Cine trasmite U Cluj - Dinamo Kiev Au fost achiziționate drepturile TV pentru duelul de pe Cluj Arena din Europa League

Au fost antamate drepturile TV pentru returul „dublei” dintre U Cluj și Dinamo Kiev (Ucraina) din primul tur preliminar al Europa League.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După ce a terminat pe locul al doilea în clasamentul Ligii 1 și a pierdut finala Cupei României, ambele trofee interne fiind câștigate de U Craiova, U Cluj va evolua în Europa League.

În primul tur, formația antrenată de Cristiano Bergodi va întâlni Dinamo Kiev, câștigătoarea Cupei Ucraina. Meciul tur este programat pe pe 9 iulie, de la ora locală 19:00 (20:00 în România), pe Arena Lublin din Polonia.

Cine trasmite U Cluj - Dinamo Kiev

Returul se joacă pe 16 iulie, de la ora 20:30, pe Cluj Arena, iar drepturile TV au fost achizionate de Prima Sport și Digi Sport.

Cele două posturi mai dețin drepturile pentru Europa League până în 2027. Ulterior, acestea urmează să treacă la grupul PRO TV, care le-a achiziționat până în 2031.

Momentan nu există informații dacă meciul tur va putea fi și el văzut la TV în România. De precizat că până la meciurile din play-off, drepturile aparțin cluburilor gazdă.

Dacă va trece de Dinamo Kiev, U Cluj o va întâlni pe PAOK Salonic, în turul al doilea preliminar al celei de-a doua competiții europene.

În cazul în care va fi eliminată de ucraineni, formația antrenată de Cristiano Bergodi își va continua parcursul european în cea de-a treia competiție continentală, Conference League, unde va juca cu SK Brann în turul doi preliminar.

Între cele două meciuri cu Dinamo Kiev, U Cluj va înfrunta U Craiova în Supercupa României, de la ora 21:00, într-o partidă programată pe 12 iulie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport