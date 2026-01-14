Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV

GOLAZO.ro a anunțat în premieră că Antena 1 a inițiat discuții cu TVR, propunându-i postului public să sublicențieze o parte din meciurile CM.

Antena 1, care a realizat o balanță financiară impresionantă în perioada 2020-2024, i-a uimit pe toți la licitația organizată pentru drepturile CM.

Detalii de culise, în rândurile de mai jos.

Antena 1 are în exclusivitate Campionatul Mondial de Fotbal, care se va disputa în vară, în SUA, Mexic și Canada. Însă postul de televiziune caută parteneri în piață cu care să împartă meciurile și, implicit, costurile.

Suma uriașă cerută de Antena 1 de la TVR

GOLAZO.ro a scris în decembrie, în premieră, că Antena 1 a deschis discuții oficiale cu Televiziunea Română. I-a propus postului public să-i sublicențieze meciuri, evident, contracost.

Primele surse au indicat, săptămâna trecută, faptul că A1 a solicitat peste 5 milioane de euro. Surse din TVR au revenit pentru GOLAZO.ro cu o estimare mai precisă: „Cei din trustul Intact au cerut nu mai puțin de 8 milioane de euro”.

Momentan, discuțiile sunt blocate, cei din TVR susținând că nu dispun de buget care să le permită să intre într-o asemenea tranzacție. „Propunerea Antenei nu e fezabilă. Noi nu avem bugetul pe 2026, deci nu poți risca să-ți asumi niciun fel de parteneriat. Avem alte priorități”, a susținut noua șefă TVR, Adriana Săftoiu, într-o declarație în exclusivitate pentru GOLAZO.ro.

Totuși, cum de Antena 1 a ajuns, deși a câștigat o licitație dură pentru obținerea exclusivă a drepturilor TV pentru Campionatul Mondial, să caute acum cu disperare în piață o soluție, la o altă televiziune, care îi e concurentă?

Culisele licitațiilor pentru Campionatul Mondial

Surse din piața media au dezvăluit pentru GOLAZO.ro că ceea ce se petrece în acest moment se explică prin modul în care Antena 1 a tratat și a finalizat licitația pentru Mondial. Acest lucru s-a petrecut în urmă cu mai bine de un an și jumătate. Undeva spre finalul primăverii 2024.

Trimișii celor care dețin drepturile de difuzare ale Mondialului au venit la București pentru a avea discuții și pentru a culege oferte din partea celor interesați. După depunerea primelor propuneri, la care s-au înscris și alte televiziuni, printre care și Pro TV, deținătorul a anunțat că reface licitația. A urmat o a doua serie de propuneri, care, în mod surprinzător, n-a fost luată în considerare, deși ofertele fuseseră mărite considerabil.

Cum a reușit Antena 1 să ia fața Pro TV-ului

În acel moment, s-a făcut un anunț realmente surprinzător: „Pentru România se va face o a treia licitație, dar pachetul va conține obligatoriu două ediții de Mondial: și 2030, nu doar 2026!”.

Care a fost argumentul acestei mutări? Explică un specialist din zona media: „Sumele licitate au fost atât de mari, încât cei care au drepturile și-au spus că nu pot pierde ocazia de semna încă un turneu final la un nivel care n-a mai existat niciodată în România. Și așa au inclus obligatoriu și turneul din 2030”.

O altă sursă, apropiată de Pro TV, indică faptul că postul din Pache Protopopescu a oferit o sumă mare, chiar foarte mare, dar cu toate acestea drepturile au fost câștigate de Antena 1: „E clar că oferta trustului Intact a fost una cu adevărat gigantică, mai ales că Pro TV ar fi avut câștig de cauză la oferte sensibil egale, datorită poziției și imaginii mai bune pe care le are în piața internațională, în privința achiziției de drepturi”.

Mai multe informații vehiculate în piața media susțin că, pentru a se asigura că ia fața ProTV-ului pentru cele două ediții, Antena 1 s-ar fi angajat la o cheltuială care se apropie de 40 de milioane de euro!

