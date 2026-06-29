Messi, decodat de FIFA Cele 4 principii din „haosul organizat” prin care Argentina vrea să își apere trofeul mondial
Lionel Messi (foto: IMAGO)
Campionatul Mondial

Messi, decodat de FIFA Cele 4 principii din „haosul organizat” prin care Argentina vrea să își apere trofeul mondial

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 29.06.2026, ora 18:04
alt-text Actualizat: 29.06.2026, ora 18:43
  • Secretul din spatele „monstrului” Messi la Cupa Mondială 2026: FIFA a decodat „haosul organizat” prin care Argentina a măturat tot în grupe.
  • Raportul oficial realizat de expertul Jon Dahl Tomasson evidențiază patru principii tactice esențiale prin care jucătorii de câmp construiesc jocul pentru a-l pune în valoare pe Lionel Messi.
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Campionii mondiali en-titre au defilat în faza grupelor la turneul final din 2026, obținând calificarea în șaisprezecimi cu maximum de puncte. Argentina și liderul ei, Lionel Messi, speră să își apere trofeul și să păstreze coroana supremă.

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Jocul lui Messi a fost descifrat de expertul FIFA, Jon Dahl Tomasson

Nouă puncte din nouă posibile, după un parcurs fără greșeală: 3-0 cu Algeria, 2-0 cu Austria și 3-1 cu Iordania.

Din totalul celor opt goluri marcate de naționala pumelor, nu mai puțin de șase au purtat semnătura lui Lionel Messi (39 de ani), autorul unei triple de senzație cu Algeria, al unei duble cu Austria și al unui gol în ultimul meci din grupă.

Pentru a înțelege cum este posibil ca un fotbalist monitorizat de toate sistemele de tracking din lume să fie în continuare de neoprit, Jon Dahl Tomasson, expert în cadrul Grupului de Studiu Tehnic al FIFA (TSG), a realizat o analiză tactică foarte detaliată.

Messi își întârzie și își dozează alergarea spre careu, permițând fundașilor reveniți în apărare să treacă de el pentru a acoperi spațiile ori pentru a-i marca pe ceilalți jucători ai Argentinei din zonă (captură fifatrainingcentre.com) Messi își întârzie și își dozează alergarea spre careu, permițând fundașilor reveniți în apărare să treacă de el pentru a acoperi spațiile ori pentru a-i marca pe ceilalți jucători ai Argentinei din zonă (captură fifatrainingcentre.com)
Messi își întârzie și își dozează alergarea spre careu, permițând fundașilor reveniți în apărare să treacă de el pentru a acoperi spațiile ori pentru a-i marca pe ceilalți jucători ai Argentinei din zonă (captură fifatrainingcentre.com)

„Haosul organizat” creat de poziționarea lui Messi

Potrivit fostului atacant danez, sclipirile lui Messi nu sunt deloc accidentale.

Ele sunt rezultatul unei mașinării colective de „haos organizat”, structurată pe baza a patru principii tactice stricte implementate de selecționata „albiceleste”.

Tomasson subliniază că marcarea lui Messi este dificilă, deoarece abandonarea zonei pentru a-l urmări creează un „haos organizat” de care Argentina profită.

Această strategie vizează exploatarea spațiilor libere apărute în defensiva adversă.

Cele patru principii tactice ale Argentinei, decodate de Jon Dahl Tomasson

  • 1. Rotațiile la mijlocul terenului: Momeala pentru adversari

Totul începe din linia de mediană a Argentinei. Jucătorii folosesc mișcări intenționate în zone atipice pentru a distruge structura defensivă a oponenților.

