Drum liber pentru Olăroiu Echipa cu care va semna românul are postul de antrenor disponibil!

- Clubul Al-Jazira a anunțat, sâmbătă, despărțirea de antrenorul Marino Pusic (54 de ani), cel care a condus echipa în ultimul sezon.
- Cosmin Olăroiu (56 de ani) va prelua banca tehnică a echipei, după ce a fost demis din funcția de selecționer al Emiratelor Arabe Unite.
Deși mai avea contract până în 2027, Olăroiu și-a încheiat aventura pe banca selecționatei EAU, după ce a ratat calificarea la CM 2026.
Drum liber pentru Cosmin Olăroiu. Al-Jazira s-a despărțit de antrenorul Marino Pusic
Sâmbătă, Al-Jazira a anunțat despărțirea oficială de tehnicianul olandez Marino Pusic.
„Al-Jazira Club anunță despărțirea de antrenorul principal al primei echipe, Marino Pusic, și de staff-ul său tehnic.
Clubul le mulțumește pentru dedicarea și angajamentul față de #PrideofAbuDhabi și le urează mult succes în continuare”, a transmis clubul pe rețelele de socializare.
Marino Pusic a condus echipa din Emiratele Arabe Unite în sezonul recent încheiat. A stat pe banca celor de la Al-Jazira în 30 de meciuri, reușind să obțină 15 victorii, 6 egaluri și a suferit 9 înfrângeri.
Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Cosmin Olăroiu va prelua Al Jazira Club și ar urma să încaseze un salariu fabulos: 6.000.000 de euro pe an! Mutarea va fi oficializată în perioada următoare.
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În sezonul recent încheiat, gruparea din Abu Dhabi a încheiat pe locul 4, cu 44 de puncte, și a pierdut finala Cupei în fața celor de la Al Ain (1-4), formație la care este legitimat și fostul mijlocaș al celor de la FCSB, Adrian Șut (27 de ani).
Al-Jazira este un club condus de Sheikh Mansour, fratele presedintelui Emiratelor Arabe Unite.
- FC Național, FCSB, Poli Timișoara, Al Hilal, Al Sadd, Al Ain, Al Ahli, naționala Arabiei Saudite, și Jiangsu Suning sunt echipele pe care Olăroiu le-a mai antrenat de-a lungul carierei.
Cosmin Olăroiu nu e primul antrenor român din istoria lui Al Jazira
Printre cei care au condus-o pe Al Jazira se numără și Ladislau Boloni, dar și Mirel Rădoi.
Primul a antrenat echipa în perioada 28 iunie 2007 - 30 iunie 2008, în timp ce fostul tehnician de la Craiova sau FCSB s-a aflat la cârmă doar 3 luni între 5 ianuarie - 8 aprilie 2024.
Și Walter Zenga, fost tehnician în Liga 1, a antrenat Al Jazira între 25 octombrie 2013 - 14 mai 2014. Italianul are și cetățenie română.