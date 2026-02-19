Apeluri ignorate de guvernanți Federația de Bob și Sanie spune că „România e națiune puternică pe plan mondial, chiar dacă nu avem o pârtie «acasă»” +106 foto
Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina FOTO Imago
Apeluri ignorate de guvernanți Federația de Bob și Sanie spune că „România e națiune puternică pe plan mondial, chiar dacă nu avem o pârtie «acasă»”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 19.02.2026, ora 00:16
alt-text Actualizat: 19.02.2026, ora 00:47
  • GOLAZO.ro a analizat rapoartele Federației Române de Bob și Sanie și arată cum locul 5 obținut de Mihai Tentea și George Iordache la JO de Iarnă 2026 a depășit previziunile.
  • FRBS viza o clasare în top 6 la JO doar atunci când va fi construită o pârtie de bob și sanie în România.

România a obținut un rezultat istoric la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Mihai Cristian Tentea (27 de ani) și George Iordache (22 de ani) au terminat pe locul 5 în proba de bob-2 persoane, cea mai bună clasare a delegației noastre la JO de iarnă din ultimii 34 de ani.

Mesaj repetat către Guvern: pârtie de bob, condiție pentru top 6 la JO de Iarnă

Performanța capătă și mai multă relevanță dacă ne uităm la planul strategic al Federației Române de Bob și Sanie (FRBS).

Începând din 2022, în rapoartele anuale de activitate, publicate în Monitorul Oficial, Federația a transmis constant același mesaj-cheie, tras la indigo, factorilor decizionali: clasarea în primele șase locuri la Jocurile Olimpice de Iarnă este posibilă doar prin construirea unei pârtii de bob și sanie în România.

„Prin realizarea unui program guvernamental, care să includă construcția unei pârtii de bob și sanie cu înghețare artificială, vom contribui la dezvoltarea sporturilor de iarnă în România și, implicit, vom realiza obiective în primele șase locuri la viitoarele ediții ale Jocurile Olimpice de Iarnă.

Vom putea organiza evenimente internaționale de anvergură în România. Rezultatele obținute până acum demonstrează potențialul sportivilor români.

România este cotată de către Federația Internațională de Bob și Skeleton (I.B.S.F.) ca națiune puternică pe plan mondial, chiar dacă nu avem o pârtie «acasă»”.

Apelurile conducerii FRBS au rămas fără ecou. Locul 5 obținut de Mihai Tentea și George Iordache dovedește că obiectivul Federației a fost atins fără ca pârtia să fie construită. Există una la Sinaia, dar este o relicvă.

În România se fac doar antrenamente pe uscat

În aceste condiții, sportivii români fac în străinătate antrenamentele pe gheață. România asigură doar condiții optime de pregătire pe uscat.

„La bob, sanie și skeleton dispunem de baze de
pregătire specifică pentru vară, piste de starturi pe role,
care satisfac cerințele pregătirii pe uscat - componentă
importantă a procesului de pregătire și a realizării
obiectivelor de performanță pe gheață”, menționează Federația Română de Bob și Sanie.

Performanță cu buget de 10 milioane de lei

Situația financiară prezentată de FRBS arată că performanța de la Milano-Cortina a fost realizată într-un context de presiune bugetară constantă.

  • În 2023, FRBS a raportat venituri totale de 9.215.619 lei, din care 8.987.311 lei, adică peste 97%, au fost alocați din bugetul de stat și subvenții locale.
  • În 2024, veniturile totale au crescut la 10.016.663 lei, din care 9.870.916 lei (aproape 98,5%) au provenit din fonduri publice.

Cheltuielile federale s-au situat la 9.142.855 lei în 2023 și 9.617.835 lei în 2024, iar întreaga activitate administrativă a fost susținută de doar 13 angajați.

„Federația a găsit înțelegere la ANS și la COSR”

Rapoartele mai subliniază că finanțarea programelor loturilor olimpice a depășit frecvent bugetul, iar efortul de organizare și pregătire a fost unul major.

„Cu toate că programele solicitate de colectivele tehnice au depăsit cu mult alocația bugetară, prin demersurile sale federația a găsit înțelegerea necesară atât la conducerea A.N.S., cât și la C.O.S.R. pentru realizarea programelor de pregătire și participare în competiții”, a mai precizat în rapoartele de activitate forul condus de Elena Sorina Țicu.

Potențialul României în sporturile de iarnă

Federația a precizat că, după rezultatul excepțional de la Jocurile Olimpice de Iarnă PyeongChang 2018, locul 7 la sanie feminin obținut de Raluca Strămăturaru, a adoptat trei direcții de acțiune:

  • un program care vizează pe termen scurt necesitățile imediate pentru pregătirea loturilor naționale și olimpice, pe termen mediu eficiența activităților și, pe termen lung, evidențierea sportivilor excepționali.

Federația Română de Bob și Sanie subliniază că România are viitor, deoarece a valorificat la maximum participările la Jocurile Olimpice de Iarnă pentru Tineret.

Încă de la primele două ediții sportivii români s-au aflat foarte aproape de medalii, obținând clasări între locurile 6 și 10.

Performanțele au culminat în 2020, la St. Moritz, Elveția, unde România a cucerit două titluri olimpice de tineret la monobob masculin și feminin, prin Andrei Robert Nica, respectiv Georgeta Popescu.

La ediția din 2024, de la Gangwon, Coreea de Sud, sportivii români au participat în toate cele trei discipline, monobob, sanie și skeleton. Mihaela Anton a obținut medalia de bronz la monobob, iar bilanțul a mai cuprins trei clasări între locurile 4 și 6 și cinci clasări între locurile 7 și 10.

Jocurile Olimpice jocurile olimpice de iarna bob si sanie jocurile olimpice de iarna 2026 mihai tentea george iordache