Argentina își controlează jocul prin pase din una sau două atingeri, iar apoi accelerează brusc ritmul printr-o pasă verticală. Totul pornește însă de la mișcările mijlocașilor. Uneori aceștia coboară între fundași sau se deplasează spre culoarele laterale pentru a atrage adversarii și a elibera spațiile centrale. Atunci când un mijlocaș se mișcă, ceilalți reacționează prin deplasări complementare, creând incertitudine în rândul adversarilor cu privire la pozițiile pe care ar trebui să le ocupe Jon Dahl Tomasson, expert Grupul de Studiu Tehnic al FIFA
Mijlocașii Argentinei se deplasează frecvent pentru a crea superioritate numerică în zonele laterale sau pentru a atrage adversarii după ei, eliberând astfel spațiile centrale (captură fifatrainingcentre.com) Mijlocașii Argentinei se deplasează frecvent pentru a crea superioritate numerică în zonele laterale sau pentru a atrage adversarii după ei, eliberând astfel spațiile centrale (captură fifatrainingcentre.com)
Mijlocașii Argentinei se deplasează frecvent pentru a crea superioritate numerică în zonele laterale sau pentru a atrage adversarii după ei, eliberând astfel spațiile centrale (captură fifatrainingcentre.com)
  • 2. Supraaglomerarea benzilor

Așa cum explică Tomasson, modul în care fotbaliștii argentinieni se mută în mod conștient în zonele laterale este o mutare pur strategică, menită să profite de momentul în care un coechipier atrage presiunea defensivă.

Această strategie, explică fostul internațional danez, pune mijlocașii adverși în fața unei decizii imposibile.

Conform expertului FIFA, aceștia trebuie să aleagă: rămân în centru pentru a proteja spațiul sau ies în bandă pentru a bloca superioritatea?

„Atunci când mijlocașii ajung în zonele laterale, mijlocașul advers este pus în fața unei decizii dificile.

Rămâne în centru pentru a proteja spațiul sau îl urmărește pe jucătorul care s-a deplasat spre bandă?

Alegerea este complicată, deoarece știe că Messi poate coborî imediat în spațiul rămas liber dacă acesta este abandonat.

Astfel se creează haos. Din perspectiva Argentinei însă, este un haos organizat”, notează Tomasson.

În meciul contra Austriei (2-0), spre exemplu, sud-americanii au strâns toată defensiva adversă într-un spațiu central extrem de comprimat, creând instant un avantaj uriaș de 3 contra 1 în bandă.

Jucătorii rămași liberi în zonele laterale deveneau soluții pentru schimbarea direcției de joc sau variante de pasă pentru coechipierii din centru aflați sub presiune (captură fifatrainingcentre.com) Jucătorii rămași liberi în zonele laterale deveneau soluții pentru schimbarea direcției de joc sau variante de pasă pentru coechipierii din centru aflați sub presiune (captură fifatrainingcentre.com)
Jucătorii rămași liberi în zonele laterale deveneau soluții pentru schimbarea direcției de joc sau variante de pasă pentru coechipierii din centru aflați sub presiune (captură fifatrainingcentre.com)
  • 3. Schimbarea direcției de atac

Jucătorii Argentinei au o siguranță tehnică impresionantă, o calitate evidențiată puternic de expertul FIFA.

Ei pot juca sub presiune în spații extrem de reduse, atrăgând câte 4-5 adversari în jurul mingii. În acel moment, conform lui Tomasson, colegii din zonele libere creează linii de pasă pentru a schimba rapid frontul de joc.

Messi este inima acestei echipe, dar ei au o identitate clară și control în faza de construcție. Cu una sau două atingeri, mișcă mingea excelent și sunt foarte siguri. Apoi, brusc, accelerează jocul. Joacă vertical și combină central. Adesea, schimbă punctul de atac și mută jocul pe flancul opus, eliberându-și coechipierii în spațiu și lăsând adversarii în situații extrem de dificile. Jon Dahl Tomasson, expert Grupul de Studiu Tehnic al FIFA

O fază din meciul cu Austria, scoasă în evidență în raportul lui Tomasson, îl arată pe Messi înconjurat de cinci fotbaliști austrieci.

Datorită tehnicii sale, el trimite o pasă lungă în flancul opus. Urmează o pasă verticală, Lautaro Martinez preia în spatele liniei defensive și obține un penalty.

Messi este înconjurat de cinci jucători ai Austriei, însă reușește să schimbe rapid jocul către un coechipier aflat în spațiu (captură fifatrainingcentre.com) Messi este înconjurat de cinci jucători ai Austriei, însă reușește să schimbe rapid jocul către un coechipier aflat în spațiu (captură fifatrainingcentre.com)
Messi este înconjurat de cinci jucători ai Austriei, însă reușește să schimbe rapid jocul către un coechipier aflat în spațiu (captură fifatrainingcentre.com)
  • 4. Atacul exploziv și „încadrarea” careului

Momentul în care mingea ajunge la un jucător demarcat în spațiu liber reprezintă declanșatorul unei mișcări devastatoare.

