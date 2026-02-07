Cele mai scumpe medalii Motivul neașteptat pentru care aurul și argintul olimpic de la JO 2026 valorează mai mult decât la orice altă medalie din istorie +5 foto
Foto: IMAGO
Jocurile Olimpice

Cele mai scumpe medalii Motivul neașteptat pentru care aurul și argintul olimpic de la JO 2026 valorează mai mult decât la orice altă medalie din istorie

George Neagu
Publicat: 07.02.2026, ora 14:08
Actualizat: 07.02.2026, ora 14:09
  • Medalia de aur de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina 2026 este cea mai valoroasă din istorie. Care este prețul ei și cum arată, mai jos.

Jocurile Olimpice care se desfășoară în Italia au loc în perioada 6-22 februarie, iar aproximativ 3.500 de sportivi sunt așteptați să participe la toate probele.

FOTO. Medalia de aur de la JO, cea mai valoroasă din istorie

În cele 17 zile în care se desfășoară Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, sportivii se vor lupta pentru a câștiga o medalie într-una dintre cele 116 probe.

În total, la Jocurile Olimpice vor fi acordate 245 de medalii de aur, 245 de argint și 245 de bronz.

Jocurile Paralimpice se vor desfășura între 6 și 15 martie, cu 79 de probe. În cadrul acestei competiții vor fi acordate 1.146 de medalii.

Medalia de aur nu este, totuși, realizată complet din acest metal prețios. Fiecare medalie cântărește 500 de grame, dar conține doar 6 grame de aur pur. Restul de 494 de grame sunt din argint sterling.

În condițiile în care, în ultimele 12 luni, prețul aurului a crescut cu 67,02%, în timp ce argintul a înregistrat o creștere uluitoare de 109,07% până la data de 5 februarie. valoarea medaliilor de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina a ajuns la niveluri fără precedent, conform forbes.com.

Astfel, medalia olimpică de aur de la competiția de anul acesta costă aproximativ 1.836 de euro și este cea mai valoroasă din istorie. Ca o comparație, medalia de aur de la ediția din 2024 a Jocurilor Olimpice de vară valora 803 euro, la prețul materialului prețios de atunci.

Medalia de argint, care cântărește tot 500 de grame, este realizată în întregime din acest metal și valorează aproximativ 1.049 de euro.

Medalia de bronz este realizată din aproximativ 420 de grame de cupru și valorează maximum 5 euro.

Medaliile de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. Foto: IMAGO
Medaliile de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. Foto: IMAGO

Galerie foto (5 imagini)

Medaliile de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. Foto: IMAGO Medaliile de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. Foto: IMAGO Medaliile de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. Foto: IMAGO Medaliile de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. Foto: IMAGO Medaliile de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. Foto: IMAGO
+5 Foto
labels.photo-gallery

Dacă medalia de aur de la JO de la Milano-Cortina ar fi fost realizată doar din acest metal prețios, atunci ar fi valorat 65.000 de euro.

Medaliile au fost produse de Monetăria Italiană și de Institutul Poligrafic Italian și au fost turnate în cuptoare cu inducție, alimentate doar cu energie regenerabilă.

Designul medaliilor de la JO de la Milano-Cortina

Medaliile din cadrul acestei competiții au un design distinctiv, compus din două jumătăți interconectate.

Conceptul simbolizează atât apogeul călătoriei unui atlet, cât și rețeaua de oameni care au contribuit la această călătorii, susține Raffaella Paniè, directoarea departamentului Brand, Identitate și Imagine pentru JO, conform sursei citate.

Medaliile reprezintă determinarea și pasiunea celor mai mari sportivi ai lumii, dar și spiritul olimpic și paralimpic. Raffaella Paniè

„Cu medaliile noastre celebrăm puterea care se regăsește în diferență: două jumătăți unice care se unesc prin simbolurile olimpice și paralimpice pentru a transmite un mesaj îndrăzneț și unitar.

Acest concept se reflectă și în suprafețele medaliilor, unde două texturi se întâlnesc și încep o poveste scrisă nu numai de sportivi, ci și de cei care i-au susținut: antrenori, coechipieri, membri ai familiei și fani”, a mai declarat Raffaella Paniè.

Cea mai scumpă medalie olimpică vândută vreodată a fost medalia de aur a lui Jesse Owens. Americanul a câștigat 4 medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Berlin din 1936, iar una dintre ele a fost vândută la licitație în 2013 pentru 1,4 milioane de dolari.

FOTO: Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago)
Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago)

Galerie foto (40 imagini)

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago) Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago) Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago) Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago) Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago)
+40 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Jocurile Olimpice italia medalie de aur milano-cortina
