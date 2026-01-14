Jaqueline, în sferturi la Adelaide Parcurs foarte bun al româncei, înainte de Australian Open. Ce mesaj a transmis la finalul partidei

Jaqueline Cristian (27 de ani, 37 WTA) s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Adelaide.

La finalul partidei cu Daria Kasatkina (28 de ani, 48 WTA), jucătoarea noastră a transmis un mesaj în limba română, chiar de pe teren.

Venită din calificări, unde a avut de depășit două adversare, Jaqueline și-a continuat parcursul foarte bun și a trecut de Daria Kasatkina în două seturi, scor 6-4, 6-0.

Jaqueline Cristian, în „sferturi” la Adelaide

După ce a obținut calificarea în sferturile de finală ale turneului WTA 500, sportiva noastră și-a exprimat entuziasmul față de perioada petrecută în Australia.

„Mă bucur foarte mult că sunt aici, am venit din calificări și mă simt în formă. Mă simt grozav să joc în fața voastră, vă mulțumesc pentru susținere și pentru faptul că ați fost alături de mine. Îmi pare rău că v-am învins o conațională.

Mă concentrez în special pe jocul meu, asta contează. Bucuria de a juca, munca pe care am făcut-o alături de echipa mea, totul s-a legat aici și mă bucur că mă aflu într-o asemenea poziție la Adelaide.

Am vrut să mergem la plajă zilele trecute, dar m-am simțit obosită. Totul e excelent în Australia”, a declarat Jaqueline Cristian, potrivit digisport.ro.

La finalul declarației, Jaqueline a transmis câteva cuvinte și în limba română: „Mulțumesc din suflet, v-am auzit tot meciul”.

Următoarea adversară a româncei este Kimberly Birrell (27 de ani, 107 WTA).

Favoritele turneului sunt Mirra Andreeva și Madison Keys, pe care Jaqueline le poate întâlni în semifinale, respectiv în finală.

După Adelaide, urmează primul Grand Slam al anului, Australian Open, în perioada 18 ianuarie - 1 februarie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport