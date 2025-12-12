Acuzată de blat la Mondial! Franța a pierdut premeditat un meci la CM de handbal feminin? Cine acuză și ce spune
Granier, blocată înaintea aruncării la Franța - Olanda 23-26 Foto: Imago
Handbal

Acuzată de blat la Mondial! Franța a pierdut premeditat un meci la CM de handbal feminin? Cine acuză și ce spune

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 12.12.2025, ora 14:34
alt-text Actualizat: 12.12.2025, ora 14:38
  • Franța a fost învinsă de Olanda în ultimul duel din grupă.
  • Acesta este meciul despre care vorbesc norvegienii.
  • De ce acuză nordicii și cum comentează ei acea partidă.

Franța este în semifinalele Campionatului Mondial de handbal. Joacă astăzi (18:45) contra Germaniei, la Rotterdam.

Dar deținătoarea trofeului a fost acuzată că a cedat deliberat un meci pentru a avea un culoar mai bun spre finală.

Scopul: să scape de Norvegia în semifinale, să întâlnească marea rivală numai în ultimul act.

Cine a expus acest scenariu? Norvegienii!

Acuzații din Norvegia: „S-a mai întâmplat să piardă intenționat”

La Oslo s-a spus că, dacă ar fi învins Olanda, Franța ar fi câștigat grupa și ar fi avut o semifinală cu Norvegia.

Și tot la Oslo se susține ideea că echipa lui Sebastien Gardillou nici nu a vrut să se impună, lăsându-se bătută de gazde (23-26).

Mairot (dreapta) încearcă s-o împiedice pe olandeza Housheer. Foto: Imago Mairot (dreapta) încearcă s-o împiedice pe olandeza Housheer. Foto: Imago
Mairot (dreapta) încearcă s-o împiedice pe olandeza Housheer. Foto: Imago

„S-a mai întâmplat ca echipele să piardă intenționat pentru a obține cel mai bun traseu”, a declarat antrenorul Kenneth Gabrielsen la televiziunea norvegiană.

Norvegienii arată spre selecționerul francez Gardillou

La fel, jurnalul nordic Dagbladet scrie: „Selecționerul francez Gardillou a menajat mai multe jucătoare-cheie în meciul pierdut”.

Antrenorul Franței, Sebastien Gardillou. Foto: Imago Antrenorul Franței, Sebastien Gardillou. Foto: Imago
Antrenorul Franței, Sebastien Gardillou. Foto: Imago

Gunnar Pettersen, fost handbalist și selecționer al naționalei masculine a Norvegiei, a afirmat tot despre Gardillou: „A folosit constant jucătoarele doi și trei pe posturi”.

Cum a comentat Nora Mork acest scenariu

Dagbladet a vrut să afle și opinia unei jucătoare implicate direct, Nora Mork, interul dreapta al naționalei scandinave.

Și Mork a răspuns astfel: „Nu m-am gândit prea mult la acest subiect. Există întotdeauna mai puțină presiune când nu trebuie neapărat să câștigi un meci”.

Dacă Franța învinge Germania și Norvegia trece de Olanda în semifinale, nu mai există scăpare.

Cele două echipe se vor ciocni în finala CM 2025, duminică (18:30), la Rotterdam.

blat olanda norvegia Campionatul Mondial franta handbal feminin
