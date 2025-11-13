Acuzații de rasism Jordan Chiles, despre bronzul pierdut în favoarea Anei Maria Barbosu la JO 2024: „N-au vrut să vadă pe podium trei femei de culoare”

Jordan Chiles (24 de ani) a vorbit din nou despre retragerea medaliei de bronz de la Jocurile Olimpice din 2024 în favoarea Anei Maria Barbosu (19 ani).

Gimnasta americană a lăsat de înțeles că rasismul ar fi influențat decizia.

La Jocurile Olimpice de la Paris, Ana Maria Barbosu a obținut locul al treilea în finala de la sol, dar după o contestație depusă de antrenoarea lui Jordan Chiles, sportiva din SUA a primit medalia de bronz.

Într-un final, gimnasta româncă a revenit în posesia medaliei după un proces la TAS.

Jordan Chiles: „Ceva ce oamenilor nu le place”

Întrebată dacă a „acceptat” că a fost „victima rasismului” după ce TAS a răsturnat decizia arbitrilor de la JO 2024, gimnasta din SUA a răspuns:

„La început, nu m-am gândit la asta în acest fel, până când am început să primesc comentarii rasiste și să mi se spună asta și aia și, practic, să mi se spună să mă sinucid, iar situația a devenit foarte, foarte dificilă.

A trebuit să mă retrag de pe rețelele sociale pentru o vreme. Pentru că era foarte greu să văd asta, ca sportivă. Sunt pe podium, care este compus în întregime din sportive de culoare (n.red. - Simone Biles, Rebeca Andrade și Jordan Chiles), ceea ce este foarte rar. Este evident ceva ce oamenilor nu le place.

Fiind o femeie de culoare, am început să observ asta mai mult. Ei nu voiau să vadă asta, nu voiau să vadă trei femei de culoare frumoase stând pe podiumul acela.

Nu voiau să vadă faptul că noi dominam. Și am luat asta foarte în serios”, a declarat Jordan Chiles într-un interviu pentru podcastul „Baby, this is Keke Palmer”, potrivit skynews.com.au.

Ce s-a întâmplat la JO 2024

Imediat după ce Chiles a ratat podiumul la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, antrenoarea ei a făcut contestație în ceea ce privește punctajul acordat pentru una dintre mișcările lui Chiles.

După reevaluare, punctajul gimnastei a crescut, iar ea a trecut pe locul al treilea, în locul Anei Maria Barbosu.

Totuși, TAS a dat dreptate Federației Române de Gimnastică și a decis că contestația depusă de Jordan Chiles a fost depusă peste termenul de 1 minut prevăzut de art. 8.5 din Regulamentul Tehnic FIG și a cerut Federației Internaționale de Gimnastică să revină la nota inițială oferită lui Chiles.

Astfel, sportiva americană a fost retrogradată pe locul 5, Sabrina Maneca Voinea a terminat pe locul 4, iar Ana Maria Barbosu a cucerit medalia de bronz, trecând pe poziția 3.

