainte de Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului (18 ianuarie - 1 februarie).

În primul tur al competiției ce va avea loc la Melbourne, românca va avea o misiune dificilă. O va întâlni pe cehoaica Karolina Muchova (29 de ani, #19 WTA).

Va fi a treia confruntare dintre cele două sportive. Până în acest moment, Muchova s-a impus de fiecare dată.

Rezumat VIDEO. Jaqueline Cristian - Kimberly Birrell

