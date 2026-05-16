A murit la doar 19 ani Tânăra speranță a ciclismului, răpusă de o boală nemiloasă: „Nu te plânge, bucură-te de viață"
A murit la doar 19 ani Tânăra speranță a ciclismului, răpusă de o boală nemiloasă: „Nu te plânge, bucură-te de viață"

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.05.2026, ora 10:55
alt-text Actualizat: 16.05.2026, ora 10:55
  • Jilke Michielsen, fostă campioană a Belgiei la ciclism, a decedat la doar 19 ani, după ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.
  • Anunțul a fost făcut, vineri, de apropiații fostei sportive.

În urmă cu două luni, Jilke Michielsen transmitea pe pagina personală de Instagram că luptă în continuare cu boala, însă trupul ei nu mai rezista tratamentelor.

Jilke Michielsen a murit la doar 19 ani

Jilke Michielsen a decedat din cauza unui cancer osos, boală cu care s-a confruntat în ultimii trei ani de viață.

Anunțul a fost făcut pe pagina ei personală de Instagram, de către apropiații sportivei. „Nu te plânge, bucură-te de viață. 05/01/2007 ~ 15/05/2026”.

Viața tinerei sportive s-a schimbat atunci când a primit diagnosticul devastator: sarcomul Ewing, o formă rară și agresivă de cancer osos.

Într-un interviu acordat anul trecut emisiunii „Vive le Velo, leve de Ronde”, Jilke Michielsen a povestit care au fost primele simptome:

„Acum două veri am început să am dureri puternice de spate. Ca ciclistă, nu e o problemă pe care o iei imediat în serios.

Simțeam că mușchii îmi sunt permanent tensionați. Atunci am realizat că ceva nu este în regulă. Au urmat investigațiile…”, afirma Michielsen, potrivit sporza.be.

În vara anului 2024, sportiva a anunțat că nu mai avea semne de cancer. Totuși, boala a recidivat la începutul anului 2025. Atunci, medicii i-au transmis că tratamentul prin chimioterapie nu mai poate vindeca boala, ci doar îi poate încetini evoluția.

„Am petrecut cinci minute fără să pot spune nimic. Nu înțeleg cum este posibil, dar sunt hotărâtă să fac tot ce pot pentru a lupta în continuare”, spunea Michielsen.

Jilke Michielsen a fost considerată una dintre cele mai mari speranțe ale ciclismului din Belgia. În ciuda vârstei sale fragede, aceasta a cucerit numeroase titluri, precum:

  • În 2022 a devenit campioană a Belgiei la ciclism pe șosea, la categoria junioare mici.
  • În 2022 a cucerit titlul de campioană a Belgiei la proba de omnium.
  • Tot în 2022 s-a clasat pe locul 8 în Turul Flandrei pentru junioare, competiție câștigată de Zoe Backstedt.
  • În 2023 a câștigat titlul național la contratimp, la categoria junioare mari.

