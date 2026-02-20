A demisionat după grevă  Directorul televiziunii de sport nu va mai ocupa funcția, după protestul jurnaliștilor +40 foto
Paolo Petrecca
Jocurile Olimpice

A demisionat după grevă Directorul televiziunii de sport nu va mai ocupa funcția, după protestul jurnaliștilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.02.2026, ora 14:59
  • Paolo Petrecca (61 de ani) a demisionat din funcția de director al televiziunii publice Rai Sport, după protestele jurnaliștilor italieni.
  • Gestul acestora vine după momentele jenante din timpul Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Motivul principal este legat de ceremonia de deschidere a JO, prestația lui Petrecca fiind catalogată drept rușinoasă de angajați, din cauza gafelor uriașe făcute de acesta.

E apt pentru Rapid - Dinamo Costel Gâlcă a anunțat o revenire în lotul giuleștenilor pentru derby
Citește și
E apt pentru Rapid - Dinamo Costel Gâlcă a anunțat o revenire în lotul giuleștenilor pentru derby
Citește mai mult
E apt pentru Rapid - Dinamo Costel Gâlcă a anunțat o revenire în lotul giuleștenilor pentru derby

Paolo Petrecca a demisionat din funcția de director de la televiziunea Rai Sport

Paolo Petrecca a decis să demisioneze după gafele comise la Jocurile Olimpice și după ce a fost criticat dur de jurnaliștii televiziunii Rai Sport, care au protestat împotriva acestuia.

Petrecca, care a fost numit director al Rai Sport anul trecut, și-a depus demisia joi, după o ședință a consiliului de administrație, a anunțat theguardian.com.

Publicația Corriere della Sera a precizat că Paolo Petrecca urma să-și depună demisia după încheierea Jocurilor Olimpice, care va avea loc duminică, 22 februarie, la Verona.

Cu toate acestea, decizia acestuia a venit mult mai repede și ar putea fi înlocuit de Marco Lollobrigida, unul dintre prezentatorii consacrați ai postului Rai Sport.

Stefano Graziano, politician al Partidului Democrat de centru-stânga și membru al comisiei parlamentare de supraveghere a Rai, a declarat:

„Demisia lui Petrecca de la Rai Sport era necesară, dar vine prea târziu.

Această abordare a slăbit, în cele din urmă, autoritatea industriei de știri și, mai general, întregul sistem Rai. Este nevoie acum de o ruptură reală”, a spus Graziano.

De trei zile încoace, cu toții am fost puși într-o situație stânjenitoare, fără excepție și fără să fie vina noastră. Este timpul să ne facem vocile auzite, deoarece ne confruntăm cu cea mai slabă prestație din istorie a Rai Sport, în cadrul unuia dintre cele mai așteptate evenimente, Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina Sindicatul Jurnaliștilor, conform NY Times

Ce greșeli a comis Paolo Petrecca la JO

El a spus că arena ceremoniei este „Stadio Olimpico” - localizat la Roma, în loc de „San Siro” din Milano, apoi le-a confundat pe cântăreața italiană Matilda de Angelis cu artista americană Mariah Carey și pe Kirsty Coventry, președinta CIO, cu fiica președintelui italian Sergio Mattarella.

A vorbit peste toate momentele muzicale, inclusiv peste omagiul pentru cântăreața Raffaella Carrà, și nu l-a recunoscut și menționat pe artistul Ghali.

Comentariile deplasate au continuat și cu „sportivii spanioli care sunt mereu foarte sexy”, „sportivii chinezi care au telefoanele în mâini în mod firesc”, apoi nu a recunoscut campionii mondiali la volei și a făcut aprecieri nepotrivite despre alți sportivi.

FOTO Imagini de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago)
Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago)

Galerie foto (40 imagini)

