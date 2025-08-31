Joao Neves, show de nota 10! Mijlocașul a înscris un „hat-trick” pentru PSG, iar două dintre goluri au fost din „foarfecă”. Prestația i-a adus o distincție rară +30 foto
Joao Neves. Foto: Getty Images
Joao Neves, show de nota 10! Mijlocașul a înscris un „hat-trick” pentru PSG, iar două dintre goluri au fost din „foarfecă”. Prestația i-a adus o distincție rară

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.08.2025, ora 13:19
  • Joao Neves (20 de ani) a fost omul meciului în partida dintre PSG și Toulouse, încheiată 6-3 și a primit nota 10 în L'Equipe, distincție extrem de rară acordată de publicația franceză.
  • În fața celor 31.000 de fani de la Toulouse, portughezul a marcat 3 goluri, dintre care două din „foarfecă” la distanță de doar șapte minute.
  • Joao Neves a înscris și ultimul gol al formației antrenate de Luis Enrique (55 de ani).

Lusitanul transferat de la Benfica a deschis scorul în minutul șapte.

Toulouse - PSG 3-6. Joao Neves a înscris un hat-trick, iar două dintre execuții au fost din „foarfecă”

Dembele a încercat o preluare în careu, însă a ratat-o.

Neves a intervenit rapid, a ridicat mingea și a trimis o spectaculoasă „foarfecă” spre poarta lui Restes.

Primul gol înscris de Joao Neves în meciul Toulouse - PSG 3-6. Foto: Captură, Caze TV Primul gol înscris de Joao Neves în meciul Toulouse - PSG 3-6. Foto: Captură, Caze TV Primul gol înscris de Joao Neves în meciul Toulouse - PSG 3-6. Foto: Captură, Caze TV Primul gol înscris de Joao Neves în meciul Toulouse - PSG 3-6. Foto: Captură, Caze TV Primul gol înscris de Joao Neves în meciul Toulouse - PSG 3-6. Foto: Captură, Caze TV
Bradley Barcola a majorat diferența, după care, la șapte minute distanță, Neves a reușit din nou să marcheze, tot printr-o execuție acrobatică.

Al doilea gol înscris de Joao Neves în meciul Toulouse - PSG 3-6. Foto: Captură, Caze TV Al doilea gol înscris de Joao Neves în meciul Toulouse - PSG 3-6. Foto: Captură, Caze TV Al doilea gol înscris de Joao Neves în meciul Toulouse - PSG 3-6. Foto: Captură, Caze TV Al doilea gol înscris de Joao Neves în meciul Toulouse - PSG 3-6. Foto: Captură, Caze TV Al doilea gol înscris de Joao Neves în meciul Toulouse - PSG 3-6. Foto: Captură, Caze TV
Ulterior, Ousmane Dembele a transformat un penalty și a dus scorul la 4-0 în minutul 31.

Toulouse, care începuse sezonul cu două victorii fără gol primit, a marcat prin Charlie Cresswell, în minutul 37, iar prima repriză s-a încheiat 4-1 în favoarea parizienilor.

În partea secundă, PSG a redus ritmul, dar a continuat să marcheze. Dembele a înscris din nou, de data asta de la punctul cu var, însă imediat după a fost nevoit să părăsească terenul accidentat, fiind înlocuit de Goncalo Ramos.

Joao Neves încheiat recitalul cu un șut puternic de la distanță.

Toulouse a reușit doar să reducă diferența pe final, prin golurile lui Yann Gboho și Alexis Vossah, dar meciul s-a încheiat 6-3 pentru PSG.

Joao Neves, primul portughez notat cu 10 de „L’Equipe”

Evoluția sa i-a adus nota 10 din partea cotidianului francez L’Equipe, o distincție extrem de rară în fotbal.

Este pentru prima dată când un jucător portughez primește nota maximă în istoria de 79 de ani a publicației.

„A reușit trei goluri, un șut superb în vinclu de la 20 de metri (78’) și două execuții spectaculoase din «foarfecă» (7’ și 14’), deși are doar 1,74 m înălțime.

Dincolo de reușite, portughezul a impresionat prin energia arătată la mijlocul terenului, unde a fost liantul echipei și a pus constant presiune pe adversari”. a notat L’Equipe ca argument pentru nota oferită lui Neves.

Lista jucătorilor notați cu 10 de „L’Équipe”

  • Desire Doue (PSG), 2024/25 – a dat un „hat-trick” în finala Ligii Campionilor
  • Denovan Leon (Auxerre), 2024/25 – portarul a reușit 11 parade împotriva lui PSG
  • Ademola Lookman (Atalanta), 2023/24 – A înscris un „hat-trick” în finala Europa League
  • Erling Haaland (Manchester City), 2022/23 – A marcat cinci goluri contra celor de la Leipzig în Liga Campionilor
  • Dominik Livakovic (Croația), CM 2022 – A fost erou la penalty-uri contra Braziliei
  • Erling Haaland (Manchester City), 2022/23 – A înscris un „hat-trick” și două pase decisive reușite contra Manchester United
  • Alban Lafont (Nantes), 2021/22 – A făcut un meci excepțional în victoria contra lui PSG
  • Kylian Mbappe (Franța), preliminarii CM 2022 – A marcat patru goluri contra Kazahstanului
  • Serge Gnabry (Bayern Munchen), 2019/20 – A dat patru goluri contra Tottenham în Champions League
  • Lucas Moura (Tottenham), 2018/19 – A reușit un „hat-trick” în semifinala UCL cu Ajax
  • Dusan Tadic (Ajax), 2018/19 – A reușit un gol și două assisturi împotriva Realului, în optimile UCL
  • Neymar (PSG), 2017/18 – A înscris patru goluri și a oferit două assisturi contra celor de la Dijon
  • Carlos Eduardo (Nice), 2014/15 – A înscris cinci goluri contra Guingamp
  • Robert Lewandowski (Dortmund), 2012/13 – A marcat patru goluri contra lui Real Madrid în semifinalele Champions League
  • Lionel Messi (Barcelona), 2011/12 – A marcat cinci goluri contra lui Leverkusen în optimile Champions League
  • Lionel Messi (Barcelona), 2009/10 – A dat patru goluri contra Arsenal în sferturile Champions League
  • Oleg Salenko (Rusia) CM 1994 - A marcat cinci goluri într-un singur meci de Cupă Mondială.
  • Lars Windfeld (Aarhus), 1997/98 – Portarul a ajutat la eliminarea lui Nantes cu paradele sale senzaționale
  • Franck Sauzee (Franța), Euro U21 1988 – două goluri contra Greciei, în finală
  • Bruno Martini (Franța), Euro U21 1988 – portar decisiv în finala contra Greciei

18:50
