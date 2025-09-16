Furios pe Zenga Adrian Mutu, revoltat după ce a citit ce a spus legenda italiană despre Chivu: „Frustrare! Puțin bun simț, ai mâncat o pâine aici!”

Adrian Mutu (46 de ani) s-a enervat când a auzit declarațiile lui Walter Zenga (65 de ani) despre Cristi Chivu (44 de ani).

Fostul portar de la Inter a fost nemulțumit de jocul prestat de echipa românului în meciul cu Juventus, scor 3-4.

Inter a câștigat categoric primul meci disputat în noul sezon de Serie A, 5-0 cu Torino, dar au urmat două eșecuri consecutive, 1-2 cu Udinese și 3-4 cu Juventus.

Adrian Mutu, furios pe Walter Zenga: „Frustrare! Puțin bun simț, ai mâncat o pâine aici!”

„Briliantul” nu și-a putut stăpâni nervii când a văzut declarațiile legendei lui Inter la adresa lui Cristi Chivu.

„Zenga a mâncat o pâine aici, la noi, mulți ani de zile și s-a apucat să vorbească. Noi am vorbit cu respect față de el. Nu a avut niciodată posibilitatea asta de a antrena și îl demontează pe Chivu prin interviuri.

Puțin bun-simț… Tu ai mâncat o pâine pe aici. Nimeni nu te voia ca antrenor. A așteptat să devină un derby super urmărit. Eu nu aș fi făcut așa ceva. Noi tratăm străinii cu mult respect, dar străinii nu fac la fel cu noi. Se duc pe un unghi din ăsta rasist. Am văzut declarația lui Capello, care e mult mai liniștită decât a lui.

Zenga are o frustrare. Nu a antrenat-o niciodată pe Inter, deși el a fost o legendă acolo. Vii și intri așa… Au trecut trei meciuri. De ce nu a ieșit să vorbească după victoria cu 5-0 din prima etapă? Dacă venea asta de la jurnaliști, puteam să zic că e ok, dar când știi că vine de la un fost fotbalist… Trebuia să îl susțină măcar puțin”, a declarat Adrian Mutu, potrivit fanatik.ro.

473 de meciuri a jucat Walter Zenga pentru Inter

Walter Zenga: „Chivu nu poate să continue așa”

Fostul portar al lui Inter, a vorbit despre problemele din defensiva echipei antrenate de Chivu după meciul pierdut cu Juventus, scor 3-4, și i-a oferit un sfat antrenorului român.

„În finala Ligii Campionilor, Inter a primit cinci goluri, la Udine două, acum patru. Când un antrenor nou vine la o echipă, nu poate pur și simplu să continue pe calea predecesorului său.

Ai nevoie de idei diferite, de mai multă atenție și de o nouă abordare. Problema este că, de multe ori, te bazezi pe aceleași persoane, din recunoștință, dar dacă vrei cu adevărat să schimbi ceva, trebuie să ai curajul să faci alegeri diferite.

Juventus a câștigat datorită intrării lui Adzic în ultimele minute. Așadar, nu înțeleg de ce Inter l-a adus pe Pio Esposito acasă fără să-i acorde timp de joc. Acestea sunt detaliile care, în final, fac cu adevărat diferența”, a declarat Walter Zenga.

Inter nu ia în calcul să-l demită pe Cristi Chivu

În presa din „Cizmă” au apărut mai multe zvonuri legate de o posibilă demitere a tehnicianului român în cazul unui nou rezultat negativ cu Ajax, la debutul în noul sezon din Liga Campionilor, însă Fabrizio Romano dezminte informațiile.

„Mulţi mă întreabă despre Cristi Chivu. Pentru moment, cei de la Inter nu au început niciun demers de a-l demite.

Nu au contactat niciun alt antrenor şi nici n-au făcut altă acţiune similară. Îşi păstrează încrederea în Chivu.

După meci, Chivu şi-a făcut vocea auzită în faţa jucătorilor. Acum, jucătorii vor trebui să răspundă pe teren.

Inter nu are în momentul de faţă niciun plan să îl înlocuiască şi îşi menţine încrederea în el”, a declarat Fabrizio Romano.

Partida dintre Ajax, fosta echipă a lui Cristi Chivu, și Inter va fi miercuri în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

După duelul din Olanda, pentru nerazzuri urmează confruntarea cu nou-promovata în Serie A, Sassuolo. Meciul este programat, duminică, de la ora 21:45.

Inter ocupă, în acest moment, locul 11 în Italia, cu 3 puncte, după 3 etape.

