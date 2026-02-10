Grevă la televiziunea de sport Jurnaliștii protestează după gafele în serie ale directorului! Ce a putut să spună acesta în direct: „Suntem rușinați” +40 foto
Jocurile Olimpice

Grevă la televiziunea de sport Jurnaliștii protestează după gafele în serie ale directorului! Ce a putut să spună acesta în direct: „Suntem rușinați”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 10.02.2026, ora 21:51
alt-text Actualizat: 10.02.2026, ora 21:52
  • Jurnaliștii italieni de la televiziunea publică RaiSport protestează împotriva directorului Paolo Petrecca, 61 de ani
  • Gestul acestora vine după evenimentele jenante din timpul Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina

Ruptura este una foarte adâncă, scrie presa din Peninsulă, iar jurnaliștii au luat o decizie fără precedent în timpului unui eveniment atât de important precum Jocurile Olimpice de iarnă.

Acestea sunt transmise parțial de Rai și integral de Warner Bros Discovery.

Jurnaliștii RaiSport vor intra în grevă după JO: „Așteptăm să conștientizeze răul făcut”

„De luni de la ora 17:00 până la finalul Jocurilor, ne vom retrage semnăturile de pe toate platformele și serviciile.

Așteptăm ca această companie să conștientizeze în sfârșit răul făcut de directorul RaiSport, atât telespectatorilor care plătesc abonamentul, cât și companiei Rai și întregului staff editorial RaiSport, care lucrează cu multă pasiune la acest eveniment extraordinar”, scrie în comunicatul emis de ziariști, care au anunțat și o grevă la finalul competiției.

Motivul principal este legat de ceremonia de deschidere a JO, prestația lui Petrecca fiind catalogată drept „rușinoasă” de angajați, din cauza gafelor uriașe făcute de acesta, informează ilsole24ore.com.

El a spus că arena ceremoniei este „Stadio Olimpico” - localizat la Roma, în loc de „San Siro” din Milano, apoi le-a confundat pe cântăreața italiană Matilda de Angelis cu artista americană Mariah Carey și pe Kirsty Coventry, președinta CIO, cu fiica președintelui italian Sergio Mattarella. A vorbit peste toate momentele muzicale, inclusiv peste omagiul pentru cântăreața Raffaella Carrà, și nu l-a recunoscut și menționat pe artistul Ghali.

Comentariile deplasate au continuat și cu „sportivii spanioli care sunt mereu foarte sexy”, „sportivii chinezi care au telefoanele în mâini în mod firesc”, apoi nu a recunoscut campionii mondiali la volei și a făcut aprecieri nepotrivite despre alți sportivi.

FOTO Imagini de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago)
Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago)

Galerie foto (40 imagini)

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago) Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago) Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago) Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago) Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago)
+40 Foto
Grevă de 3 zile la RaiSport: „Unul dintre cele mai urâte momente”

„De trei zile ne-am simțit cu toții rușinați, fără excepție și fără să fie vina noastră.

E momentul să ne facem vocile auzite, pentru că suntem în fața unuia dintre cele mai urâte momente ale RaiSport, la unul dintre cele mai așteptate evenimente”.

Protestul nu se va limita la retragerea semnăturilor, fiind anunțată și o grevă de 3 zile după ultima zi de Jocuri, 22 februarie. De asemenea, un comunicat al sindicatului pe acest subiect va fi citit la toate edițiile de dimineață și seară ale JO.

  • Petrecca este în continuare directorul RaiSport, deși planul său editorial a fost respins de două ori la rând.
  • El este așteptat la Roma pentru o discuție față-n față cu managementul și informațiile sunt că nu va mai comenta și festivitatea de închidere.

Jocurile Olimpice italia jurnalisti greva milano cortina Paolo Petrecca raisport
