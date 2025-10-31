Dobre l-a auzit pe Lăcătuș  Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului

Dumbrăvița - Rapid 0-4. Alex Dobre (27 de ani), atacantul giuleștenilor, s-a declarat măgulit de afirmația lui Marius Lăcătuș (61 de ani), legenda Stelei.

Alex Dobre (27 de ani), atacantul giuleștenilor, s-a declarat măgulit de afirmația lui Marius Lăcătuș (61 de ani), legenda Stelei. Lăcătuș declarase că Dobre îi amintește de el din tinerețe.

Rapidiștii au obținut primele trei puncte din faza grupelor, iar Alex Dobre a fost autorul unei „duble” în repriza secundă.

Cu aceste două goluri, căpitanul echipei a ajuns la 18 reușite în tricoul giuleștenilor.

Alex Dobre, mesaj pentru Marius Lăcătuș: „Mă bucur pentru cuvintele adresate”

„Mi-aș dori ca Dobre să îmi calce pe urme și chiar să mă depășească!”, a spus Lăcătuș, despre Dobre, conform digisport.ro.

Lăcătuș, supranumit „Fiara”, era cunoscut pentru atitudinea sa agresivă și spiritul competitiv manifestate pe teren la echipele la care a evoluat: FC Brașov, Steaua, Fiorentina, Oviedo și Național București.

Îl salut pe această cale (n.r. pe Marius Lăcătuș). Mă bucur pentru cuvintele adresate. Determinarea provine din interior, așa sunt de când eram mic. Sunt o persoană ambițioasă și care are o energie foarte bună. Mă bucur că pot să transmit asta și colegilor mei. Cred că asta mă ajută să mă implic în proiectul Rapidului Alex Dobre

Pe 28 februarie 1982, Marius Lăcătuș și-a făcut debutul în prima divizie, la vârsta de 17 ani, în meciul FCM Brașov – CS Târgoviște, încheiat cu scorul de 3-0, conform lpf.ro.

La 19 ani era transferat la Steaua, unde a devenit unul dintre cei mai titrați jucători români

10 campionate câștigate : 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997

: 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 Șapte Cupe ale României : 1985, 1987, 1988, 1989, 1996, 1997, 1999

: 1985, 1987, 1988, 1989, 1996, 1997, 1999 Patru Supercupe ale României : 1987, 1994, 1995, 1998

: 1987, 1994, 1995, 1998 O Cupă a Campionilor Europeni : 1986

: 1986 O Supercupă a Europei: 1987

De-a lungul carierei, „Fiara” a jucat 414 meciuri în Divizia A, în care a înscris 103 goluri, iar în cupele europene a evoluat în 72 de partide pentru Steaua, marcând de 17 ori.

Cu echipa națională a României, a participat la Campionatele Mondiale din Italia (1990) și Franța (1998), precum și la Campionatul European din Anglia (1996).

În tricoul naționalei a jucat 83 de meciuri, în care a marcat 13 goluri, conform romaniansoccer.ro.

Alex Dobre: „Vedem unde ne poartă acest drum frumos”

În meciul cu Dumbrăvița, Timotej Jambor a deschis scorul în minutul 21. Până la pauză, oaspeții au mai punctat o dată, prin fundașul olandez Lars Kramer (minutul 42).

În repriza secundă, Alex Dobre a transformat un penalty (minutul 71) și a reușit ulterior dubla (minutul 79).

„Valoric, suntem mult peste Dumbrăvița. Mă bucur că în această seară am reușit să câștigăm. Jucătorii care au evoluat mai puțin au primit minute și este foarte important pentru mentalul lor și pentru colectiv.

Minutele primite de mine mă ajută pentru tonus, mă ajută să fiu într-o formă fizică și mentală foarte bună, mai ales că am făcut un joc bun și am și câștigat. Și mă bucur pentru că am câștigat în această seară.

Noi ne concentrăm atât pe campionat, cât și pe Cupă. O luăm meci cu meci, pas cu pas și vedem unde ne poartă acest drum frumos care este în momentul de față”, a spus Dobre, după meci, la Digi Sport.

Întrebat despre cum va arăta derby-ul cu Craiova de duminică, Dobre a răspuns:

O să fie un meci interesant. Sper din suflet să facem un rezultat pozitiv și la sfârșitul meciului să fim fericiți și să ne bucurăm cu toți. Pentru mine, un rezultat pozitiv este o victorie Aex Dobre

