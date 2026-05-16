Marea problemă de la Rapid Ilie Dumitrescu a explicat de ce s-au împotmolit giuleștenii în play-off: „Contează enorm să ai asta”

FC Argeș - Rapid 2-2. Ilie Dumitrescu (57 de ani) a tras câteva concluzii după ce giuleștenii au ratat toate obiectivele în acest sezon și riscă să încheie pe ultimul loc în play-off.

Costel Gâlcă a răbufnit la adresa conducerii la finalul partidei de la Mioveni, iar fostul atacant al naționalei consideră că cei din conducere ar fi trebuit să țină cont și de viziunea tehnicianului.

FC Argeș - Rapid 2-2 . Ilie Dumitrescu: „Conducerea ar trebui să fie pe aceeași linie cu antrenorul”

Ilie Dumitrescu consideră că Rapid nu are lideri importanți și nici capacitatea de a se redresa după un eșec în play-off, când întâlnește adversari puternici.

„Gâlcă nu a fost luat în seamă, asta am înțeles. Ce a transmis el nu s-a făcut niciodată. Eu nu am înțeles că au fost privilegiați. În momentul în care apar anumite probleme de disciplină, cumva conducerea ar trebui să fie pe aceeași linie cu antrenorul, cum a fost în cazul lui Baroan, când a fost exclus.

E un fenomen mai complex. Eu rămân la ce a spus Pașcanu, acesta este adevărul despre ce se întâmplă la Rapid. După un eșec nu mai ai șansa să revii, pentru că este un alt nivel al competiției, alți adversari.

În sezonul regulat, după ce pierdeau cu un adversar mai puternic, își reveneau etapa viitoare cu unul mai slab. Asta s-a întâmplat în fiecare sezon la Rapid. După prima etapă de play-off (n.r. 3-2 cu Dinamo) erau pe locul întâi. Pierzi un meci, iar lucrurile se duc în zona aceea”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport, potrivit gsp.ro.

Eu văd o echipă fără lideri importanți, contează enorm într-un play-off să ai, o să vedem la echipele care joacă meciul pentru campionat, Craiova și U Cluj. Ilie Dumitrescu

Rapid va trebui să o ia de la capăt în sezonul cu viitor, cu un alt tehnician pe bancă, după ce Gâlcă a transmis că meciul cu U Craiova va fi ultimul la echipă.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 8 46 2 U Cluj 8 45 3 CFR Cluj 8 41* 4 Dinamo 8 37 5 Rapid 9 33 6 FC Argeș 9 31 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

VIDEO. FC Argeș, gol anulat în finalul meciului cu Rapid

