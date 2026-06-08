Jaqueline Cristian, victorie pe iarbă Debut cu dreptul la Queen's Club! A învins-o pe campioana olimpică de la Paris

Jaqueline Cristian (28 de ani, #38 WTA) s-a calificat în optimile turneului WTA 500 de la Queen's Club.

Românca a învins-o pe chinezoaica Qinwen Zheng (23 de ani, #122 WTA), campioana olimpică de la Paris, scor 6-4, 7-6(4).

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După un an 2024 excelent, în care a jucat finala de la Australian Open și a câștigat medalia de aur la JO, Zheng s-a confruntat cu multe probleme medicale în 2025, iar acum se află în afara Top 100 mondial.

Jaqueline Cristian a învins-o pe Qinwen Zheng la Queen's Club

Meciul de la Londra, primul disputat de cele două sportive în sezonul de iarbă, a fost unul foarte echilibrat.

În primul set, Jaqueline a revenit spectaculos de la 0-2 și s-a impus cu 6-4. Ambele jucătoare au servit excelent în setul secund, nu au existat break-uri, iar românca a avut câștig de cauză în tiebreak, scor 7-4.

28.245 de dolari este premiul pe care și l-a asigurat Jaqueline Cristian. Va primi și 60 de puncte WTA

Jaqueline a egalat situația întâlnirilor cu Qinwen Zheng. Scorul e acum 2-2.

2026, Queen's Club: 6-4, 7-6(4) pentru Cristian

2024, Wuhan: 6-2, 6-4 pentru Zheng

2024, Palermo: 6-1, 6-1 pentru Zheng

2021, Palermo: 6-1, 6-4 pentru Cristian.

Cristian va juca în runda următoare cu învingătoarea dintre Katie Boulter (29 de ani, #73 WTA) și Leylah Fernandez (23 de ani, #23 WTA).

Pe tabloul principal se află și Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA). Românca e cap de serie #7 și va da în runda inaugurală peste australianca Maddison Inglis (28 de ani, #151 WTA).

Principalele favorite de la Queen's Club sunt Elena Rybakina (1), Amanda Anisimova (2) și Victoria Mboko (3). În 2025, turneul a fost câștigat de Tatjana Maria.

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