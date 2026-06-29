Joao Paulo (28 de ani), jucătorul celor de la FCSB, a fost unul dintre remarcații fazei grupelor de la Campionatul Mondial 2026, după calificarea istorică obținută de Capul Verde în șaisprezecimi.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fotbalistul a fost plasat de platforma de statistici sportive 365Scores pe primul loc în topul jucătorilor defensivi cu cel mai mare impact din etapa #3 din faza grupelor.

Joao Paulo atrage toate privirile la Mondial! Topul în care jucătorul de la FCSB e lider

Joao Paulo a primit un Impact Rating de 56.80, peste nume importante precum Aymeric Laporte, Virgil van Dijk sau Gabriel Magalhaes.

„Un rating fenomenal după o prestație în care a blocat tot!”, au scris cei de la 365Scores despre evoluția jucătorului de la FCSB.

Joao Paulo (Capul Verde) - 56.80

Mohamed Hany (Egipt) - 56.40

Rustam Ashurmatov (Uzbekistan) - 54.90

Aymeric Laporte (Spania) - 53.40

Mbekezeli Mbokazi (Africa de Sud) - 51.70

Virgil van Dijk (Țările de Jos) - 49.80

Gabriel Magalhaes (Brazilia) - 46.00

Deroy Duarte (Capul Verde) - 39.50

Johan Mojica (Columbia) - 39.40

Saud Abdulhamid (Arabia Saudită) - 37.80

Joao Paulo a fost evidențiat și de FIFA după remiza dintre Capul Verde și Arabia Saudită, scor 0-0, rezultat care a contribuit decisiv la calificarea naționalei africane în faza eliminatorie.

„Al doilea meci fără gol primit de Capul Verde la acest turneu a venit și cu ajutorul unei noi evoluții solide a fundașului stânga Joao Paulo, care a primit nota 6.72 în clasament.

Contribuția sa defensivă a inclus patru intercepții și patru dueluri aeriene câștigate, ajutând la limitarea pericolului creat de Arabia Saudită atunci când adversarii au încercat să atace în zonele laterale ale terenului.

Joao Paulo se află acum pe locul 23 în clasamentul defensiv, cu patru poziții în spatele lui Diney Borges, un alt membru al blocului defensiv bine organizat și foarte disciplinat al debutantei Capul Verde”, a notat FIFA.

17 meciuri a jucat Joao Paulo la FCSB, club la care s-a transferat în februarie 2026

Capul Verde, aflată la prima participare la un Campionat Mondial, a terminat neînvinsă grupa H.

Rezultatele obținute de Capul Verde în grupa H:

0-0 cu Spania

2-2 cu Uruguay

0-0 cu Arabia Saudită

Capul Verde va juca în șaisprezecimi împotriva Argentinei, campioana mondială en-titre.

Duelul va avea loc sâmbătă, 4 iulie, de la ora 01:00 (ora României).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport