A demisionat după grevă Directorul televiziunii de sport nu va mai ocupa funcția, după protestul jurnaliștilor

Paolo Petrecca (61 de ani) a demisionat din funcția de director al televiziunii publice Rai Sport, după protestele jurnaliștilor italieni.

Gestul acestora vine după momentele jenante din timpul Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Motivul principal este legat de ceremonia de deschidere a JO, prestația lui Petrecca fiind catalogată drept rușinoasă de angajați, din cauza gafelor uriașe făcute de acesta.

Paolo Petrecca a demisionat din funcția de director de la televiziunea Rai Sport

Paolo Petrecca a decis să demisioneze după gafele comise la Jocurile Olimpice și după ce a fost criticat dur de jurnaliștii televiziunii Rai Sport, care au protestat împotriva acestuia.

Petrecca, care a fost numit director al Rai Sport anul trecut, și-a depus demisia joi, după o ședință a consiliului de administrație , a anunțat theguardian.com.

Publicația Corriere della Sera a precizat că Paolo Petrecca urma să-și depună demisia după încheierea Jocurilor Olimpice, care va avea loc duminică, 22 februarie, la Verona.

Cu toate acestea, decizia acestuia a venit mult mai repede și ar putea fi înlocuit de Marco Lollobrigida, unul dintre prezentatorii consacrați ai postului Rai Sport.

Stefano Graziano, politician al Partidului Democrat de centru-stânga și membru al comisiei parlamentare de supraveghere a Rai, a declarat:

„Demisia lui Petrecca de la Rai Sport era necesară, dar vine prea târziu.

Această abordare a slăbit, în cele din urmă, autoritatea industriei de știri și, mai general, întregul sistem Rai. Este nevoie acum de o ruptură reală”, a spus Graziano.

De trei zile încoace, cu toții am fost puși într-o situație stânjenitoare, fără excepție și fără să fie vina noastră. Este timpul să ne facem vocile auzite, deoarece ne confruntăm cu cea mai slabă prestație din istorie a Rai Sport, în cadrul unuia dintre cele mai așteptate evenimente, Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina Sindicatul Jurnaliștilor, conform NY Times

Ce greșeli a comis Paolo Petrecca la JO

El a spus că arena ceremoniei este „Stadio Olimpico” - localizat la Roma, în loc de „San Siro” din Milano, apoi le-a confundat pe cântăreața italiană Matilda de Angelis cu artista americană Mariah Carey și pe Kirsty Coventry, președinta CIO, cu fiica președintelui italian Sergio Mattarella.

A vorbit peste toate momentele muzicale, inclusiv peste omagiul pentru cântăreața Raffaella Carrà, și nu l-a recunoscut și menționat pe artistul Ghali.

Comentariile deplasate au continuat și cu „sportivii spanioli care sunt mereu foarte sexy”, „sportivii chinezi care au telefoanele în mâini în mod firesc”, apoi nu a recunoscut campionii mondiali la volei și a făcut aprecieri nepotrivite despre alți sportivi.

FOTO Imagini de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport