John Cena se retrage în această noapte  Cine transmite gratis în România  ultimul meci din cariera multiplului campion din WWE
Foto: IMAGO. Montaj: GOLAZO.ro
Alte sporturi

John Cena se retrage în această noapte Cine transmite gratis în România ultimul meci din cariera multiplului campion din WWE

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.12.2025, ora 20:48
  • John Cena (48 de ani) va lupta pentru ultima dată în cariera sa în WWE în această noapte, împotriva austriacului Gunther (38 de ani).
  • Gala va începe după ora 03:00 și va putea fi urmărită gratis și de fanii din România.

John Cena și-a anunțat retragerea încă din 2024 la evenimentul „Money in the Bank”, ce a avut loc la Toronto.

Americanul a confirmat atunci că ultimele sale apariții în WWE (World Wrestling Entertainment) vor avea loc în anul 2025.

John Cena se retrage. Meciul va putea fi urmărit și în România

John Cena va lupta pentru ultima dată în cariera sa în această noapte, în cadrul evenimentului „Saturday Night’s Main Event”, la Capital One Arena din Washington D.C.

Multiplul campion se va lupta cu Gunther, iar show-ul va putea fi urmărit gratis de fanii din România, după ora 3:00 dimineața, pe canalul oficial de YouTube al WWE. Va fi prima confruntare directă dintre cei doi.

Gunther a obținut dreptul de a-l înfrunta pe Cena în ultimul meci al carierei după ce a câștigat „The Last Time is Now Tournament”, un turneu eliminatoriu la care au participat 16 luptători. Gunther i-a învins pe rând pe Je'Von Evans, Carmelo Hayes, Solo Sikoa și LA Knight.

John Cena, nume uriaș din istoria WWE

John Cena a debutat în wrestling în 2002, iar în peste două decenii de carieră a reușit să câștige de 17 ori titlul de campion mondial, depășind recordul legendarului Ric Flair.

Pe lângă sport, Cena a cochetat și cu muzica, intrând în ring pe propria piesă, „The Time Is Now”. A făcut pasul și spre actorie, unde a obținut roluri importante în seriile Transformers, Fast & Furious sau universul supereroilor DC, unde interpretează antieroul Peacemaker.

4 meciuri tari la gala Saturday Night’s Main Event

A 42-a ediție a „Saturday Night’s Main Event” va avea 4 meciuri extrem de tari

  • Meciul campionilor: Cody Rhodes (campion WWE) vs. Oba Femi (campion NXT)
  • Bayley vs. Sol Ruca
  • Meci pentru titlul mondial la echipe: AJ Styles & Dragon Lee vs. Je’Von Evans & Leon Slater
  • John Cena vs. Gunther

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

