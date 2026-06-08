Federer se întoarce la US Open Elvețianul va împărți terenul cu alte nume uriașe din tenis: „Mi-au lipsit aceste lucruri”
Roger Federer (Foto: IMAGO)
Tenis

Federer se întoarce la US Open Elvețianul va împărți terenul cu alte nume uriașe din tenis: „Mi-au lipsit aceste lucruri”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 08.06.2026, ora 20:18
alt-text Actualizat: 08.06.2026, ora 20:18
  • Roger Federer (44 de ani) se va întoarce la US Open în 2026, pentru a participa la un meci demonstrativ alături de alte 3 legende.
  • Ultimul turneu de Grand Slam al anului este programat în perioada 30 august - 13 septembrie.
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La patru ani după retragere, „Mister Perfect” va fi prezent la Flushing Meadows pentru un eveniment intitulat: „Roger Federer: O legendă se întoarce la New York”.

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Roger Federer, meci demonstrativ la US Open 2026

Evenimentul va avea loc marți, 25 august 2026, în săptămâna în care sunt programate calificările pentru cele două tablouri principale, masculin și feminin.

Federer va împărți terenul cu alți foști lideri ATP, toți din SUA: Andy Roddick (43 de ani), Andre Agassi (56 de ani) și John McEnroe (67 de ani).

Legendarul jucător elvețian a afirmat în mai multe rânduri că, dacă starea sa fizică îi va permite, va participa la meciuri demonstrative în cadrul turneelor majore, pentru a-și satisface dorința de competiție.

„US Open a fost întotdeauna unul dintre cele mai speciale turnee pentru mine. Atât de multe momente de neuitat din cariera mea s-au petrecut la New York, iar stadionul Arthur Ashe este un loc care înseamnă foarte mult pentru mine.

Mi-a lipsit să fac parte din acea atmosferă și să simt energia incredibilă pe care fanii o transmit în fiecare an. Faptul că mă întorc și că voi petrece seara alături de Andy, Andre și John face ca acest moment să fie și mai semnificativ.

Aștept cu nerăbdare să sărbătoresc acele amintiri, să revăd fanii și să ne bucurăm împreună de o seară cu totul specială”, a declarat Federer, potrivit forbes.com.

5 titluri
a cucerit Roger Federer la US Open, în 2004, 2005, 2006, 2007 și 2008. A mai ajuns până în finală în 2009 și 2015

Biletele vor fi puse în vânzare pentru abonații US Open începând de miercuri, 10 iunie, în timp ce tichetele pentru publicul larg vor fi disponibile joi, 11 iunie. Organizatorii se așteaptă ca acestea să se epuizeze în doar câteva ore.

Este de la sine înțeles că Roger Federer este unul dintre cei mai mari campioni care au pășit vreodată pe un teren de tenis, iar moștenirea sa la US Open va dăinui generații întregi. Suntem încântați să-l întâmpinăm din nou la acest eveniment unic și special, oferind fanilor ocazia de a celebra moștenirea lui Roger și de a-i mulțumi pentru tot ceea ce a însemnat pentru sportul nostru. Brian Vahaly, președintele USTA

Cariera de vis a lui Roger Federer

  • Născut pe 8 august 1981, la Basel, Elveția.
  • A încheiat anul pe locul 1 în sezoanele: 2004, 2005, 2006, 2007, 2009.
  • Jucător de mâna dreapta, a executat reverul cu o singură mână.
  • 103 titluri ATP în carieră, dintre acestea 20 fiind de Grand Slam, iar 28 de categorie Masters.
  • A avut 1251 de victorii în carieră și a pierdut de 275 de ori. A câștigat în total doar din tenis $130.594.339.
  • A devenit pentru prima dată lider mondial pe 2 februarie 2004.

Roger Federer și titlurile de Grand Slam

Elvețianul s-a impus de opt ori la Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), de șase ori la Australian Open (2004, 2006, 2008, 2010, 2017, 2018), de cinci ori la US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) și o dată la Roland Garros (2009).

De asemenea, a cucerit aurul olimpic la dublu masculin (Beijing 2008) și argintul la simplu (Londra 2012).

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