Suma e realmente uriașă. Comparativ, precedentul turneu final, cel din Qatar 2022, a fost cumpărat de TVR cu puțin peste 10 milioane de euro.

De ce a licitat trustul Intact atât de mult

Ce ar fi putut să-i determine pe cei care conduc Antena 1 să se angajeze la un efort financiar atât de mare, mai ales în condițiile în care postul respectiv nu a mizat pe conținut sportiv până acum câțiva ani? Cineva apropiat de trustul Intact susține că două ar fi argumentele:

Pentru a nu pierde din supremație pe piață, mai ales că disputa la licitația pentru CM era dusă chiar cu competitorul principal, Pro TV. Rezultatele financiare deosebit de bune pe care Antena 1 le-a avut în precedenții 5-6 ani și care i-au permis să urce considerabil pragul financiar în privința achizițiilor. Dacă în perioada 2015-2018, Antena 1 n-a bifat profituri deosebite, media fiind de circa 5 milioane de euro pe an, începând din 2019, televiziunea a produs bani foarte mulți. Profitul cumulat al ultimilor 6 ani trece de pragul de 190 de milioane de euro!

Profitul net Antena TV Group începând din 2019

AN SUMA (milioane euro) 2019 22 2020 35,2 2021 37,5 2022 28,6 2023 33 2024 34,3 TOTAL 190,6 milioane euro

315,5 milioane de euro a fost profitul net realizat de Pro TV, cumulat pentru aceeași perioadă luată în calcul la analiza cifrelor Antenei 1: 2019-2024, ceea ce înseamnă un plus de 65%

Antena 1 se teme de un eșec financiar la vară

La un an și jumătate însă după ce au câștigat licitația pentru următoarele două Campionate Mondiale, Antena 1 a ajuns deja la concluzia că nu-și va putea nici măcar acoperi cheltuielile. În afara drepturilor în sine, se vor adăuga sumele plătite deplasării, comentatorilor, experților etc.

Temerea că nu se va putea face profit e alimentată de faptul că multe dintre meciuri vor fi la ore improprii pentru România. Se vor disputa după miezul nopții, unele vor începe chiar la ore precum 04:00, 05:00, 07:00 dimineața la București.

Dacă toate meciurile ar fi fost în prime-time, ceea ce le-ar fi garantat audiențe bune și foarte bune, Antena 1 ar fi putut spera la profit, adică la un volum masiv de publicitate, de circa 20 de milioane de euro.

Cum oamenii din Intact anticipează că o asemenea performanță financiară e imposibil să se întâmple, au ajuns la concluzia că e deja nevoie să caute soluții prin care să diminueze o pierdere financiară.

FOTO. Stadioanele pe care ar juca România la CM 2026

Orele meciurilor de la Mondialul din vară

Dacă tricolorii vor trece de barajele din martie, ei vor susține cele 3 jocuri din grupă la Campionatul Mondial la primele ore ale dimineții în România:

13 iunie: Australia - România, ora 07:00

19 iunie: Paraguay - România, ora 07:00

25 iunie: SUA - România, ora 05:00

Meciuri tari, în grupe, care se joacă după miezul nopții în România

Brazilia - Maroc, ora 01:00

Ecuador - Coasta de Fildeș, ora 02:00

Portugalia - Columbia, ora 02:30

Spania - Uruguay, ora 03:00

Argentina - Algeria, ora 04:00

Mexic - Danemarca/Cehia, ora 04:00

Meciuri tari, în grupe, care se joacă la ore bune pentru România

Argentina - Austria, ora 20:00

Olanda - Suedia / Polonia, ora 20:00

Franța - Norvegia, ora 22:00

Elveția - Italia / Țara Galilor, ora 22:00

Anglia - Croația, ora 23:00

Germania - Ecuador, ora 23:00

Țintarul Mondialului conține și intervale orare accesibile, dar și un ele extrem de nepotrivite pentru Europa și pentru 16-imi, optimi și sferturi. De exemplu, un posibil duel Argentina - Portugalia, în sferturile de finală, va avea ca oră de start ora 04:00 dimineața, în România. În schimb, semifinalele și finala mare se vor disputa la ore perfecte pentru Europa: 22:00.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport