Decizie controversată Rusia și Belarus au scăpat de suspendare! » Reacția Ucrainei
Foto: IMAGO
Jocurile Olimpice

Decizie controversată Rusia și Belarus au scăpat de suspendare! » Reacția Ucrainei

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.09.2025, ora 15:33
alt-text Actualizat: 28.09.2025, ora 15:33
  • Comitetul Paralimpic Internațional a decis să ridice suspendările parțiale impuse Rusiei și Belarusului de a participa la competiții sportive.
  • Ministrul Sportului din Ucraina, Matviy Bidnyi, a condamnat decizia.
  • Jocurile Paralmpice din 2026 vor avea loc la Milano-Cortina, între 6 și 15 martie.

În urma deciziei luate de Comitetul Paralimpic Internațional, sportivii ruși și bieloruși vor putea concura sub propriile steaguri la Jocurile Paralimpice de iarnă de la Milano-Cortina din 2026, anunță france24.com.

Emoții pentru Lucescu  Un titular s-a accidentat și ar putea rata meciul crucial cu Austria din preliminariile CM 2026
Citește și
Emoții pentru Lucescu Un titular s-a accidentat și ar putea rata meciul crucial cu Austria din preliminariile CM 2026
Citește mai mult
Emoții pentru Lucescu  Un titular s-a accidentat și ar putea rata meciul crucial cu Austria din preliminariile CM 2026

Rusia și Belarus au scăpat de suspendarea parțială

„Această decizie înseamnă că NPC (Comitetul Național Paralimpic) din Belarus și din Rusia își recâștigă acum drepturile și privilegiile depline de membri ai Comitetului Paralimpic Internațional.

IPC va colabora cu cei doi membri implicați pentru a pune în aplicare măsurile practice necesare în acest sens, cât mai curând posibil”, a transmis Comitetul Paralimpic Internațional printr-un comunicat.

Cu toate acestea, decizia privind țările care vor participa la Jocurile Paralimpice este luată de federațiile sportive internaționale, care, până în prezent, au menținut interdicția asupra sportivilor ruși și belaruși.

Cele 6 sporturi din programul Jocurilor Paralimpice de la Milano-Cortina:

  • Schi alpin para
  • Schi fond para
  • Snowboard para
  • Biatlon para
  • Hochei pe gheață para
  • Curling în scaun cu rotile

Ministrul sportului din Ucraina, extrem de nervos

Matviy Bidnyi nu a fost de acord cu decizia luată de Comitetul Paralimpic Internațional și acum face apel la țara gazdă, Italia, pentru a contesta hotărârea.

„Poziția țării gazdă și a Comitetului de organizare este crucială, iar noi colaborăm deja îndeaproape în această privință.

Facem apel la partenerii noștri europeni, care vor găzdui viitoarele Jocuri Paralimpice de iarnă, să nu permită arborarea steagului statului agresor în spațiul liber și democratic, atât timp cât războiul de agresiune continuă”, a spus ministrul sportului din Ucraina, conform sursei citate anterior.

În schimb, Comitetul Paralimpic din Rusia a lăudat această hotărâre și a notat-o drept „o decizie echitabilă” și „un exemplu al modului în care drepturile sportivilor ar trebui protejate fără discriminare pe motive naționale sau politice”.

Jocurile Paralimpice, fără steagul Rusiei din 2014

Drapelul Rusiei nu a mai apărut la Jocurile Paralimpice din 2014 de la Sochi, atunci când aceasta a fost gazdă.

Comitetul Paralimpic Internațional a suspendat Rusia în 2016, la Rio, din cauza unui scandal de dopaj. Din aceleași motive, sportivii ruși au concurat sub un steag neutru la Pyeongchang în 2018 și la Tokyo în 2021.

În 2022, la Beijing, Rusia și Belarus au fost excluse din cauza războiului din Ucraina.

Citește și

„El a făcut tot!” Man, prima reușită după 102 minute la PSV. Surpriza antrenorului și reacția lui Dennis, la a doua atingere
Stranieri
13:15
„El a făcut tot!” Man, prima reușită după 102 minute la PSV. Surpriza antrenorului și reacția lui Dennis, la a doua atingere
Citește mai mult
„El a făcut tot!” Man, prima reușită după 102 minute la PSV. Surpriza antrenorului și reacția lui Dennis, la a doua atingere

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
suspendare Jocurile Olimpice italia rusia belarus milano cortina
Știrile zilei din sport
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Superliga
13:47
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Citește mai mult
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Superliga
16:09
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Citește mai mult
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Special
07:54
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici! Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Citește mai mult
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Superliga
12:55
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Citește mai mult
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:07
EA Sports, tranzacție uriașă Un grup de investitori privați a achiziționat celebra firmă de jocuri sportive. Cine sunt cumpărătorii și care a fost suma achitată
EA Sports, tranzacție uriașă  Un grup de investitori privați a achiziționat celebra firmă de jocuri sportive. Cine sunt cumpărătorii și care a fost suma achitată
16:45
Cristian Geambașu Hei, David! Cum facem cu tata?
Cristian Geambașu Hei, David! Cum facem cu tata?
17:06
Victorie mare la tenis de masă Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european » Reacția presei franceze
Victorie mare la tenis de masă  Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european » Reacția presei franceze
18:15
LIVE Metaloglobus - Botoșani, în etapa #11 din Liga 1 » Țigănașu ratează șansa deschiderii scorului
LIVE Metaloglobus - Botoșani , în etapa #11 din Liga 1 » Țigănașu ratează șansa deschiderii scorului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Top stiri din sport
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Alte sporturi
10:18
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Citește mai mult
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Superliga
16:25
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Citește mai mult
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gimnastica
28.09
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Citește mai mult
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia
Superliga
28.09
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în Farul - Unirea Slobozia
Citește mai mult
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 17 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 5 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share