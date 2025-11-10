Messi, mesaj pentru Barcelona FOTO: S-a pozat pe Camp Nou și a făcut marele anunț:  „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun”
Lionel Messi foto: instagram/leomessi
Messi, mesaj pentru Barcelona FOTO: S-a pozat pe Camp Nou și a făcut marele anunț: „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.11.2025, ora 14:12
alt-text Actualizat: 10.11.2025, ora 14:13
  • Lionel Messi (38 de ani) a revenit la Barcelona, în mod discret, pentru a vizita noua arenă a catalanilor, deschisă publicului zilele trecute.
  • Starul lui Inter Miami a transmis și un mesaj emoționant la revenirea pe legendarul stadion.

Deși suflarea catalană spera într-o revenire a campionului mondial la Barcelona, acesta și-a prelungit recent contractul cu Inter Miami, însă nu a ezitat să viziteze noua arenă „Spotify Camp Nou”.

Lionel Messi: „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun”

Într-o vizită nocturnă pe care a ținut-o secret, Messi a revenit la Barcelona, pentru a vizita noul stadion al echipei, unde jucătorii blaugrana s-au antrenat zilele trecute în fața a 23.000 de suporteri.

Ulterior, a postat un mesaj emoționant, prin care speră să poată reveni la clubul său de suflet:

„Aseară m-am întors într-un loc căruia îi duc dorul din toată inima. Un loc în care am fost extrem de fericit, unde voi m-ați făcut să mă simt de mii de ori cea mai fericită persoană din lume.

Sper că într-o zi voi putea reveni, și nu doar pentru a-mi lua rămas bun ca jucător, așa cum nu am putut să o fac niciodată…”, a transmis Messi, într-o postare pe Instagram.

În primele două ore de la momentul postării, Messi a strâns peste 5,5 milioane de likeuri.

Messi a atins cifre incredibile în tricoul Barcelonei cu 672 de goluri și 303 pase decisive, în 778 de partide, cu un record absolut de 91 de goluri într-un an calendaristic, 2012.

lionel messi barcelona revenire Camp Nou inter miami
