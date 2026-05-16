Săpunaru a găsit vinovații Fostul căpitan de la Rapid, concluzii după dezastrul din play-off + Atac la alesul lui Dan Șucu: „A fost invizibil”

FC Argeș - Rapid 2-2 . Cristian Săpunaru (42 de ani) l-a criticat dur pe Mauro Pederzoli, italianul adus de Rapid pentru funcția de director sportiv, la începutul acestui sezon.

Cristian Săpunaru (42 de ani) l-a criticat dur pe Mauro Pederzoli, italianul adus de Rapid pentru funcția de director sportiv, la începutul acestui sezon. Fostul căpitan din Giulești consideră că cea mai mare vină pentru rezultatele slabe din play-off o au jucătorii și antrenorul.

Numele lui Săpunaru a fost vehiculat la finalul stagiunii trecute pentru preluarea postului de director sportiv al giuleștenilor, odată cu retragerea sa, însă Dan Șucu a optat pentru instalarea lui Pederzoli, pe care l-a considerat un nume mai „important”.

Cristian Săpunaru: „Pederzoli a fost invizibil”

Acum, fostul căpitan al giuleștenilor n-a ezitat să-l „înțepe” pe oficialul italian, după sezonul complet ratat al Rapidului.

„Toți au o parte de vină, inclusiv conducerea. Cea mai importantă vină, până la urmă, a fost în iarbă: jucătorii și staff-ul. Indiferent de ce greșeli face conducerea, cei care intră pe teren sunt jucătorii, iar cel care îi antrenează este antrenorul.

Eu am fost acolo, iar de câte ori ne-a fost greu, conducerea a încercat să ne ajute, iar principalii vinovați am fost noi și antrenorul.

Eu nu am nimic cu dânsul, cu domnul Pederzoli, dar la Rapid a fost invizibil. Merge la antrenamente, asta da. Nu mi se pare că Dan Șucu a scăpat lucrurile de sub control”, a spus Cristi Săpunaru, la emisiunea „Fotbal Club”, de la Digi Sport.

Mauro Pederzoli va părăsi echipa la finalul acestui sezon, după doar un an petrecut în Giulești.

Ce spunea Dan Șucu despre Săpunaru și Pederzoli

„Domnul Săpunaru a fost una dintre variantele pe care le-am avut în vedere pentru postul de director sportiv.

În acest moment, atunci când un nume atât de important precum cel al lui Mauro vrea să se implice, nu mai există alte opțiuni.

Am hotărât că, pentru club, cea mai bună variantă pentru următorii ani, ca director sportiv, este domnul Pederzoli.

În ceea ce privește cariera viitoare a domnului Săpunaru, sunt întotdeauna disponibil să discutăm cu el”, declara Dan Șucu în urmă cu aproape un an.

