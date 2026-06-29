Chelsea a ieșit la atac Comunicat acid imediat după ce Enzo Maresca a fost prezentat de Manchester City

Enzo Maresca (46 de ani) este oficial noul antrenor al lui Manchester City. Chelsea, fosta sa echipă, a reacționat imediat după anunțul făcut de rivală.

Tehnicianul italian a fost numit în locul lui Pep Guardiola și a semnat un contract valabil până în 2029.

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Maresca a revenit astfel la clubul pe care îl cunoaște foarte bine. Italianul a pregătit echipa de tineret a lui Manchester City, apoi a făcut parte din staff-ul lui Pep Guardiola.

Enzo Maresca a fost prezentat la Manchester City

Maresca a colaborat cu Pep în sezonul 2022-2023, unul istoric pentru formația engleză. City a câștigat atunci tripla: Premier League, Cupa Angliei și Liga Campionilor, primul trofeu Champions League din istoria clubului.

„Manchester City este un club pe care îl cunosc foarte bine, iar șansa de a antrena această echipă este o oportunitate extraordinară pentru mine.

City este un club de fotbal incredibil de bine condus. Tot ce face este inovator, planificat și cu un scop clar. Pentru un antrenor, aceasta este o situație ideală. Îmi oferă constanța de care am nevoie pentru a-mi face treaba eficient.

Aceasta va fi a treia mea perioadă aici. Cunosc acest club, cunosc cerințele și cunosc așteptările. Abia aștept să încep să îi antrenez pe jucători. Vreau să câștigăm, să jucăm un fotbal bun și să ne bucurăm de presiunea de a reprezenta Manchester City”, a spus antrenorul, conform comunicatului emis de club.

Chelsea a ieșit la atac

Imediat după prezentarea lui Maresca, Chelsea, fostul său club, a publicat un comunicat în care a oferit mai multe detalii despre despărțirea surpriză de la 1 ianuarie.

Și a lansat „săgeți” către tehnician: „În decembrie 2025, antrenorul nostru și-a dat demisia într-un mod abrupt și neașteptat. Evident, am fost dezamăgiți pentru că am înțeles că mintea și inima lui erau concentrate la alt club și la altă oportunitate, deși ajunsese la Chelsea doar cu un an înainte.

Nicio echipă nu vrea să schimbe antrenorul la mijlocul sezonului. Dar, având în vedere decizia sa de a nu își îndeplini responsabilitățile până la finalul sezonului, clubul n-a putut face altceva decât să-și protejeze jucătorii, suporterii și emblema și să îi accepte demisia”.

Londonezii se vor alege cu peste 17 milioane de euro de la Maresca și Manchester City, conform presei britanice: „În aceste condiții și pentru că între cele două cluburi există un respect reciproc, am ajuns la un acord confidențial cu Manchester City, care include plata unei compensații. Un astfel de acord a fost atins și cu antrenorul principal, care și el va plăti o compensație”.

92 de meciuri a antrenat-o Enzo Maresca pe Chelsea: a obținut 55 de victorii, 16 remize și a suferit 21 de înfrângeri

De-a lungul carierei sale, Enzo Maresca a mai antrenat echipa U23 a celor de la Manchester City (august 2020 - mai 2021), Parma (mai - noiembrie 2021) și Leicester (iulie 2023 - iunie 2024).

În perioada petrecută la Chelsea (iulie 2024 - ianuarie 2026), italianul a cucerit două trofee: Conference League și Mondialul Cluburilor.

Khaldoon Al Mubarak, președintele lui Manchester City, a explicat alegerea făcută de club și a spus că Maresca se potrivește cu direcția în care City vrea să continue după plecarea lui Guardiola, tehnician care a petrecut un aproximativ un deceniu la echipă.

Enzo este un antrenor care a căutat mereu provocări și oportunități de a progresa în carieră. Vine cu personalitate, pasiune și inteligență, calități care se potrivesc perfect cu ceea ce avem nevoie. Enzo preia un lot și un club care se potrivesc foarte bine cu ideile sale despre fotbal. Suntem nerăbdători să vedem impactul pe care îl va avea. Bine ai revenit acasă, Enzo. Khaldoon Al Mubarak, președintele lui Manchester City

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