Jon Dahl Tomasson a remarcat că, în acea secundă, mai mulți fotbaliști argentinieni pornesc simultan sprinturi explozive către poartă. Aceștia oferă opțiuni multiple de pasă, la unghiuri diferite.

Expertul FIFA explică acest fenomen vizual: „Ei combină rapid, din prima sau din maximum două atingeri. Folosesc aceste atingeri scurte ca pe o comunicare non-verbală. Vorbesc între ei prin fotbal, fără cuvinte.

Jon Dahl Tomasson notează că „este o fază superb de privit și extrem de greu de apărat”.

Acești jucători care aleargă în careu reușesc să „încadreze poarta”, o expresie tactică folosită des de expertul FIFA. Ei fixează fundașii și îi oferă purtătorului de balon soluții clare în și în jurul careului.

Jucătorii Argentinei care atacă spațiul „încadrează” poarta, oferindu-i purtătorului balonului multiple opțiuni de pasă în și în jurul careului (captură fifatrainingcentre.com) Jucătorii Argentinei care atacă spațiul „încadrează” poarta, oferindu-i purtătorului balonului multiple opțiuni de pasă în și în jurul careului (captură fifatrainingcentre.com)
Jucătorii Argentinei care atacă spațiul „încadrează” poarta, oferindu-i purtătorului balonului multiple opțiuni de pasă în și în jurul careului (captură fifatrainingcentre.com)

Așa s-a născut și faza în care Argentina a recuperat o minge în bandă, Messi a coborât în spațiul liber dintre linii, a atras defensiva și a schimbat jocul către Thiago Almada.

Potrivit lui Tomasson, această fază a activat imediat sprinturile colective către careu.

Balonul s-a întors la Messi, care a marcat golul cu numărul 17 la Cupa Mondială și a doborât recordul deținut de Miroslav Klose.

Decarul și căpitanul Argentinei și-a consolidat ulterior statutul de lider all-time al competiției, ajungând la 19 goluri după dubla reușită împotriva Iordaniei.

Concluzia lui Jon Dahl Tomasson

În rezumatul său tehnic, expertul FIFA Jon Dahl Tomasson concluzionează că spațiile mari apar mai întâi din mișcările inteligente ale mijlocașilor, care atrag adversarul într-o parte a terenului pentru a deschide zone libere în cealaltă parte.

Argentina execută această schemă mult mai repede decât pot reacționa sistemele defensive adverse, punctează Tomasson.

Cifrele ideale din grupe alimentează încrederea staff-ului tehnic, iar selecționata „albiceleste” speră ca sistemul tactic construit în jurul lui Messi să îi deschidă drumul către al doilea titlu mondial consecutiv.

Cum arată drumul Argentinei spre o nouă finală mondială

Traseul virtual al campioanei mondiale până la marea finală este deja configurat, iar fanii anticipează dueluri de foc:

  • Șaisprezecimi (Vineri) - Capul Verde: Primul obstacol este reprezentat de revelația turneului, echipă remarcată de FIFA pentru defensiva sa de fier.
  • Optimi de finală - Egipt: Calculele tabloului indică o posibilă confruntare cu naționala Egiptul condus de Mohamed Salah.
  • Sferturi de finală - Columbia: Mergând mai departe pe firul proiecțiilor, faza sferturilor ar putea aduce o confruntare de gală împotriva Columbiei lui Luis Diaz.
  • Semifinale - Brazilia: Conform structurii competiției, marea rivală Brazilia s-ar putea intersecta cu drumul Argentinei abia în penultimul act, oferind scenariul unui posibil „Superclasico” de proporții.
  • Marea Finală (19 iulie) - Franța, Germania sau Spania: În ultimul act, dacă previziunile se adeveresc, naționala „albiceleste” ar avea șansa să își apere titlul în fața unei superputeri de pe cealaltă jumătate de tablou, unde proiecțiile le indică drept principale favorite pe Franța, Germania sau Spania.

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