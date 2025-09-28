Decizie controversată Rusia și Belarus au scăpat de suspendare! » Reacția Ucrainei

Comitetul Paralimpic Internațional a decis să ridice suspendările parțiale impuse Rusiei și Belarusului de a participa la competiții sportive.

Ministrul Sportului din Ucraina, Matviy Bidnyi, a condamnat decizia.

Jocurile Paralmpice din 2026 vor avea loc la Milano-Cortina, între 6 și 15 martie.

În urma deciziei luate de Comitetul Paralimpic Internațional, sportivii ruși și bieloruși vor putea concura sub propriile steaguri la Jocurile Paralimpice de iarnă de la Milano-Cortina din 2026, anunță france24.com.

Rusia și Belarus au scăpat de suspendarea parțială

„Această decizie înseamnă că NPC (Comitetul Național Paralimpic) din Belarus și din Rusia își recâștigă acum drepturile și privilegiile depline de membri ai Comitetului Paralimpic Internațional.

IPC va colabora cu cei doi membri implicați pentru a pune în aplicare măsurile practice necesare în acest sens, cât mai curând posibil”, a transmis Comitetul Paralimpic Internațional printr-un comunicat.

Cu toate acestea, decizia privind țările care vor participa la Jocurile Paralimpice este luată de federațiile sportive internaționale, care, până în prezent, au menținut interdicția asupra sportivilor ruși și belaruși.

Cele 6 sporturi din programul Jocurilor Paralimpice de la Milano-Cortina:

Schi alpin para

Schi fond para

Snowboard para

Biatlon para

Hochei pe gheață para

Curling în scaun cu rotile

Ministrul sportului din Ucraina, extrem de nervos

Matviy Bidnyi nu a fost de acord cu decizia luată de Comitetul Paralimpic Internațional și acum face apel la țara gazdă, Italia, pentru a contesta hotărârea.

„Poziția țării gazdă și a Comitetului de organizare este crucială, iar noi colaborăm deja îndeaproape în această privință.

Facem apel la partenerii noștri europeni, care vor găzdui viitoarele Jocuri Paralimpice de iarnă, să nu permită arborarea steagului statului agresor în spațiul liber și democratic, atât timp cât războiul de agresiune continuă”, a spus ministrul sportului din Ucraina, conform sursei citate anterior.

În schimb, Comitetul Paralimpic din Rusia a lăudat această hotărâre și a notat-o drept „o decizie echitabilă” și „un exemplu al modului în care drepturile sportivilor ar trebui protejate fără discriminare pe motive naționale sau politice”.

Jocurile Paralimpice, fără steagul Rusiei din 2014

Drapelul Rusiei nu a mai apărut la Jocurile Paralimpice din 2014 de la Sochi, atunci când aceasta a fost gazdă.

Comitetul Paralimpic Internațional a suspendat Rusia în 2016, la Rio, din cauza unui scandal de dopaj. Din aceleași motive, sportivii ruși au concurat sub un steag neutru la Pyeongchang în 2018 și la Tokyo în 2021.

În 2022, la Beijing, Rusia și Belarus au fost excluse din cauza războiului din Ucraina.

