Joao Neves, show de nota 10! Mijlocașul a înscris un „hat-trick” pentru PSG, iar două dintre goluri au fost din „foarfecă”. Prestația i-a adus o distincție rară

Joao Neves (20 de ani) a fost omul meciului în partida dintre PSG și Toulouse, încheiată 6-3 și a primit nota 10 în L'Equipe, distincție extrem de rară acordată de publicația franceză.

În fața celor 31 .000 de fani de la Toulouse, portughezul a marcat 3 goluri, dintre care două din „foarfecă” la distanță de doar șapte minute.

Lusitanul transferat de la Benfica a deschis scorul în minutul șapte.

Toulouse - PSG 3-6 . Joao Neves a înscris un hat-trick , iar două dintre execuții au fost din „foarfecă”

Dembele a încercat o preluare în careu, însă a ratat-o.

Neves a intervenit rapid, a ridicat mingea și a trimis o spectaculoasă „foarfecă” spre poarta lui Restes.

Bradley Barcola a majorat diferența, după care, la șapte minute distanță, Neves a reușit din nou să marcheze, tot printr-o execuție acrobatică.

Ulterior, Ousmane Dembele a transformat un penalty și a dus scorul la 4-0 în minutul 31.

Toulouse, care începuse sezonul cu două victorii fără gol primit, a marcat prin Charlie Cresswell, în minutul 37, iar prima repriză s-a încheiat 4-1 în favoarea parizienilor.

În partea secundă, PSG a redus ritmul, dar a continuat să marcheze. Dembele a înscris din nou, de data asta de la punctul cu var, însă imediat după a fost nevoit să părăsească terenul accidentat, fiind înlocuit de Goncalo Ramos.

Joao Neves încheiat recitalul cu un șut puternic de la distanță.

Toulouse a reușit doar să reducă diferența pe final, prin golurile lui Yann Gboho și Alexis Vossah, dar meciul s-a încheiat 6-3 pentru PSG.

Joao Neves, primul portughez notat cu 10 de „L’Equipe”

Evoluția sa i-a adus nota 10 din partea cotidianului francez L’Equipe, o distincție extrem de rară în fotbal.

Este pentru prima dată când un jucător portughez primește nota maximă în istoria de 79 de ani a publicației.

„A reușit trei goluri, un șut superb în vinclu de la 20 de metri (78’) și două execuții spectaculoase din «foarfecă» (7’ și 14’), deși are doar 1,74 m înălțime.

Dincolo de reușite, portughezul a impresionat prin energia arătată la mijlocul terenului, unde a fost liantul echipei și a pus constant presiune pe adversari”. a notat L’Equipe ca argument pentru nota oferită lui Neves.

Lista jucătorilor notați cu 10 de „L’Équipe”

Desire Doue (PSG), 2024/25 – a dat un „hat-trick” în finala Ligii Campionilor

– a dat un „hat-trick” în finala Ligii Campionilor Denovan Leon (Auxerre), 2024/25 – portarul a reușit 11 parade împotriva lui PSG

– portarul a reușit 11 parade împotriva lui PSG Ademola Lookman (Atalanta), 2023/24 – A înscris un „hat-trick” în finala Europa League

– A înscris un „hat-trick” în finala Europa League Erling Haaland (Manchester City), 2022/23 – A marcat cinci goluri contra celor de la Leipzig în Liga Campionilor

– A marcat cinci goluri contra celor de la Leipzig în Liga Campionilor Dominik Livakovic (Croația), CM 2022 – A fost erou la penalty-uri contra Braziliei

– A fost erou la penalty-uri contra Braziliei Erling Haaland (Manchester City), 2022/23 – A înscris un „hat-trick” și două pase decisive reușite contra Manchester United

– A înscris un „hat-trick” și două pase decisive reușite contra Manchester United Alban Lafont (Nantes), 2021/22 – A făcut un meci excepțional în victoria contra lui PSG

– A făcut un meci excepțional în victoria contra lui PSG Kylian Mbappe (Franța), preliminarii CM 2022 – A marcat patru goluri contra Kazahstanului

– A marcat patru goluri contra Kazahstanului Serge Gnabry (Bayern Munchen), 2019/20 – A dat patru goluri contra Tottenham în Champions League

– A dat patru goluri contra Tottenham în Champions League Lucas Moura (Tottenham), 2018/19 – A reușit un „hat-trick” în semifinala UCL cu Ajax

– A reușit un „hat-trick” în semifinala UCL cu Ajax Dusan Tadic (Ajax), 2018/19 – A reușit un gol și două assisturi împotriva Realului, în optimile UCL

– A reușit un gol și două assisturi împotriva Realului, în optimile UCL Neymar (PSG), 2017/18 – A înscris patru goluri și a oferit două assisturi contra celor de la Dijon

– A înscris patru goluri și a oferit două assisturi contra celor de la Dijon Carlos Eduardo (Nice), 2014/15 – A înscris cinci goluri contra Guingamp

– A înscris cinci goluri contra Guingamp Robert Lewandowski (Dortmund), 2012/13 – A marcat patru goluri contra lui Real Madrid în semifinalele Champions League

– A marcat patru goluri contra lui Real Madrid în semifinalele Champions League Lionel Messi (Barcelona), 2011/12 – A marcat cinci goluri contra lui Leverkusen în optimile Champions League

– A marcat cinci goluri contra lui Leverkusen în optimile Champions League Lionel Messi (Barcelona), 2009/10 – A dat patru goluri contra Arsenal în sferturile Champions League

– A dat patru goluri contra Arsenal în sferturile Champions League Oleg Salenko (Rusia) CM 1994 - A marcat cinci goluri într-un singur meci de Cupă Mondială.

- A marcat cinci goluri într-un singur meci de Cupă Mondială. Lars Windfeld (Aarhus), 1997/98 – Portarul a ajutat la eliminarea lui Nantes cu paradele sale senzaționale

– Portarul a ajutat la eliminarea lui Nantes cu paradele sale senzaționale Franck Sauzee (Franța), Euro U21 1988 – două goluri contra Greciei, în finală

– două goluri contra Greciei, în finală Bruno Martini (Franța), Euro U21 1988 – portar decisiv în finala contra Greciei

