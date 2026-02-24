„Prietenii mei chinezi...” FOTO. Jucătorul de la Real Madrid și-a turnat cenușă în cap după ce a repostat un mesaj rasist

Dean Huijsen (20 de ani), fundașul central al celor de la Real Madrid, și-a cerut scuze pentru că a distribuit pe rețelele de socializare conținut ofensator la adresa asiaticilor.

Fundașul spaniol transferat în vara anului trecut de Real Madrid de la Bournemouth, în schimbul sumei de 63 de milioane de euro, a repostat pe contul său de Instagram conținut care includea comentarii considerate jignitoare la adresa cetățenilor asiatici, notează elmundo.es.

Citește și FIFA schimbă regulile Modificarea radicală pe care forul mondial vrea să o facă în privința accidentărilor Citește mai mult FIFA schimbă regulile Modificarea radicală pe care forul mondial vrea să o facă în privința accidentărilor

Dean Huijsen și-a cerut scuze după ce repostat un mesaj considerat rasist

Real Madrid a publicat pe rețeaua socială chineză Weibo un mesaj în care sunt prezentate scuzele atribuite fundașului său, Dean Huijsen, în urma controversei generate de redistribuirea postării:

„Îmi cer sincer scuze prietenilor mei chinezi. Anterior am redistribuit, fără intenție, un conținut care includea mesaje ofensatoare. A fost complet neintenționat și regret disconfortul provocat.”

Controversa a pornit de la o imagine distribuită de fotbalistul în vârstă de 20 de ani, care a fost considerată rasiste de utilizatorii chinezi, deoarece făcea aluzie la forma ochilor persoanelor asiatice. Între timp, Huijsen a șters postarea.

Aceasta prezenta o persoană de origine asiatică, însoțită de două comentarii ale unor utilizatori care afirmau: „până și chinezii îl numesc chinez” și „îl poți lega la ochi cu ață dentară”.

Postarea lui Huijsen/ Foto: captura ecran Instagram

Fanii chinezi s-au arătat indignați de faptul că Real Madrid a publicat scuzele lui Huijsen doar pe rețeaua socială Weido.

Asiaticii pun la îndoială sinceritatea scuzelor internaționalului spaniol și cer clubului de pe „Santiago Bernabeu” să iasă cu o declarație publică pe platformele internaționale sau cu un videoclip în care apare jucătorul.

27 de meciuri a jucat Huijsen pentru Real Madrid în acest sezon: a marcat un gol și a oferit două pase decisive

Nu este primul episod de acest gen în care Real Madrid este implicată.

În 2024, înaintea finalei Ligii Campionilor cu Borussia Dortmund (2-0), clubul a fost implicat într-o controversă similară cu privire la un videoclip în care un fan madrilen a cântat o melodie considerată vulgară.

Videoclipul a fost descris ca fiind „insultător la adresa Chinei, vulgar și de rea natură” de către Ambasada Chinei în Spania.

Potrivit unei declarații a misiunii diplomatice, clubul a condamnat „conduita inadecvată” a fanului, a respins „orice formă de rasism și xenofobie” și a descris incidentul drept „un act izolat al unui individ”, care nu reflectă valorile clubului.

În același timp, a reiterat „aprecierea și respectul” său față de fanii chinezi.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport