„Am ajuns la un acord"  Cei doi granzi vor să cumpere arena veche și să facă un stadion modern în locul ei: „Trebuie să fie gata până în 2031"
Guseppe Sala, San Siro FOTO: IMAGO / GOLAZO.ro
„Am ajuns la un acord" Cei doi granzi vor să cumpere arena veche și să facă un stadion modern în locul ei: „Trebuie să fie gata până în 2031"

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 16.09.2025, ora 21:21
Actualizat: 16.09.2025, ora 21:21
  • Giuseppe Sala (68 de ani), primarul din Milano, a declarat că s-a ajuns la un acord pentru vânzarea stadionului San Siro către cele două cluburi legendare ale orașului, Milan și Inter.
  • Cele două formații rivale împart din 1947 același stadion, San Siro/Giuseppe Meazza, cu o capacitate de 75.817 de locuri .

Cele două cluburi ar urma să cumpere legendara arenă pentru a demara proiectul noului stadion.

Milan și Inter vor să cumpere San Siro! Ce plan au cele două cluburi cu legendara arenă

Primarul orașului Milano a confirmat că s-a ajuns la un acord cu Milan și cu Inter pentru ca cele două să cumpere stadionul San Siro și zona înconjurătoare a acestuia, astfel încât proiectul noii arene să fie pus în aplicare.

Cele două cluburi și-au anunțat intenția de a construi un nou stadion încă din 2019. Atunci s-a anunțat că arena ar urma să aibă 60.000 de locuri.

La acel moment, costurile pentru construcție au fost evaluate la 800 de milioane de dolari. De asemenea, în 2019 se dorea ca noua arenă să fie gata în 2023, ceea ce evident nu s-a întâmplat, motivul principal fiind problemele birocratice.

Giuseppe Sala: „Am ajuns la un acord cu cluburile”

„Totul este în regulă. Miercuri ar trebui să avem un Consiliu pentru a discuta despre vânzarea stadionului San Siro, pentru că noi am ajuns la un acord cu cluburile.

Consiliul își va îndeplini sarcina printr-o rezoluție, pe care o consider foarte pozitivă în ceea ce privește acest proiect.

Într-o municipalitate, primarul și Consiliul acționează independent în anumite chestiuni, în timp ce în altele, de exemplu vânzarea unor active importante precum stadionul, trebuie să treacă prin Consiliu.

Vor fi comisii și discuții, apoi va trebui să ieșim cu un «da» sau un «nu». Vreau să am conștiința împăcată, să fi făcut ceea ce cetățenii îmi cer, adică să abordez această problemă.

Voi prezenta problema Consiliului, voi recomanda aprobarea, cu siguranță voi vota în favoare, apoi va depinde de ei. Termen limită? Până la sfârșitul lunii.

Stadionul trebuie să fie gata până în 2031, deoarece UEFA ne spune că nu va lua în considerare Milano ca oraș gazdă pentru Campionatul European de Fotbal din 2032 dacă San Siro rămâne”, a declarat Giuseppe Sala, conform sempremilan.com.

