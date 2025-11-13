Bîrligea și Olaru, mesaj pentru români VIDEO. Vedetele de la FCSB, înainte de meciul cu Bosnia: „Ne legăm de orice speranță”

- Daniel Bîrligea (25 de ani) și Darius Olaru (27 de ani), jucătorii FCSB-ului, au prefațat partida decisivă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
- Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
Această partidă de la Zenica fie ține România în joc cu șanse mari la locul 2, fie o trimite direct la play-off prin Liga Națiunilor.
Bosnia - România. Daniel Bîrligea: „Vom face un meci de suflet”
Bîrligea a înscris trei goluri în cele 12 meciuri jucate în Liga 1. În ultimul meci din campionat a fost implicat într-un scandal, după ce a primit două cartonașe galbene în decurs de câteva minute pentru proteste la adresa arbitrului.
„Putem să fim luptători, putem să avem o atitudine foarte bună și cred că vom face un meci de suflet.
Știu că de fiecare dată când a trebuit am pus sufletul în teren și am încercat să aducem rezultate bune.
Suntem fotbaliști profesioniști pentru meciuri ca acesta sau chiar mai importante”, a declarat Bîrligea, pentru EAD.
Întrebat dacă participarea la Campionatul Mondial este unul dintre obiectivele sale personale, atacantul a răspuns:
„Este un obiectiv și personal, dar și mai mare, pentru că e un obiectiv al țării. Ar fi o mândrie foarte mare și vrem să ajungem acolo luptând și arătând că putem fi acolo”.
Darius Olaru: „Mi-aș dori să prindem locul doi”
Darius Olaru revine în lotul naționalei, după ce a lipsit la ultima convocare.
„Eu sper că vom face un meci bun cu Bosnia, mi-aș dori foarte mult să câștigăm și să prindem locul doi.
Ne legăm de orice speranță și ne jucăm toate șansele până la sfârșit”
Mijlocașul nu a mai evoluat pentru echipa națională din 18 noiembrie 2024. Ulterior, a suferit o accidentare la umăr, iar forma sa a scăzut.
Acum, însă, căpitanul roș-albaștrilor și-a recăpătat nivelul, reușind 4 goluri în ultimele 4 meciuri, inclusiv o bijuterie contra lui Basel în Europa League.
FOTO: Golul marcat de Darius Olaru în meciul Basel - FCSB 3-1
Galerie foto (7 imagini)
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Austria
|6 (19-3)
|15
|2. Bosnia
|6 (13-5)
|13
|3. România
|6 (11-6)
|10
|4. Cipru
|7 (11-9)
|8
|5. San Marino
|7 (1-32)
|0