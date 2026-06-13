Drum liber pentru Olăroiu  Echipa cu care va semna românul  are postul de antrenor disponibil! +13 foto
Cosmin Olăroiu
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Drum liber pentru Olăroiu Echipa cu care va semna românul are postul de antrenor disponibil!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.06.2026, ora 14:11
alt-text Actualizat: 13.06.2026, ora 14:11
  • Clubul Al-Jazira a anunțat, sâmbătă, despărțirea de antrenorul Marino Pusic (54 de ani), cel care a condus echipa în ultimul sezon.
  • Cosmin Olăroiu (56 de ani) va prelua banca tehnică a echipei, după ce a fost demis din funcția de selecționer al Emiratelor Arabe Unite.
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Deși mai avea contract până în 2027, Olăroiu și-a încheiat aventura pe banca selecționatei EAU, după ce a ratat calificarea la CM 2026.

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Drum liber pentru Cosmin Olăroiu. Al-Jazira s-a despărțit de antrenorul Marino Pusic

Sâmbătă, Al-Jazira a anunțat despărțirea oficială de tehnicianul olandez Marino Pusic.

„Al-Jazira Club anunță despărțirea de antrenorul principal al primei echipe, Marino Pusic, și de staff-ul său tehnic.

Clubul le mulțumește pentru dedicarea și angajamentul față de #PrideofAbuDhabi și le urează mult succes în continuare”, a transmis clubul pe rețelele de socializare.

Marino Pusic a condus echipa din Emiratele Arabe Unite în sezonul recent încheiat. A stat pe banca celor de la Al-Jazira în 30 de meciuri, reușind să obțină 15 victorii, 6 egaluri și a suferit 9 înfrângeri.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Cosmin Olăroiu va prelua Al Jazira Club și ar urma să încaseze un salariu fabulos: 6.000.000 de euro pe an! Mutarea va fi oficializată în perioada următoare.

Cosmin Olăroiu, într-o imagine mai veche
Cosmin Olăroiu, într-o imagine mai veche

Galerie foto (13 imagini)

Cosmin Olăroiu, look nou la tragerea la sorți pentru Cupa Asiei 2027 FOTO X (1).png Cosmin Olăroiu, look nou la tragerea la sorți pentru Cupa Asiei 2027 FOTO X (2).png Cosmin Olăroiu, look nou la tragerea la sorți pentru Cupa Asiei 2027 FOTO X (3).png Cosmin Olăroiu, look nou la tragerea la sorți pentru Cupa Asiei 2027 FOTO X (4).png Cosmin Olăroiu, look nou la tragerea la sorți pentru Cupa Asiei 2027 FOTO X (5).png
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În sezonul recent încheiat, gruparea din Abu Dhabi a încheiat pe locul 4, cu 44 de puncte, și a pierdut finala Cupei în fața celor de la Al Ain (1-4), formație la care este legitimat și fostul mijlocaș al celor de la FCSB, Adrian Șut (27 de ani).

Al-Jazira este un club condus de Sheikh Mansour, fratele presedintelui Emiratelor Arabe Unite.

  • FC Național, FCSB, Poli Timișoara, Al Hilal, Al Sadd, Al Ain, Al Ahli, naționala Arabiei Saudite, și Jiangsu Suning sunt echipele pe care Olăroiu le-a mai antrenat de-a lungul carierei.

Cosmin Olăroiu nu e primul antrenor român din istoria lui Al Jazira

Printre cei care au condus-o pe Al Jazira se numără și Ladislau Boloni, dar și Mirel Rădoi.

Primul a antrenat echipa în perioada 28 iunie 2007 - 30 iunie 2008, în timp ce fostul tehnician de la Craiova sau FCSB s-a aflat la cârmă doar 3 luni între 5 ianuarie - 8 aprilie 2024.

Și Walter Zenga, fost tehnician în Liga 1, a antrenat Al Jazira între 25 octombrie 2013 - 14 mai 2014. Italianul are și cetățenie română.

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