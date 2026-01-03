Joao Felix, luat la palme  FOTO: Haos total la ultimul meci jucat de Al Nassr » Prima înfrângere după 8 partide +8 foto
Foto: Captură/onefootball.com
Campionate

Joao Felix, luat la palme FOTO: Haos total la ultimul meci jucat de Al Nassr » Prima înfrângere după 8 partide

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.01.2026, ora 11:55
alt-text Actualizat: 03.01.2026, ora 11:55
  • Al Ahli - Al Nassr 3-2. Joao Felix (26 de ani), jucătorul oaspeților, a fost implicat într-o bătaie pe teren la finalul partidei. Și a fost lovit.
  • Este prima înfrângere după 8 partide pentru echipa la care este legitimat Cristiano Ronaldo (40 de ani).

Al Ahli și Al Nassr s-au întâlnit, sâmbătă, într-un duel din etapa 13 din campionatul Arabiei Saudite. Gazdele s-au impus grație golurilor marcate de Toney ('7, '20) și Demiral ('55). Pentru Al Nassr a punctat Al Amri ('31, '44).

Joao Felix, luat la palme de un adversar după Al Ahli - Al Nassr 3-2

Spiritele s-au încins în prelungirile partidei de pe stadionul King Abdullah Sports City din Jeddah, cei de la Al Nassr fiind foarte nervoși din cauza scorului de pe tabelă.

Joao Felix, atacantul lui Al Nassr, a fost implicat într-o altercație cu mai mulți jucători adverși. În momentul când aceștia se împingeau, portughezul a fost lovit cu palma peste față de căpitanul lui Al Ahli, Ali Majrashi.

Momentul când Joao Felix a fost lovit de un adversar în Al Ahli - Al Nassr 3-2. Foto: Captură/onefootball.com
Momentul când Joao Felix a fost lovit de un adversar în Al Ahli - Al Nassr 3-2. Foto: Captură/onefootball.com

Galerie foto (8 imagini)

Momentul când Joao Felix a fost lovit de un adversar în Al Ahli - Al Nassr 3-2. Foto: Captură/onefootball.com Momentul când Joao Felix a fost lovit de un adversar în Al Ahli - Al Nassr 3-2. Foto: Captură/onefootball.com Momentul când Joao Felix a fost lovit de un adversar în Al Ahli - Al Nassr 3-2. Foto: Captură/onefootball.com Momentul când Joao Felix a fost lovit de un adversar în Al Ahli - Al Nassr 3-2. Foto: Captură/onefootball.com Momentul când Joao Felix a fost lovit de un adversar în Al Ahli - Al Nassr 3-2. Foto: Captură/onefootball.com
+8 Foto
labels.photo-gallery

După ce l-a lovit peste față pe Felix, Majrashi a continuat să-l tragă de tricou pe portughez, lucru care l-a enervat și mai mult pe acesta.

Joao Felix a vrut să meargă după adversarul său pentru a-i cere explicații pentru gestul său, dar au intervenit Marcelo Brozovic și Inigo Martinez, iar lucrurile s-au calmat.

După incidentul din prelungirile partidei, arbitrul Irfan Peljto i-a arătat cartonașul galben lui Joao Felix, în timp ce Ali Majrashi a fost eliminat.

După fluierul final, directorul sportiv al clubului Al Ahli a trecut alergând pe lângă Cristiano Ronaldo și Joao Felix, dorind să se bucure alături de jucători pentru victoria obținută.

Starurile lui Al Nassr au fost vizibil deranjate, iar Joao Felix s-a luat la ceartă cu oficialul adversarilor.

Ulterior, Al Ahli și-a cerut scuze pentru neînțelegere, precizând că directorul sportiv nu a avut intenția să-i enerveze pe Ronaldo și Felix.

Al Nassr, prima înfrângere după 8 meciuri

Seria lui Al Nassr de meciuri fără înfrângere s-a încheiat vineri, odată cu eșecul în fața lui Al Ahli.

Echipa la care joacă Cristiano Ronaldo nu mai pierduse de pe 28 octombrie 2025, când ceda în fața celor de la Al Ittihad, scor 1-2, în Cupă.

Ultimele meciuri jucate de Al Nassr:

  • Al Ahli - Al Nassr 3-2, pe 2 ianuarie
  • Al Ettifaq - Al Nassr, 2-2, pe 30 decembrie
  • Al Nassr - Al Akhdoud 3-0, pe 27 decembrie
  • Al Nassr - Al Zawraa 5-1, pe 24 decembrie
  • Istiklol - Al Nassr 0-4, pe 26 noiembrie
  • Al Nassr - Al Khaleej 4-1, pe 23 noiembrie
  • Neom - Al Nassr 1-3, pe 8 noiembrie
  • Al Nassr - Goa 4-0, pe 5 noiembrie
  • Al Nassr - Al Feiha 2-1, pe 1 noiembrie
  • Al Nassr - Al Ittihad 1-2, pe 28 octombrie

După înfrângerea cu Al Ahli, Al Nassr (31 de puncte) poate pierde primul loc în campionatul Arabiei Saudite, dacă Al Hilal (29 de puncte) va câștiga meciul cu Damac de duminică.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

cristiano ronaldo Arabia Saudita al ahli joao felix al nassr
