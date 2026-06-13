Drum liber pentru Olăroiu Echipa cu care va semna românul are postul de antrenor disponibil!

Clubul Al-Jazira a anunțat, sâmbătă, despărțirea de antrenorul Marino Pusic (54 de ani), cel care a condus echipa în ultimul sezon.

Cosmin Olăroiu (56 de ani) va prelua banca tehnică a echipei, după ce a fost demis din funcția de selecționer al Emiratelor Arabe Unite.

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Deși mai avea contract până în 2027, Olăroiu și-a încheiat aventura pe banca selecționatei EAU, după ce a ratat calificarea la CM 2026.

Drum liber pentru Cosmin Olăroiu. Al-Jazira s-a despărțit de antrenorul Marino Pusic

Sâmbătă, Al-Jazira a anunțat despărțirea oficială de tehnicianul olandez Marino Pusic.

„Al-Jazira Club anunță despărțirea de antrenorul principal al primei echipe, Marino Pusic, și de staff-ul său tehnic.

Clubul le mulțumește pentru dedicarea și angajamentul față de #PrideofAbuDhabi și le urează mult succes în continuare”, a transmis clubul pe rețelele de socializare.

Al Jazira Club announces the departure of First Team Head Coach Marino Pusic and his coaching staff.



The Club thanks them for their dedication and commitment to the #PrideofAbuDhabi and wishes them all the best for the future.#AJC pic.twitter.com/1MxXbGBrHd — Al Jazira Club (@AlJaziraFC_EN) June 13, 2026

Marino Pusic a condus echipa din Emiratele Arabe Unite în sezonul recent încheiat. A stat pe banca celor de la Al-Jazira în 30 de meciuri, reușind să obțină 15 victorii, 6 egaluri și a suferit 9 înfrângeri.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Cosmin Olăroiu va prelua Al Jazira Club și ar urma să încaseze un salariu fabulos: 6.000.000 de euro pe an! Mutarea va fi oficializată în perioada următoare.

În sezonul recent încheiat, gruparea din Abu Dhabi a încheiat pe locul 4, cu 44 de puncte, și a pierdut finala Cupei în fața celor de la Al Ain (1-4), formație la care este legitimat și fostul mijlocaș al celor de la FCSB, Adrian Șut (27 de ani).

Al-Jazira este un club condus de Sheikh Mansour, fratele presedintelui Emiratelor Arabe Unite.

FC Național, FCSB, Poli Timișoara, Al Hilal, Al Sadd, Al Ain, Al Ahli, naționala Arabiei Saudite, și Jiangsu Suning sunt echipele pe care Olăroiu le-a mai antrenat de-a lungul carierei.

Cosmin Olăroiu nu e primul antrenor român din istoria lui Al Jazira

Printre cei care au condus-o pe Al Jazira se numără și Ladislau Boloni, dar și Mirel Rădoi.

Primul a antrenat echipa în perioada 28 iunie 2007 - 30 iunie 2008, în timp ce fostul tehnician de la Craiova sau FCSB s-a aflat la cârmă doar 3 luni între 5 ianuarie - 8 aprilie 2024.

Și Walter Zenga, fost tehnician în Liga 1, a antrenat Al Jazira între 25 octombrie 2013 - 14 mai 2014. Italianul are și cetățenie română.

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