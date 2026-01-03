„Nu sunt necesare astfel de meciuri”  Iga Swiatek a criticat „Bătălia sexelor” și a găsit soluția pentru un tenis mai atractiv: „Evenimente ca acesta”
Iga Swiatek. Foto: IMAGO
Tenis

„Nu sunt necesare astfel de meciuri” Iga Swiatek a criticat „Bătălia sexelor” și a găsit soluția pentru un tenis mai atractiv: „Evenimente ca acesta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.01.2026, ora 10:54
alt-text Actualizat: 03.01.2026, ora 10:54
  • Iga Swiatek (24 de ani, #2 WTA) a venit cu o serie de critici cu privire la meciul dintre Nick Kyrgios (30 de ani) și Aryna Sabalenka (27 de ani), cunoscut drept „Bătălia Sexelor”.
  • Tenismena poloneză a vorbit despre cum poate deveni tenisul un sport mai atractiv.

Nick Kyrgios, fost finalist de Grand Slam, a învins-o pe 28 decembrie pe Aryna Sabalenka, jucătoarea de pe primul loc mondial, scor 6-3, 6-3.

Horațiu Moldovan în Liga Campionilor? O echipă importantă din Europa vrea să obțină semnătura portarului român
Citește și
Horațiu Moldovan în Liga Campionilor? O echipă importantă din Europa vrea să obțină semnătura portarului român
Citește mai mult
Horațiu Moldovan în Liga Campionilor? O echipă importantă din Europa vrea să obțină semnătura portarului român

Iga Swiatek: „Nu cred că sunt necesare astfel de meciuri”

După ce „Bătălia Sexelor” a stârnit o serie de critici din parte presei britanice, acum Iga Swiatek, jucătoarea de pe locul 2 mondial, și-a transmis și ea părerea cu privire la duelul dintre Kyrgios și Sabalenka.

„Nu l-am văzut pentru că nu mă interesează astfel de lucruri. A fost doar un spectacol, un show care a atras multă atenție, dar care nu a avut nimic de-a face cu o schimbare socială sau cu ceva important care ar putea avea un impact asupra tenisului feminin.

Au folosit același nume ca meciul dintre Billie Jean King și Bobby Riggs din 1973, dar nimic mai mult.

Noi, femeile, am reușit să ieșim în evidență și să ne punem în valoare tenisul prin propriile noastre forțe, avem povești personale extraordinare și nu avem nevoie să ne comparăm cu tenisul masculin”, a declarat Iga Swiatek, conform puntodebreak.com.

6-4, 6-3, 6-3
a fost scorul cu care Billie Jean King l-a învins pe Bobby Riggs în 1973

Iga Swiatek: „Turnee precum United Cup fac tenisul mai bun”

Prezentă la turneul United Cup 2026, Iga Swiatek a precizat că astfel de evenimente, în care femeile și bărbații joacă împreună, la mixt, pot face tenisul mult mai atractiv.

„Nu cred că sunt necesare meciuri precum cel disputat de Sabalenka și Kyrgios, ci evenimente precum acesta, în care se unifică ambele circuite. Face tenisul mai bun și mai interesant pentru toți”, a concluzionat Iga Swiatek.

Jucătoarea poloneză a precizat și care sunt obiectivele ei din anul 2026.

„Mentalitatea mea nu s-a schimbat. Știu că trebuie să iau lucrurile săptămână cu săptămână, pentru că altfel sezonul poate deveni foarte lung.

Mă concentrez pe propriul meu proces, știu că am obiective foarte interesante, cum ar fi câștigarea Australian Open (n.r. singurul turneu de Grand Slam care îi lipsește din palmares) sau recuperarea locului 1, și sunt conștientă de dificultatea pe care o implică ambele lucruri.

Nu am nevoie să mă stresez, pentru că sunt tânără și am timp să ating tot felul de obiective istorice”.

6
titluri de Grand Slam a cucerit Iga Swiatek în carieră: 4 la Roland Garros și câte unul la US Open și Wimbledon

United Cup 2026 are loc în perioada 2-11 ianuarie 2026, în Australia.

Aryna Sabalenka a răspuns: „Nu înțeleg cum oamenii pot să găsească ceva negativ în acest eveniment”

Întrebată despre valul de critici apărute despre „Bătălia Sexelor” de la Dubai, Sabalenka a apărat ideea din spatele evenimentului:

„Sincer, nu înțeleg cum au reușit unii oameni să găsească ceva negativ în acest eveniment. Cred că, din punctul de vedere al WTA, am arătat că am jucat un tenis foarte bun, a fost un meci spectaculos și, da, el a câștigat această partidă, dar eu am arătat un tenis de calitate.

A fost o luptă frumoasă, a fost interesant de urmărit, a adus mai multă atenție asupra tenisului. Legende au urmărit acest meci, oameni foarte importanți mi-au scris să-mi ureze succes.

Așa că am simțit că am adus mai multă vizibilitate sportului nostru și nu văd cum acest lucru ar putea fi ceva rău sau de ce s-ar vorbi negativ despre asta”, a declarat sportiva, la conferința de presă.

Cred că ideea din spatele acestui eveniment este să ajute tenisul să crească și să îl arate dintr-o perspectivă diferită, să demonstreze că evenimentele de tenis pot fi mai distractive, mai atractive și că le putem face aproape la fel de mari ca meciurile de Grand Slam, pentru că, din punctul meu de vedere, atenția construită în jurul acestui eveniment nu a fost mai mică decât cea a unei finale de Grand Slam. Aryna Sabalenka, locul 1 WTA

Citește și

Schimbări la CFR Cluj  Trei jucători pleacă, alții vin: „Aș fi vrut să fie la reunire”
Superliga
10:10
Schimbări la CFR Cluj Trei jucători pleacă, alții vin: „Aș fi vrut să fie la reunire”
Citește mai mult
Schimbări la CFR Cluj  Trei jucători pleacă, alții vin: „Aș fi vrut să fie la reunire”
Horațiu Moldovan în Liga Campionilor? O echipă importantă din Europa vrea să obțină semnătura portarului român
Stranieri
09:55
Horațiu Moldovan în Liga Campionilor? O echipă importantă din Europa vrea să obțină semnătura portarului român
Citește mai mult
Horațiu Moldovan în Liga Campionilor? O echipă importantă din Europa vrea să obțină semnătura portarului român

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
tenis CRITICI nick kyrgios aryna sabalenka iga swiatek batalia sexelor
Știrile zilei din sport
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia 
Superliga
12:43
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia
Citește mai mult
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia 
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Diverse
13:26
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Citește mai mult
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
Campionate
10:42
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
Citește mai mult
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
 „Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Campionate
11:54
„Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Citește mai mult
 „Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:23
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
20:33
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană”
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană”
20:28
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga
18:16
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Top stiri din sport
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
Superliga
10:20
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
Citește mai mult
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
Superliga
03.01
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
Citește mai mult
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
Superliga
13:59
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
Citește mai mult
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”
Diverse
03.01
„Să nu vină!” Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”
Citește mai mult
„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share