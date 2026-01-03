„Nu sunt necesare astfel de meciuri”  Iga Swiatek a criticat „Bătălia sexelor” și a găsit soluția pentru un tenis mai atractiv: „Evenimente ca acesta”

Iga Swiatek (24 de ani, #2 WTA) a venit cu o serie de critici cu privire la meciul dintre Nick Kyrgios (30 de ani) și Aryna Sabalenka (27 de ani), cunoscut drept „Bătălia Sexelor”.

Tenismena poloneză a vorbit despre cum poate deveni tenisul un sport mai atractiv.

Nick Kyrgios, fost finalist de Grand Slam, a învins-o pe 28 decembrie pe Aryna Sabalenka, jucătoarea de pe primul loc mondial, scor 6-3, 6-3.

Iga Swiatek: „Nu cred că sunt necesare astfel de meciuri”

După ce „Bătălia Sexelor” a stârnit o serie de critici din parte presei britanice, acum Iga Swiatek, jucătoarea de pe locul 2 mondial, și-a transmis și ea părerea cu privire la duelul dintre Kyrgios și Sabalenka.

„Nu l-am văzut pentru că nu mă interesează astfel de lucruri. A fost doar un spectacol, un show care a atras multă atenție, dar care nu a avut nimic de-a face cu o schimbare socială sau cu ceva important care ar putea avea un impact asupra tenisului feminin.

Au folosit același nume ca meciul dintre Billie Jean King și Bobby Riggs din 1973, dar nimic mai mult.

Noi, femeile, am reușit să ieșim în evidență și să ne punem în valoare tenisul prin propriile noastre forțe, avem povești personale extraordinare și nu avem nevoie să ne comparăm cu tenisul masculin”, a declarat Iga Swiatek, conform puntodebreak.com.

6-4, 6-3, 6-3 a fost scorul cu care Billie Jean King l-a învins pe Bobby Riggs în 1973

Iga Swiatek: „Turnee precum United Cup fac tenisul mai bun”

Prezentă la turneul United Cup 2026, Iga Swiatek a precizat că astfel de evenimente, în care femeile și bărbații joacă împreună, la mixt, pot face tenisul mult mai atractiv.

„Nu cred că sunt necesare meciuri precum cel disputat de Sabalenka și Kyrgios, ci evenimente precum acesta, în care se unifică ambele circuite. Face tenisul mai bun și mai interesant pentru toți”, a concluzionat Iga Swiatek.

Jucătoarea poloneză a precizat și care sunt obiectivele ei din anul 2026.

„Mentalitatea mea nu s-a schimbat. Știu că trebuie să iau lucrurile săptămână cu săptămână, pentru că altfel sezonul poate deveni foarte lung.

Mă concentrez pe propriul meu proces, știu că am obiective foarte interesante, cum ar fi câștigarea Australian Open (n.r. singurul turneu de Grand Slam care îi lipsește din palmares) sau recuperarea locului 1, și sunt conștientă de dificultatea pe care o implică ambele lucruri.

Nu am nevoie să mă stresez, pentru că sunt tânără și am timp să ating tot felul de obiective istorice”.

6 titluri de Grand Slam a cucerit Iga Swiatek în carieră: 4 la Roland Garros și câte unul la US Open și Wimbledon

United Cup 2026 are loc în perioada 2-11 ianuarie 2026, în Australia.

Aryna Sabalenka a răspuns: „Nu înțeleg cum oamenii pot să găsească ceva negativ în acest eveniment”

Întrebată despre valul de critici apărute despre „Bătălia Sexelor” de la Dubai, Sabalenka a apărat ideea din spatele evenimentului:

„Sincer, nu înțeleg cum au reușit unii oameni să găsească ceva negativ în acest eveniment. Cred că, din punctul de vedere al WTA, am arătat că am jucat un tenis foarte bun, a fost un meci spectaculos și, da, el a câștigat această partidă, dar eu am arătat un tenis de calitate.

A fost o luptă frumoasă, a fost interesant de urmărit, a adus mai multă atenție asupra tenisului. Legende au urmărit acest meci, oameni foarte importanți mi-au scris să-mi ureze succes.

Așa că am simțit că am adus mai multă vizibilitate sportului nostru și nu văd cum acest lucru ar putea fi ceva rău sau de ce s-ar vorbi negativ despre asta”, a declarat sportiva, la conferința de presă.

Cred că ideea din spatele acestui eveniment este să ajute tenisul să crească și să îl arate dintr-o perspectivă diferită, să demonstreze că evenimentele de tenis pot fi mai distractive, mai atractive și că le putem face aproape la fel de mari ca meciurile de Grand Slam, pentru că, din punctul meu de vedere, atenția construită în jurul acestui eveniment nu a fost mai mică decât cea a unei finale de Grand Slam. Aryna Sabalenka, locul 1 WTA

