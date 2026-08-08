„L-a pus să întoarcă mașina” Doi jurnaliști celebri povestesc lecțiile de viață date de Jorge, tatăl lui Messi: „Părinți care le dau aripi copiilor”
Jorge Messi
Campionate

„L-a pus să întoarcă mașina” Doi jurnaliști celebri povestesc lecțiile de viață date de Jorge, tatăl lui Messi: „Părinți care le dau aripi copiilor”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 08.08.2026, ora 22:00
alt-text Actualizat: 08.08.2026, ora 22:01
  • În ziua morții lui Jorge, tatăl lui Lionel Messi, doi jurnaliști care au avut ocazia să interacționeze cu familia superstarului, Guillem Balague și Tancredi Palmeri, au publicat două mărturii personale care conturează o imagine mai puțin cunoscută a lui Jorge Messi: nu doar cea a agentului și negociatorului, ci mai ales cea a unui tată preocupat de educația și caracterul fiului său.
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Moartea lui Jorge Messi, tatăl și unul dintre cei mai importanți oameni din cariera lui Lionel Messi, a readus în atenție o parte a poveștii fotbalistului argentinian care, de multe ori, rămâne în umbra trofeelor și a recordurilor.

Jorge Messi a murit la vârsta de 68 de ani, în Rosario, după o perioadă îndelungată în care s-a confruntat cu probleme de sănătate. Decesul a fost confirmat de clinica în care era internat.

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Guillem Balague, amintire cu Jorge Messi: L-a pus pe Leo să întoarcă mașina”

Pentru lumea fotbalului, Jorge Messi a fost cunoscut în primul rând drept tatăl lui Lionel și omul care i-a reprezentat interesele de-a lungul carierei.

Pentru Leo, însă, rolul său a fost mult mai important. Jorge a fost părintele care a făcut sacrificiul de a rămâne în Barcelona alături de un copil de numai 12 ani, atunci când restul familiei s-a întors în Argentina, și omul care l-a însoțit în primii ani ai unei aventuri care avea să schimbe istoria fotbalului.

Jurnalistul spaniol Guillem Balague, cunoscut pentru activitatea sa în presa sportivă și pentru numeroasele materiale dedicate lui Lionel Messi, a rememorat unul dintre momentele esențiale din copilăria fotbalistului.

Când Leo avea 12 ani, familia Messi s-a aflat în fața unei decizii care avea să influențeze decisiv viitorul copilului. Lionel putea să se întoarcă la Rosario alături de familie sau să rămână în Barcelona pentru a continua să joace și să se dezvolte la academia clubului catalan.

„Jorge l-a întrebat pe Leo, în vârstă de 12 ani, ce voia să facă: să se întoarcă la Rosario cu familia sau să rămână în Barcelona. Alegând să rămână, Jorge a rămas cu el, iar soția sa, Celia, a trebuit să se întoarcă împreună cu restul familiei. Imaginați-vă.

A fost dezamăgit de mulți oameni pe parcursul încercării sale de a înțelege cum funcționează această afacere”.

Balague a amintit și un alt episod, mai puțin cunoscut, dar relevant pentru felul în care Jorge își educa fiul.

„I-a spus odată lui Leo să întoarcă mașina și să dea autografe fanilor, pe care Ronaldinho îi ignorase. Jorge era un om bun, care i-a insuflat fiului său valori solide”.

Amintire cu Jorge Messi: „Există părinți care le dau aripi copiilor lor”

O amintire personală a publicat și jurnalistul italian Tancredi Palmeri, corespondent Sport Italia și colaborator al CNN și Al Jazeera, care a povestit o întâlnire cu Jorge Messi din 2010.

„Voi adăuga o amintire personală: în 2010, în timp ce lucram în culisele tragerii la sorți a Ligii Campionilor, am vrut să fac o poză cu Messi după emisiune, dar nu am vrut să-l deranjez.

M-am apropiat de tatăl său și am început să vorbim despre originile sale din Recanati.

Apoi l-am întrebat dacă ar fi o problemă să fac o poză, iar el mi-a răspuns: „Haide, du-te și întreabă-l!”.

Există părinți care își distrug copiii văzând în ei o găină cu ouă de aur, și există părinți care le dau aripi”.

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