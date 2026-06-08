Maja Chwalinska, în elita tenisului  Salt uriaș în clasamentul WTA pentru finalista de la Roland Garros. Ce locuri ocupă româncele

- Poloneza Maja Chwalinska (24 de ani) bifează cea mai bună clasare din carieră, după ce a ajuns până în finala de la Roland Garros.
- Pe ce locuri se află jucătoarele din România în clasamentul WTA, mai jos.
Grand Slamul de la Paris a oferit numeroase surprize și povești emoționante. Cel mai mult a ieșit în evidență Maja Chwalinska, sportivă care a început turneul pe poziția 114 a ierarhiei mondiale.
Maja Chwalinska, salt de 93 de poziții în clasamentul WTA
Sportiva originară din Dąbrowa Górnicza a câștigat 9 meciuri pe zgura in Franța și a realizat un salt spectaculos, de 93 de locuri, până pe 21.
Printre sportivele pe care le-a depășit se numără și compatrioatele Magdalena Frech (#41 WTA) și Magda Linette (#57 WTA), astfel că Chwalinska a devenit a doua cel mai bine clasată jucătoare din Polonia, după Iga Swiatek (#3 WTA).
Și Mirra Andreeva (19 ani), campioana de la Roland Garros, a urcat două locuri și se află pe 6. Jucătoarea din Rusia s-a apropiat de cea mai bună poziție a carierei, locul 5 din iulie 2025.
Eliminată prematur, în turul 3, Coco Gauff a coborât 3 locuri, până pe 7.
Cum arată clasamentul WTA:
- Aryna Sabalenka (Belarus) 9.090 puncte
- Elena Rybakina (Kazahstan) 8.143
- Iga Swiatek (Polonia) 6.733
- Jessica Pegula (SUA) 6.056 (+1 loc)
- Amanda Anisimova (SUA) 5.848 (+1)
- Mirra Andreeva (Rusia) 5.751 (-2)
- Coco Gauff (SUA) 4.879 (-3)
- Elina Svitolina (Ucraina) 4.315 (-1)
- Victoria Mboko (Canada 3.670
- Karolina Muchova (Cehia) 3.438
- Belinda Bencic (Elveția) 3.385
- Marta Kostyuk (Ucraina) 3.157 (+3)
- Linda Noskova (Cehia) 3.054 (-1)
- Jasmine Paolini (Italia) 2.617 (-1)
- Naomi Osaka (Japonia) 2.571 (+1)
- Diana Shnaider (Rusia) 2.506 (+7)
- Ekaterina Alexandrova (Rusia) 2.449 (-3)
- Sorana Cîrstea (România) 2.415
- Iva Jovic (SUA) 2.366 (-2)
- Anna Kalinskaya (Rusia) 2.212 (+4)
- Maja Chwalinska (Polonia) 1.996 (+93) etc.
Sorana Cîrstea rămâne prima „rachetă” a României
Sorana Cîrstea (36 de ani) a avut un parcurs excelent la Roland Garros. A ajuns până în sferturile de finală, fază a competiției în care a fost învinsă de Mirra Andreeva.
Sportiva din Târgoviște și-a păstrat poziția în clasament, 18, însă s-a apropiat de jucătoarele de deasupra ei, diferența față de Jasmine Paolini (#14 WTA) fiind de doar 202 puncte.
Nu la fel de bine s-au descurcat celelalte românce din Top 100 WTA. Jaqueline Cristian (28 de ani) a pierdut în primul și a coborât 6 locuri, până pe 38. Tot în runda inaugurală s-a oprit și Gabriela Ruse, care e acum pe locul 88 (-11 poziții).
Locurile ocupate de românce în ierarhia WTA:
- 18. Sorana Cîrstea - 2.415 puncte
- 38. Jaqueline Cristian - 1.294 (-6 locuri)
- 88. Elena-Gabriela Ruse - 858 (-11)
- 208. Irina-Camelia Begu - 352 (+3)
- 255. Miriam Bulgaru - 277 (-19)
- 287. Elena Ruxandra Bertea - 247 (+8)
- 436. Andreea Prisăcariu - 133 (+45)
- 447. Gabriela Lee - 129 (-6)
- 485. Maria Sara Popa - 115 (+33) etc.