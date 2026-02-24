„Ne-a venit o idee nebunească” Joan Laporta, dezvăluiri despre cum a încercat să-l readucă pe Lionel Messi la Barcelona: „Am așteptat o lună”

Joan Laporta (63 de ani), fost președinte al clubului FC Barcelona, a explicat în cartea sa cum s-a produs despărțirea de Lionel Messi (38 de ani), dar și cum a încercat să-l readucă pe starul argentinian pe „Camp Nou”.

Cartea lui Laporta, intitulată „Așa am salvat Barcelona”, a fost pusă în vânzare marți.

Fostul președinte al „catalanilor” vorbește în ea despre cei cinci ani de mandat ca președinte al clubului și vine cu noi detalii despre despărțirea de Lionel Messi, produsă în vara anului 2021.

Juan Laporta, noi dezvăluiri despre despărțirea de Lionel Messi: „ Ne-a venit o soluție nebunească

Barcelona nu a mai putut să-i reînnoiască contractul lui Messi, din cauza problemelor financiare ale clubului, dar și a plafonului salarial impus de Liga Spaniolă de Fotbal.

Lionel Messi, în lacrimi la conferința de presă după despărțirea de Barcelona/ Foto: IMAGO

Laporta dezvăluie că a încercat să „dribleze” regulile La Liga și era gata să-i ofere starului argentinian un contract pe termen lung, cu o perioadă inițială petrecută ca jucător al Barcelonei și o a doua ca împrumut la o echipă MLS, însă lucrurile nu au mers conform planului.

„În momentul negocierii reînnoirii, Messi avea o echipă destul de exigentă și, deși tatăl său părea mai înțelegător, oamenii din jurul său dădeau impresia că nu este.

Ne-a venit o soluție nebunească: un contract pe termen lung cu o primă etapă ca jucător la Barca și o a doua etapă împrumutat la o echipă din MLS, ceva ce părea să ocolească regulile LaLiga.

Dar LaLiga ne-a spus să uităm de așa ceva, că trebuia să semnăm un acord pentru a vinde un procent din drepturile televizate pe cincizeci de ani printr-un fond numit CVC”, se arată în cartea lui Laporta, potrivit marca.com.

Ce este acordul CVC: propunerea de investiție a fondului de capital de risc CVC Capital Partners în La Liga, pe care FC Barcelona, ​​împreună cu Real Madrid și Athletic Club, au respins-o, inițial, în 2021.

În schimbul unei injecții de capital pe 50 de ani, fondul solicita aproximativ 8,5% din drepturile audiovizuale, condiții pe care Barca le-a considerat dăunătoare pe termen lung.

FOTO. Lionel Messi, în vizită la noul Camp Nou

Juan Laporta: „ I-am dat tatălui său schița contractului”

După despărțirea de Barcelona, Messi a ales să semneze cu PSG, formație pentru care a evoluat până în vara lui 2023.

Laporta susține că a încercat o repatriere a starului argentinian și chiar ar fi pregătit contractul alături de Jorge Messi, tatăl lui Lionel.

Fostul președinte al „catalanilor” a spus că a așteptat o lună un răspuns din partea starului argentinian, care, în cele din urmă, a ales să semneze cu Inter Miami.

„Jorge Messi a venit la mine acasă, a pregătit contractul, i-am trimis schița și nu mi-a răspuns.

Trece o săptămână, două… un lună mai târziu, în cele din urmă se întoarce la mine acasă și îmi spune că au decis să meargă la Inter Miami, unde nu va fi supus unei presiuni atât de mari”.

Lionel Messi, cel mai bun marcator din istoria lui FC Barcelona

Lionel Messi a parcurs cea mai bună și cea mai lungă perioadă din cariera sa pe Camp Nou. Fotbalistul argentinian a devenit golgheterul all-time al clubului, cu 672 de reușite.

Fostul „decar” al catalanilor este jucătorul care a câștigat cele mai multe trofee cu Barcelona, ​​35 în total, inclusiv patru Ligi ale Campionilor (2006, 2009, 2011, 2015).

Pe plan individual, Messi a câștigat 8 Baloane de Aur, fiind singurul fotbalist din istorie care a ajuns la această cifră.

De asemenea, sud-americanul și-a completat vitrina de trofee, după ce a cucerit Cupa Mondială, în 2022.

