Noi dovezi anti Tadici! Înregistrare în care antrenorul îi cere bani mamei handbalistei pe care a abuzat-o + Mesaj abject: „Gonițe în călduri, panarame de centură”

Tatăl handbalistei Francesca Bălan a pus la dispoziția GOLAZO.ro o înregistrare audio în care Gheorghe Tadici o amenință și îi cere bani mamei jucătoarei

Francesca Bălan a fost abuzată de Tadici și a renunțat să mai joace la Zalău, având nevoie de consiliere psihologică și chiar psihiatrică

Părintele ei a prezentat un nou mesaj abject pe care Tadici i l-a scris unei jucătoare pe whatsapp: „Pentru tine și alte panarame de centură și gonițe în călduri“

Continuă scandalul declanșat de dezvăluirile pe care GOLAZO.ro le-a prezentat în ultima vreme și care îl au în prim-plan pe Gheorghe Tadici (73 de ani), acuzat frontal de părinții unor handbaliste de comportament primitiv cu sportivele.

În apărarea sa, antrenorul a susținut că tatăl handbalistei Francesca Bălan, cel care și-a asumat să iasă în public și să vorbească, ar fi încercat chiar să-i însceneze un flagrant, în care să-i ofere o anumită sumă de bani.

Tadici: „Acest Bălan a încercat să-mi facă un flagrant!”

„Acest Bălan va da socoteală. A venit prin septembrie-octombrie, a zis că vrea să-mi dea toți banii pe care i-a cheltuit clubul cu Francesca cât a stat la noi, inclusiv în cantonament. Am rămas puțin blocat. I-am zis să se ducă la club, să discute acolo, cât este de plată și să dea banii în cont.

După câteva zile a venit iar la mine, zicea să vorbim între patru ochi, să-mi dea mie banii. Adică la negru, cumva. Cred că a vrut să-mi însceneze ceva, un flagrant!”, declarase Tadici pentru gsp.ro.

Amenințări și bani ceruți de Tadici

În înregistrare, antrenorul îi transmite mamei sportivei că 3 ani nu va mai avea posibilitatea să joace handbal dacă vrea să plece, după care îi spune că trebuie să achite despăgubiri.

Transcrierea integrală din înregistrare

TADICI: Să știți că handbal 3 ani de zile nu o să mai joace!

Să știți că handbal 3 ani de zile nu o să mai joace! MAMA FRANCESCĂI: Noi nu avem alte cluburi, nu avem nimic în cap. O iau acasă, o duc la psihiatru, o duc la psiholog.

Noi nu avem alte cluburi, nu avem nimic în cap. O iau acasă, o duc la psihiatru, o duc la psiholog. TADICI: Ea trebuie să mai citească o dată contractul. Eu n-am cum să mă duc la club să le spun „domle, am ținut-o 3 luni, salarii, cantonamente…” Vă spun că va trebui să plătească o despăgubire pentru perioada asta.

Ea trebuie să mai citească o dată contractul. Eu n-am cum să mă duc la club să le spun „domle, am ținut-o 3 luni, salarii, cantonamente…” MAMA FRANCESCĂI: Ca și despăgubire, o valoare informativă?

Ca și despăgubire, o valoare informativă? TADICI: Păi, salariile…

Păi, salariile… MAMA FRANCESCĂI: Ok

Ok TADICI: Și… nu știu, 350 de lei pe zi cantonamentul. Și, restul, turnee, nu… Nu avem ce face!

Și… nu știu, 350 de lei pe zi cantonamentul. Și, restul, turnee, nu… Nu avem ce face! MAMA FRANCESCĂI: Deci, 350 de lei cantonamentul pe zi plus salariile pe două luni!

Deci, 350 de lei cantonamentul pe zi plus salariile pe două luni! TADICI: Și salariile, da!

Tatăl jucătoarei, care a ajuns la Zalău, de la Vâlcea, în luna iunie, a făcut acuzații grave la adresa lui Tadici, pe care l-a acuzat în mod direct că i-a abuzat fata până când aceasta a cedat psihic și a căzut în depresie.

În august, Francesca a renunțat să mai stea la Zalău și a plecat, iar cazul său se judecă la Federația de handbal. Prima instanță i-a dat câștig de cauză sportivei, pe care au declarat-o liberă. Tadici a făcut apel, care va primi un verdict săptămâna viitoare.

„După cum am văzut, și-au mai făcut curaj și alți părinți, chiar și sub anonimat, să confirme abuzurile fizice și psihice de la Zalău.

Menționez că mai deținem înregistrări, mesaje și multe alte dovezi care atestă faptul că nu am mințit nici o secundă, iar Tadici minte în tot ceea ce spune, așa cum ați văzut și în urma înregistrărilor audio pe care vi le-am oferit”, a spus Marian Bălan.

Mesaj incredibil către o jucătoare

În afara înregistrării audio, tatăl handbalistei dezvăluie public și un mesaj abject pe care Tadici l-a trimis unei handbaliste din lot, pe whatsapp:

„Pentru tine și alte panarame de... centură DA! Și <gonițe> în călduri… scîrboșenii… Caietele cu analiza după antrenament“

Apelativul gonițe, folosit de Tadici în acest mesaj e un regionalism, care se traduce prin „animal aflat în călduri” și, de obicei, se referă la vacă.

Mesajul pe care Gheorghe Tadici i l-a trimis unei handbaliste de la HC Zalău

