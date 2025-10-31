Dobre l-a auzit pe Lăcătuș  Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Alex Dobre și Marius Lăcătuș, Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Sportpictures
Cupa Romaniei

Dobre l-a auzit pe Lăcătuș Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.10.2025, ora 11:36
alt-text Actualizat: 31.10.2025, ora 11:36
  • Dumbrăvița - Rapid 0-4. Alex Dobre (27 de ani), atacantul giuleștenilor, s-a declarat măgulit de afirmația lui Marius Lăcătuș (61 de ani), legenda Stelei.
  • Lăcătuș declarase că Dobre îi amintește de el din tinerețe.

Rapidiștii au obținut primele trei puncte din faza grupelor, iar Alex Dobre a fost autorul unei „duble” în repriza secundă.

Cu aceste două goluri, căpitanul echipei a ajuns la 18 reușite în tricoul giuleștenilor.

Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
Citește și
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
Citește mai mult
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi

Alex Dobre, mesaj pentru Marius Lăcătuș: „Mă bucur pentru cuvintele adresate”

„Mi-aș dori ca Dobre să îmi calce pe urme și chiar să mă depășească!”, a spus Lăcătuș, despre Dobre, conform digisport.ro.

Lăcătuș, supranumit „Fiara”, era cunoscut pentru atitudinea sa agresivă și spiritul competitiv manifestate pe teren la echipele la care a evoluat: FC Brașov, Steaua, Fiorentina, Oviedo și Național București.

Îl salut pe această cale (n.r. pe Marius Lăcătuș). Mă bucur pentru cuvintele adresate. Determinarea provine din interior, așa sunt de când eram mic. Sunt o persoană ambițioasă și care are o energie foarte bună. Mă bucur că pot să transmit asta și colegilor mei. Cred că asta mă ajută să mă implic în proiectul Rapidului Alex Dobre

Pe 28 februarie 1982, Marius Lăcătuș și-a făcut debutul în prima divizie, la vârsta de 17 ani, în meciul FCM Brașov – CS Târgoviște, încheiat cu scorul de 3-0, conform lpf.ro.

La 19 ani era transferat la Steaua, unde a devenit unul dintre cei mai titrați jucători români

  • 10 campionate câștigate: 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
  • Șapte Cupe ale României: 1985, 1987, 1988, 1989, 1996, 1997, 1999
  • Patru Supercupe ale României: 1987, 1994, 1995, 1998
  • O Cupă a Campionilor Europeni: 1986
  • O Supercupă a Europei: 1987

De-a lungul carierei, „Fiara” a jucat 414 meciuri în Divizia A, în care a înscris 103 goluri, iar în cupele europene a evoluat în 72 de partide pentru Steaua, marcând de 17 ori.

Cu echipa națională a României, a participat la Campionatele Mondiale din Italia (1990) și Franța (1998), precum și la Campionatul European din Anglia (1996).

În tricoul naționalei a jucat 83 de meciuri, în care a marcat 13 goluri, conform romaniansoccer.ro.

Alex Dobre: „Vedem unde ne poartă acest drum frumos”

În meciul cu Dumbrăvița, Timotej Jambor a deschis scorul în minutul 21. Până la pauză, oaspeții au mai punctat o dată, prin fundașul olandez Lars Kramer (minutul 42).

În repriza secundă, Alex Dobre a transformat un penalty (minutul 71) și a reușit ulterior dubla (minutul 79).

„Valoric, suntem mult peste Dumbrăvița. Mă bucur că în această seară am reușit să câștigăm. Jucătorii care au evoluat mai puțin au primit minute și este foarte important pentru mentalul lor și pentru colectiv.

Minutele primite de mine mă ajută pentru tonus, mă ajută să fiu într-o formă fizică și mentală foarte bună, mai ales că am făcut un joc bun și am și câștigat. Și mă bucur pentru că am câștigat în această seară.

Noi ne concentrăm atât pe campionat, cât și pe Cupă. O luăm meci cu meci, pas cu pas și vedem unde ne poartă acest drum frumos care este în momentul de față”, a spus Dobre, după meci, la Digi Sport.

Întrebat despre cum va arăta derby-ul cu Craiova de duminică, Dobre a răspuns:

O să fie un meci interesant. Sper din suflet să facem un rezultat pozitiv și la sfârșitul meciului să fim fericiți și să ne bucurăm cu toți. Pentru mine, un rezultat pozitiv este o victorie Aex Dobre

Citește și

Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Cupa Romaniei
09:57
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Citește mai mult
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Nationala
09:00
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Citește mai mult
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
Marius Lacatus liga 1 rapid alex dobre
Știrile zilei din sport
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
Superliga
31.10
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
Citește mai mult
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă,  teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
Superliga
31.10
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă, teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
Citește mai mult
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă,  teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
Golul care a declanșat nebunia  VIDEO. Soro s-a distrat cu apărarea CFR-ului și a adus o victorie nesperată pentru Dinamo
Superliga
31.10
Golul care a declanșat nebunia VIDEO. Soro s-a distrat cu apărarea CFR-ului și a adus o victorie nesperată pentru Dinamo
Citește mai mult
Golul care a declanșat nebunia  VIDEO. Soro s-a distrat cu apărarea CFR-ului și a adus o victorie nesperată pentru Dinamo
Propunerea PSD, refuzată de David Popovici  Înotătorul român nici n-a vrut să audă: „Nu mi-am dorit asta”
Înot
31.10
Propunerea PSD, refuzată de David Popovici Înotătorul român nici n-a vrut să audă: „Nu mi-am dorit asta”
Citește mai mult
Propunerea PSD, refuzată de David Popovici  Înotătorul român nici n-a vrut să audă: „Nu mi-am dorit asta”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:12
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
23:47
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă, teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă,  teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
23:35
„Ce victorie dulce!” Nicolescu, euforic după succesul cu CFR: „Am câștigat mentalitatea de învingători”
„Ce victorie dulce!” Nicolescu, euforic după succesul cu CFR: „Am câștigat mentalitatea de învingători”
23:01
„Proștii proștilor!” VIDEO. Mario Camora, brutal de sincer după eșecul cu Dinamo: „Suntem slabi, ăsta e adevărul”
„Proștii proștilor!” VIDEO. Mario Camora, brutal de sincer după eșecul cu Dinamo: „Suntem slabi, ăsta e adevărul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Top stiri din sport
Revine la națională? GOLAZO.ro a aflat cu cine negociază Iordănescu după plecarea de la Legia Varșovia
Campionate
31.10
Revine la națională? GOLAZO.ro a aflat cu cine negociază Iordănescu după plecarea de la Legia Varșovia
Citește mai mult
Revine la națională? GOLAZO.ro a aflat cu cine negociază Iordănescu după plecarea de la Legia Varșovia
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Nationala
31.10
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Citește mai mult
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Vedeta Barcelonei putea juca în Liga 1 Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor
Campionate
31.10
Vedeta Barcelonei putea juca în Liga 1 Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor
Citește mai mult
Vedeta Barcelonei putea juca în Liga 1 Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Baschet
31.10
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Citește mai mult
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 45 dinamo bucuresti 36 rapid 17 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
01.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share