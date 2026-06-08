Maja Chwalinska, în elita tenisului  Salt uriaș în clasamentul WTA pentru finalista de la Roland Garros. Ce locuri ocupă româncele
Maja Chwalinska (FOTO: IMAGO)
Tenis

Maja Chwalinska, în elita tenisului Salt uriaș în clasamentul WTA pentru finalista de la Roland Garros. Ce locuri ocupă româncele

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 08.06.2026, ora 18:18
alt-text Actualizat: 08.06.2026, ora 18:18
  • Poloneza Maja Chwalinska (24 de ani) bifează cea mai bună clasare din carieră, după ce a ajuns până în finala de la Roland Garros.
  • Pe ce locuri se află jucătoarele din România în clasamentul WTA, mai jos.
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Grand Slamul de la Paris a oferit numeroase surprize și povești emoționante. Cel mai mult a ieșit în evidență Maja Chwalinska, sportivă care a început turneul pe poziția 114 a ierarhiei mondiale.

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Maja Chwalinska, salt de 93 de poziții în clasamentul WTA

Sportiva originară din Dąbrowa Górnicza a câștigat 9 meciuri pe zgura in Franța și a realizat un salt spectaculos, de 93 de locuri, până pe 21.

Printre sportivele pe care le-a depășit se numără și compatrioatele Magdalena Frech (#41 WTA) și Magda Linette (#57 WTA), astfel că Chwalinska a devenit a doua cel mai bine clasată jucătoare din Polonia, după Iga Swiatek (#3 WTA).

Și Mirra Andreeva (19 ani), campioana de la Roland Garros, a urcat două locuri și se află pe 6. Jucătoarea din Rusia s-a apropiat de cea mai bună poziție a carierei, locul 5 din iulie 2025.

Eliminată prematur, în turul 3, Coco Gauff a coborât 3 locuri, până pe 7.

Cum arată clasamentul WTA:

  1. Aryna Sabalenka (Belarus) 9.090 puncte
  2. Elena Rybakina (Kazahstan) 8.143
  3. Iga Swiatek (Polonia) 6.733
  4. Jessica Pegula (SUA) 6.056 (+1 loc)
  5. Amanda Anisimova (SUA) 5.848 (+1)
  6. Mirra Andreeva (Rusia) 5.751 (-2)
  7. Coco Gauff (SUA) 4.879 (-3)
  8. Elina Svitolina (Ucraina) 4.315 (-1)
  9. Victoria Mboko (Canada 3.670
  10. Karolina Muchova (Cehia) 3.438
  11. Belinda Bencic (Elveția) 3.385
  12. Marta Kostyuk (Ucraina) 3.157 (+3)
  13. Linda Noskova (Cehia) 3.054 (-1)
  14. Jasmine Paolini (Italia) 2.617 (-1)
  15. Naomi Osaka (Japonia) 2.571 (+1)
  16. Diana Shnaider (Rusia) 2.506 (+7)
  17. Ekaterina Alexandrova (Rusia) 2.449 (-3)
  18. Sorana Cîrstea (România) 2.415
  19. Iva Jovic (SUA) 2.366 (-2)
  20. Anna Kalinskaya (Rusia) 2.212 (+4)
  21. Maja Chwalinska (Polonia) 1.996 (+93) etc.

Sorana Cîrstea rămâne prima „rachetă” a României

Sorana Cîrstea (36 de ani) a avut un parcurs excelent la Roland Garros. A ajuns până în sferturile de finală, fază a competiției în care a fost învinsă de Mirra Andreeva.

Sportiva din Târgoviște și-a păstrat poziția în clasament, 18, însă s-a apropiat de jucătoarele de deasupra ei, diferența față de Jasmine Paolini (#14 WTA) fiind de doar 202 puncte.

Nu la fel de bine s-au descurcat celelalte românce din Top 100 WTA. Jaqueline Cristian (28 de ani) a pierdut în primul și a coborât 6 locuri, până pe 38. Tot în runda inaugurală s-a oprit și Gabriela Ruse, care e acum pe locul 88 (-11 poziții).

Locurile ocupate de românce în ierarhia WTA:

  • 18. Sorana Cîrstea - 2.415 puncte
  • 38. Jaqueline Cristian - 1.294 (-6 locuri)
  • 88. Elena-Gabriela Ruse - 858 (-11)
  • 208. Irina-Camelia Begu - 352 (+3)
  • 255. Miriam Bulgaru - 277 (-19)
  • 287. Elena Ruxandra Bertea - 247 (+8)
  • 436. Andreea Prisăcariu - 133 (+45)
  • 447. Gabriela Lee - 129 (-6)
  • 485. Maria Sara Popa - 115 (+33) etc.

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