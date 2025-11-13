Bîrligea și Olaru, mesaj pentru români VIDEO. Vedetele de la FCSB, înainte de meciul cu Bosnia: „Ne legăm de orice speranță”

Daniel Bîrligea (25 de ani) și Darius Olaru (27 de ani), jucătorii FCSB-ului, au prefațat partida decisivă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Această partidă de la Zenica fie ține România în joc cu șanse mari la locul 2, fie o trimite direct la play-off prin Liga Națiunilor.

Bosnia - România. Daniel Bîrligea: „Vom face un meci de suflet”

Bîrligea a înscris trei goluri în cele 12 meciuri jucate în Liga 1. În ultimul meci din campionat a fost implicat într-un scandal, după ce a primit două cartonașe galbene în decurs de câteva minute pentru proteste la adresa arbitrului.

„Putem să fim luptători, putem să avem o atitudine foarte bună și cred că vom face un meci de suflet.

Știu că de fiecare dată când a trebuit am pus sufletul în teren și am încercat să aducem rezultate bune.

Suntem fotbaliști profesioniști pentru meciuri ca acesta sau chiar mai importante”, a declarat Bîrligea, pentru EAD.

1 gol a marcat Daniel Bîrligea în cele 5 meciuri jucate la națională

Întrebat dacă participarea la Campionatul Mondial este unul dintre obiectivele sale personale, atacantul a răspuns:

„Este un obiectiv și personal, dar și mai mare, pentru că e un obiectiv al țării. Ar fi o mândrie foarte mare și vrem să ajungem acolo luptând și arătând că putem fi acolo”.

Darius Olaru: „ Mi-aș dori să prindem locul doi”

Darius Olaru revine în lotul naționalei, după ce a lipsit la ultima convocare.

„Eu sper că vom face un meci bun cu Bosnia, mi-aș dori foarte mult să câștigăm și să prindem locul doi.

Ne legăm de orice speranță și ne jucăm toate șansele până la sfârșit”

26 de selecții are Darius Olaru la echipa națională

Mijlocașul nu a mai evoluat pentru echipa națională din 18 noiembrie 2024. Ulterior, a suferit o accidentare la umăr, iar forma sa a scăzut.

Acum, însă, căpitanul roș-albaștrilor și-a recăpătat nivelul, reușind 4 goluri în ultimele 4 meciuri, inclusiv o bijuterie contra lui Basel în Europa League.

FOTO: Golul marcat de Darius Olaru în meciul Basel - FCSB 3-1

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 6 (19-3) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 6 (11-6) 10 4. Cipru 7 (11-9) 8 5. San Marino 7 (1-32) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport