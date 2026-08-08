Ronald Araujo, la Liverpool Fundașul uruguayan, cedat de Barcelona în Premier League pentru un sezon. Cifrele afacerii + cele mai tari meme-uri
Ronald Araujo (fotomontaj AI)
Campionate

Ronald Araujo, la Liverpool Fundașul uruguayan, cedat de Barcelona în Premier League pentru un sezon. Cifrele afacerii + cele mai tari meme-uri

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 08.08.2026, ora 20:24
  • Ronald Araujo (27 de ani), unul dintre fundașii importanți ai Barcelonei în ultimii ani, va evolua la Liverpool în sezonul 2026/27.
  • Presa din Anglia și Spania anunță că cele două cluburi au ajuns la un acord pentru un împrumut, iar formația engleză va avea o opțiune de cumpărare în valoare de 55 de milioane de euro. Liverpool va suporta integral salariul internaționalului uruguayan.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mutarea reprezintă una dintre cele mai surprinzătoare tranzacții ale verii europene. În urmă cu doar câteva sezoane, uruguayanul era considerat unul dintre oamenii de bază ai proiectului catalan.

Araujo și-a prelungit contractul cu formația catalana în ianuarie 2025. Actuala înțelegere expiră pe 30 iunie 2031.

Garuch, Elton și „Chicha” Fotbaliștii care au demonstrat că nu contează înălțimea.  FOTO: Diego Sanchez are 1,55 m și e protejatul lui Andre-Pierre Gignac
Citește și
Garuch, Elton și „Chicha” Fotbaliștii care au demonstrat că nu contează înălțimea. FOTO: Diego Sanchez are 1,55 m și e protejatul lui Andre-Pierre Gignac
Citește mai mult
Garuch, Elton și „Chicha” Fotbaliștii care au demonstrat că nu contează înălțimea.  FOTO: Diego Sanchez are 1,55 m și e protejatul lui Andre-Pierre Gignac

Ronald Araujo, de la Barcelona la Liverpool

Barcelona și Liverpool au ajuns la un acord pentru împrumutul lui Araujo pe durata sezonului 2026/27, iar clubul din Premier League îi va plăti integral salariul fundașului.

12,5 milioane de euro brut pe sezon
e salariul lui Ronald Araujo la Barcelona. Cu bonusuri, suma ajunge la aproximativ 16 milioane de euro

Liverpool are opțiune de cumpărare în valoare de 55 de milioane de euro, care poate fi activată în vara lui 2027.

Araujo urma să călătorească în Anglia pentru vizita medicală, el nefiind inclus în lotul Barcelonei pentru amicalul cu Nottingham Forest din Italia.

The Guardian indică faptul că vizita medicală este programată pentru duminică, 9 august.

Mutarea îi permite Barcelonei să reducă masa salarială.

În sezonul 2025/26, Araujo a rămas în lotul lui Hansi Flick, dar competiția din centrul defensivei a devenit tot mai puternică. Pau Cubarsi și Eric Garcia au câștigat teren.

În plus, problemele fizice și o perioadă dificilă pentru jucător i-au afectat continuitatea în 11-le Barcelonei.

Liverpool avea nevoie urgentă de un fundaș

Din perspectiva lui Liverpool, transferul vine într-un moment în care se confruntă cu probleme serioase de efectiv.

Ibrahima Konate a plecat la Real Madrid, iar mai mulți fundași ai echipei sunt indisponibili sau au probleme fizice.

Jeremy Jacquet, transferat de la Rennes pentru o sumă de peste 50 de milioane de lire sterline, nu a apucat încă să debuteze pentru prima echipă, în timp ce Joe Gomez și Giovanni Leoni sunt și ei afectați de probleme medicale.

Araujo poate evolua atât ca fundaș central, poziția sa de bază, cât și ca fundaș dreapta, o versatilitate pe care Barcelona a exploatat-o în mai multe rânduri.

La Barcelona, Araujo și-a trecut în palmares:

  • 3 titluri de campion La Liga
  • două Cupe ale Spaniei
  • 3 Supercupe ale Spaniei

Împrumutul lui Ronald Araujo, subiect de meme-uri

@verymemefulvidz #araujo #liverpool #football #footballmeme #meme ♬ original sound - imjustabdul🇵🇰🇵🇰🇵🇰

Citește și

Și-a provocat jucătorul și l-a dat afară! Antrenorul a recunoscut fără probleme că a inventat un conflict pentru că echipa mergea bine: „Un cadou extraordinar”
Campionate
18:43
Și-a provocat jucătorul și l-a dat afară! Antrenorul a recunoscut fără probleme că a inventat un conflict pentru că echipa mergea bine: „Un cadou extraordinar”
Citește mai mult
Și-a provocat jucătorul și l-a dat afară! Antrenorul a recunoscut fără probleme că a inventat un conflict pentru că echipa mergea bine: „Un cadou extraordinar”
„Îi mulțumesc lui Chivu” Pleacă Calhanoglu în Turcia? Mijlocașul lui Inter, dezvăluiri savuroase: „Mi-am făcut un transplant de păr”
Campionate
10:51
„Îi mulțumesc lui Chivu” Pleacă Calhanoglu în Turcia? Mijlocașul lui Inter, dezvăluiri savuroase: „Mi-am făcut un transplant de păr”
Citește mai mult
„Îi mulțumesc lui Chivu” Pleacă Calhanoglu în Turcia? Mijlocașul lui Inter, dezvăluiri savuroase: „Mi-am făcut un transplant de păr”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cel mai în vârstă șef de stat din lume a plecat într-o scurtă vacanță acum două luni și nu s-a mai întors
Cel mai în vârstă șef de stat din lume a plecat într-o scurtă vacanță acum două luni și nu s-a mai întors
Cel mai în vârstă șef de stat din lume a plecat într-o scurtă vacanță acum două luni și nu s-a mai întors
liverpool Premier League imprumut fc barcelona la liga ronald araujo
Știrile zilei din sport
„La naiba, nu mă mai întorc acolo!” Fostul antrenor al echipei de gimnastică dă cărțile pe față despre  haosul din FRG și exodul tinerelor stele în SUA
Gimnastica
08.08
„La naiba, nu mă mai întorc acolo!” Fostul antrenor al echipei de gimnastică dă cărțile pe față despre haosul din FRG și exodul tinerelor stele în SUA
Citește mai mult
„La naiba, nu mă mai întorc acolo!” Fostul antrenor al echipei de gimnastică dă cărțile pe față despre  haosul din FRG și exodul tinerelor stele în SUA
Ce se întâmplă cu noul transfer Fetai nu e în lotul de diseară. Antrenorul lui Dinamo, despre debutul fundașului central: „Există un anumit timp”
Superliga
08.08
Ce se întâmplă cu noul transfer Fetai nu e în lotul de diseară. Antrenorul lui Dinamo, despre debutul fundașului central: „Există un anumit timp”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu noul transfer Fetai nu e în lotul de diseară. Antrenorul lui Dinamo, despre debutul fundașului central: „Există un anumit timp”
Dan Petrescu la FCSB? Reacția antrenorului, după propunerea lui Gigi Becali:  „Sunt bucuros”
Superliga
08.08
Dan Petrescu la FCSB? Reacția antrenorului, după propunerea lui Gigi Becali: „Sunt bucuros”
Citește mai mult
Dan Petrescu la FCSB? Reacția antrenorului, după propunerea lui Gigi Becali:  „Sunt bucuros”
Mesaj de susținere pentru Călin Georgescu Luptătorul român și-a exprimat admirația pentru fostul candidat la  președinția României: „Nu sunt putinist”
Box
08.08
Mesaj de susținere pentru Călin Georgescu Luptătorul român și-a exprimat admirația pentru fostul candidat la președinția României: „Nu sunt putinist”
Citește mai mult
Mesaj de susținere pentru Călin Georgescu Luptătorul român și-a exprimat admirația pentru fostul candidat la  președinția României: „Nu sunt putinist”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:47
Situație critică la CFR Un fost jucător al clujenilor a „ajutat” clubul să plătească salariile fotbaliștilor!
Situație critică la CFR Un fost jucător al clujenilor a „ajutat” clubul să plătească salariile fotbaliștilor!
11:01
4 din 4, la fel ca Duckadam VIDEO. Portarul lui Millwall a făcut minuni în Cupa Ligii Angliei! Erou la loviturile de departajare
4 din 4, la fel ca Duckadam VIDEO. Portarul lui Millwall a făcut minuni în Cupa Ligii Angliei! Erou la loviturile de departajare
11:31
Moment incredibil la un meci VIDEO. Mingea a ieșit din stadion și a provocat un accident rutier. Imaginile s-au viralizat imediat
Moment incredibil la un meci VIDEO. Mingea a ieșit din stadion și a provocat un accident rutier. Imaginile s-au viralizat imediat
10:15
FIFA, mesaj furios Acuză că există o conspirație împotriva lui Infantino, după ce s-a scris că elvețianul și-ar fi promovat presupusa amantă
FIFA, mesaj furios Acuză că există o conspirație împotriva lui Infantino, după ce s-a scris că elvețianul și-ar fi promovat presupusa amantă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Top stiri
Infantino, idilă cu o angajată? UEFA ar fi plătit-o să plece, după ce a avut o relație cu actualul președinte FIFA
Campionate
08.08
Infantino, idilă cu o angajată? UEFA ar fi plătit-o să plece, după ce a avut o relație cu actualul președinte FIFA
Citește mai mult
Infantino, idilă cu o angajată? UEFA ar fi plătit-o să plece, după ce a avut o relație cu actualul președinte FIFA
A plecat de la Craiova Campioana României s-a despărțit de jucătorul eliminat în meciul cu Dinamo. Prezentat oficial la noua echipă
Superliga
08.08
A plecat de la Craiova Campioana României s-a despărțit de jucătorul eliminat în meciul cu Dinamo. Prezentat oficial la noua echipă
Citește mai mult
A plecat de la Craiova Campioana României s-a despărțit de jucătorul eliminat în meciul cu Dinamo. Prezentat oficial la noua echipă
Tulcea s-a îndrăgostit de baschet! VIDEO: Reportaj GOLAZO.ro cu atmosfera incredibilă la Europeanul U18: peste 20.000 de oameni și imagini care au făcut înconjurul lumii
Baschet
07.08
Tulcea s-a îndrăgostit de baschet! VIDEO: Reportaj GOLAZO.ro cu atmosfera incredibilă la Europeanul U18: peste 20.000 de oameni și imagini care au făcut înconjurul lumii
Citește mai mult
Tulcea s-a îndrăgostit de baschet! VIDEO: Reportaj GOLAZO.ro cu atmosfera incredibilă la Europeanul U18: peste 20.000 de oameni și imagini care au făcut înconjurul lumii
VIDEO | Trotinetă spulberată de o mașină, pe Șoseaua Pantelimon. Echipe de salvare la fața locului, trafic aproape blocat
B365
07.08
VIDEO | Trotinetă spulberată de o mașină, pe Șoseaua Pantelimon. Echipe de salvare la fața locului, trafic aproape blocat
Citește mai mult
VIDEO | Trotinetă spulberată de o mașină, pe Șoseaua Pantelimon. Echipe de salvare la fața locului, trafic aproape blocat

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 17 rapid 22 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 18

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
A murit tatăl lui Messi Ghidul lui Leo avea 68 de ani. A făcut totul pentru ca fiul său să devină o legendă
Campionate
08.08

A murit tatăl lui Messi Ghidul lui Leo avea 68 de ani. A făcut totul pentru ca fiul său să devină o legendă

Citește mai mult
A murit tatăl lui Messi Ghidul lui Leo avea 68 de ani. A făcut totul pentru ca fiul său să devină o legendă
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share