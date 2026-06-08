Maja Chwalinska, în elita tenisului  Salt uriaș în clasamentul WTA pentru finalista de la Roland Garros. Ce locuri ocupă româncele

Poloneza Maja Chwalinska (24 de ani) bifează cea mai bună clasare din carieră, după ce a ajuns până în finala de la Roland Garros.

Pe ce locuri se află jucătoarele din România în clasamentul WTA, mai jos.

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Grand Slamul de la Paris a oferit numeroase surprize și povești emoționante. Cel mai mult a ieșit în evidență Maja Chwalinska, sportivă care a început turneul pe poziția 114 a ierarhiei mondiale.

Maja Chwalinska, salt de 93 de poziții în clasamentul WTA

Sportiva originară din Dąbrowa Górnicza a câștigat 9 meciuri pe zgura in Franța și a realizat un salt spectaculos, de 93 de locuri, până pe 21.

Printre sportivele pe care le-a depășit se numără și compatrioatele Magdalena Frech (#41 WTA) și Magda Linette (#57 WTA), astfel că Chwalinska a devenit a doua cel mai bine clasată jucătoare din Polonia, după Iga Swiatek (#3 WTA).

Și Mirra Andreeva (19 ani), campioana de la Roland Garros, a urcat două locuri și se află pe 6. Jucătoarea din Rusia s-a apropiat de cea mai bună poziție a carierei, locul 5 din iulie 2025.

Eliminată prematur, în turul 3, Coco Gauff a coborât 3 locuri, până pe 7.

Cum arată clasamentul WTA:

Aryna Sabalenka (Belarus) 9.090 puncte Elena Rybakina (Kazahstan) 8.143 Iga Swiatek (Polonia) 6.733 Jessica Pegula (SUA) 6.056 (+1 loc) Amanda Anisimova (SUA) 5.848 (+1) Mirra Andreeva (Rusia) 5.751 (-2) Coco Gauff (SUA) 4.879 (-3) Elina Svitolina (Ucraina) 4.315 (-1) Victoria Mboko (Canada 3.670 Karolina Muchova (Cehia) 3.438 Belinda Bencic (Elveția) 3.385 Marta Kostyuk (Ucraina) 3.157 (+3) Linda Noskova (Cehia) 3.054 (-1) Jasmine Paolini (Italia) 2.617 (-1) Naomi Osaka (Japonia) 2.571 (+1) Diana Shnaider (Rusia) 2.506 (+7) Ekaterina Alexandrova (Rusia) 2.449 (-3) Sorana Cîrstea (România) 2.415 Iva Jovic (SUA) 2.366 (-2) Anna Kalinskaya (Rusia) 2.212 (+4) Maja Chwalinska (Polonia) 1.996 (+93) etc.

Sorana Cîrstea rămâne prima „rachetă” a României

Sorana Cîrstea (36 de ani) a avut un parcurs excelent la Roland Garros. A ajuns până în sferturile de finală, fază a competiției în care a fost învinsă de Mirra Andreeva.

Sportiva din Târgoviște și-a păstrat poziția în clasament, 18, însă s-a apropiat de jucătoarele de deasupra ei, diferența față de Jasmine Paolini (#14 WTA) fiind de doar 202 puncte.

Nu la fel de bine s-au descurcat celelalte românce din Top 100 WTA. Jaqueline Cristian (28 de ani) a pierdut în primul și a coborât 6 locuri, până pe 38. Tot în runda inaugurală s-a oprit și Gabriela Ruse, care e acum pe locul 88 (-11 poziții).

Locurile ocupate de românce în ierarhia WTA:

18. Sorana Cîrstea - 2.415 puncte

38. Jaqueline Cristian - 1.294 (-6 locuri)

88. Elena-Gabriela Ruse - 858 (-11)

208. Irina-Camelia Begu - 352 (+3)

255. Miriam Bulgaru - 277 (-19)

287. Elena Ruxandra Bertea - 247 (+8)

436. Andreea Prisăcariu - 133 (+45)

447. Gabriela Lee - 129 (-6)

485. Maria Sara Popa - 115 (+33) etc.

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