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago) Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago) Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago) Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago) Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago)
+40 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Derby pe cod galben de ninsori și viscol Câte grade vor fi în termometre la ora meciului Rapid - Dinamo
Superliga
14:27
Derby pe cod galben de ninsori și viscol Câte grade vor fi în termometre la ora meciului Rapid - Dinamo
Citește mai mult
Derby pe cod galben de ninsori și viscol Câte grade vor fi în termometre la ora meciului Rapid - Dinamo
Se amână anunțul FRF menține suspansul în privința lui Mircea Lucescu » Selecționerul și-a prelungit șederea în Belgia
Nationala
13:42
Se amână anunțul FRF menține suspansul în privința lui Mircea Lucescu » Selecționerul și-a prelungit șederea în Belgia
Citește mai mult
Se amână anunțul FRF menține suspansul în privința lui Mircea Lucescu » Selecționerul și-a prelungit șederea în Belgia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
Jocurile Olimpice milano-cortina Paolo Petrecca raisport
Știrile zilei din sport
Ironiile continuă  FOTO  Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”
Superliga
15:37
Ironiile continuă FOTO Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”
Citește mai mult
Ironiile continuă  FOTO  Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație
Jocurile Olimpice
15:06
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație
Citește mai mult
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație
Melodia a costat 5.000€ Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO. Implicarea Madonnei în probele de patinaj
Jocurile Olimpice
16:13
Melodia a costat 5.000€ Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO. Implicarea Madonnei în probele de patinaj
Citește mai mult
Melodia a costat 5.000€ Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO. Implicarea Madonnei în probele de patinaj
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”
Nationala
12:19
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”
Citește mai mult
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:31
Continuă coșmarul pentru Dinamo VIDEO. „Câinii” pierd un nou derby cu Rapid și rămân fără victorie în fața rivalei de mai bine de 10 ani
Continuă coșmarul pentru Dinamo VIDEO. „Câinii” pierd un nou derby cu Rapid și rămân fără victorie în fața rivalei  de mai bine de 10 ani
22:01
Izbit cu un bulgăre-proiectil! Aioani, ținta ultrașilor lui Dinamo. L-au lovit în cap. Joc oprit și iar rasism
Izbit cu un bulgăre-proiectil! Aioani, ținta ultrașilor lui Dinamo. L-au lovit în cap. Joc oprit și iar rasism
22:13
Real, înfrângere surprinzătoare „Galacticii” riscă să piardă primul loc în La Liga, după eșecul cu Osasuna
Real, înfrângere surprinzătoare „Galacticii” riscă să piardă primul loc în La Liga, după eșecul cu Osasuna 
21:29
Paraschiv și Moruțan s-au remarcat, în sfârșit! Seara lor. Seara premierelor la Rapid. Vârful, primul gol. Mijlocașul, primul assist
Paraschiv și Moruțan s-au remarcat, în sfârșit! Seara lor. Seara premierelor la Rapid. Vârful, primul gol. Mijlocașul, primul assist
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Top stiri din sport
Condiții inumane de joc  FOTO. Trei meciuri din Liga 2 se dispută pe terenuri complet  acoperite de zăpadă
Liga 2
12:10
Condiții inumane de joc FOTO. Trei meciuri din Liga 2 se dispută pe terenuri complet acoperite de zăpadă
Citește mai mult
Condiții inumane de joc  FOTO. Trei meciuri din Liga 2 se dispută pe terenuri complet  acoperite de zăpadă
„De vulturii din Giulești n-am auzit” Dezbatere în direct, după clipul postat de Dinamo: „Nicolescu era foarte deranjat de manifestările lui Petre, acum n-are nicio reacție”
Superliga
00:14
„De vulturii din Giulești n-am auzit” Dezbatere în direct, după clipul postat de Dinamo: „Nicolescu era foarte deranjat de manifestările lui Petre, acum n-are nicio reacție”
Citește mai mult
„De vulturii din Giulești n-am auzit” Dezbatere în direct, după clipul postat de Dinamo: „Nicolescu era foarte deranjat de manifestările lui Petre, acum n-are nicio reacție”
Formă excelentă înainte de baraj Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri
Superliga
20.02
Formă excelentă înainte de baraj Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri
Citește mai mult
Formă excelentă înainte de baraj Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri
Etapa și scandalul FOTO: UTA Arad a cerut penalty în finalul meciului cu Oțelul Galați, după un duel Iacob - Roman: „M-a secerat!”
Superliga
20.02
Etapa și scandalul FOTO: UTA Arad a cerut penalty în finalul meciului cu Oțelul Galați, după un duel Iacob - Roman: „M-a secerat!”
Citește mai mult
Etapa și scandalul FOTO: UTA Arad a cerut penalty în finalul meciului cu Oțelul Galați, după un duel Iacob - Roman: „M-a secerat!”

Echipe/Competiții

fcsb 45 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 42 rapid 33 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
21.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share