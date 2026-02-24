„Prietenii mei chinezi...” FOTO. Jucătorul de la Real Madrid și-a turnat cenușă în cap după ce a repostat un mesaj rasist
Dean Huijsen/ FOTO: IMAGO
Campionate

„Prietenii mei chinezi...” FOTO. Jucătorul de la Real Madrid și-a turnat cenușă în cap după ce a repostat un mesaj rasist

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.02.2026, ora 10:44
alt-text Actualizat: 24.02.2026, ora 10:45
  • Dean Huijsen (20 de ani), fundașul central al celor de la Real Madrid, și-a cerut scuze pentru că a distribuit pe rețelele de socializare conținut ofensator la adresa asiaticilor.

Fundașul spaniol transferat în vara anului trecut de Real Madrid de la Bournemouth, în schimbul sumei de 63 de milioane de euro, a repostat pe contul său de Instagram conținut care includea comentarii considerate jignitoare la adresa cetățenilor asiatici, notează elmundo.es.

FIFA schimbă regulile Modificarea radicală pe care forul mondial vrea să o facă în privința accidentărilor
Citește și
FIFA schimbă regulile Modificarea radicală pe care forul mondial vrea să o facă în privința accidentărilor
Citește mai mult
FIFA schimbă regulile Modificarea radicală pe care forul mondial vrea să o facă în privința accidentărilor

Dean Huijsen și-a cerut scuze după ce repostat un mesaj considerat rasist

Real Madrid a publicat pe rețeaua socială chineză Weibo un mesaj în care sunt prezentate scuzele atribuite fundașului său, Dean Huijsen, în urma controversei generate de redistribuirea postării:

„Îmi cer sincer scuze prietenilor mei chinezi. Anterior am redistribuit, fără intenție, un conținut care includea mesaje ofensatoare. A fost complet neintenționat și regret disconfortul provocat.”

Controversa a pornit de la o imagine distribuită de fotbalistul în vârstă de 20 de ani, care a fost considerată rasiste de utilizatorii chinezi, deoarece făcea aluzie la forma ochilor persoanelor asiatice. Între timp, Huijsen a șters postarea.

Aceasta prezenta o persoană de origine asiatică, însoțită de două comentarii ale unor utilizatori care afirmau: „până și chinezii îl numesc chinez” și „îl poți lega la ochi cu ață dentară”.

Postarea lui Huijsen/ Foto: captura ecran Instagram Postarea lui Huijsen/ Foto: captura ecran Instagram
Postarea lui Huijsen/ Foto: captura ecran Instagram

Fanii chinezi s-au arătat indignați de faptul că Real Madrid a publicat scuzele lui Huijsen doar pe rețeaua socială Weido.

Asiaticii pun la îndoială sinceritatea scuzelor internaționalului spaniol și cer clubului de pe „Santiago Bernabeu” să iasă cu o declarație publică pe platformele internaționale sau cu un videoclip în care apare jucătorul.

27 de meciuri
a jucat Huijsen pentru Real Madrid în acest sezon: a marcat un gol și a oferit două pase decisive

Nu este primul episod de acest gen în care Real Madrid este implicată.

În 2024, înaintea finalei Ligii Campionilor cu Borussia Dortmund (2-0), clubul a fost implicat într-o controversă similară cu privire la un videoclip în care un fan madrilen a cântat o melodie considerată vulgară.

Videoclipul a fost descris ca fiind „insultător la adresa Chinei, vulgar și de rea natură” de către Ambasada Chinei în Spania.

Potrivit unei declarații a misiunii diplomatice, clubul a condamnat „conduita inadecvată” a fanului, a respins „orice formă de rasism și xenofobie” și a descris incidentul drept „un act izolat al unui individ”, care nu reflectă valorile clubului.

În același timp, a reiterat „aprecierea și respectul” său față de fanii chinezi.

Citește și

A desfigurat un om în bătaie Un rugbist „tricolor” a băgat în spital un bărbat. Judecătoria Bârlad: „Nu este o infracțiune de o gravitate deosebită”
Rugby
09:07
A desfigurat un om în bătaie Un rugbist „tricolor” a băgat în spital un bărbat. Judecătoria Bârlad: „Nu este o infracțiune de o gravitate deosebită”
Citește mai mult
A desfigurat un om în bătaie Un rugbist „tricolor” a băgat în spital un bărbat. Judecătoria Bârlad: „Nu este o infracțiune de o gravitate deosebită”
„Va fi pe viață și pe moarte”  Darius Olaru și Daniel Bîrligea, despre lupta la play-off: „Stăm la mâna rezultatelor”
Superliga
23:15
„Va fi pe viață și pe moarte” Darius Olaru și Daniel Bîrligea, despre lupta la play-off: „Stăm la mâna rezultatelor”
Citește mai mult
„Va fi pe viață și pe moarte”  Darius Olaru și Daniel Bîrligea, despre lupta la play-off: „Stăm la mâna rezultatelor”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Real Madrid china rasism Dean Huijsen
Știrile zilei din sport
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Liga 3
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Citește mai mult
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
Campionate
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Citește mai mult
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Superliga
14:59
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Citește mai mult
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Campionate
17:50
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Citește mai mult
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
18:31
UEFA a decis Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
UEFA a decis  Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Top stiri din sport
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Liga Campionilor
13:37
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Citește mai mult
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Superliga
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Citește mai mult
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Superliga
10:46
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Citește mai mult
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Tenis
13:51
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Citește mai mult
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 53 rapid 48 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
25.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share