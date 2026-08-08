Ronald Araujo, la Liverpool Fundașul uruguayan, cedat de Barcelona în Premier League pentru un sezon. Cifrele afacerii + cele mai tari meme-uri

Ronald Araujo (27 de ani), unul dintre fundașii importanți ai Barcelonei în ultimii ani, va evolua la Liverpool în sezonul 2026/27.

Presa din Anglia și Spania anunță că cele două cluburi au ajuns la un acord pentru un împrumut, iar formația engleză va avea o opțiune de cumpărare în valoare de 55 de milioane de euro. Liverpool va suporta integral salariul internaționalului uruguayan.

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Mutarea reprezintă una dintre cele mai surprinzătoare tranzacții ale verii europene. În urmă cu doar câteva sezoane, uruguayanul era considerat unul dintre oamenii de bază ai proiectului catalan.

Araujo și-a prelungit contractul cu formația catalana în ianuarie 2025. Actuala înțelegere expiră pe 30 iunie 2031.

Ronald Araujo, de la Barcelona la Liverpool

Barcelona și Liverpool au ajuns la un acord pentru împrumutul lui Araujo pe durata sezonului 2026/27, iar clubul din Premier League îi va plăti integral salariul fundașului.

12,5 milioane de euro brut pe sezon e salariul lui Ronald Araujo la Barcelona. Cu bonusuri, suma ajunge la aproximativ 16 milioane de euro

Liverpool are opțiune de cumpărare în valoare de 55 de milioane de euro, care poate fi activată în vara lui 2027.

Araujo urma să călătorească în Anglia pentru vizita medicală, el nefiind inclus în lotul Barcelonei pentru amicalul cu Nottingham Forest din Italia.

The Guardian indică faptul că vizita medicală este programată pentru duminică, 9 august.

Mutarea îi permite Barcelonei să reducă masa salarială.

În sezonul 2025/26, Araujo a rămas în lotul lui Hansi Flick, dar competiția din centrul defensivei a devenit tot mai puternică. Pau Cubarsi și Eric Garcia au câștigat teren.

În plus, problemele fizice și o perioadă dificilă pentru jucător i-au afectat continuitatea în 11-le Barcelonei.

Liverpool avea nevoie urgentă de un fundaș

Din perspectiva lui Liverpool, transferul vine într-un moment în care se confruntă cu probleme serioase de efectiv.

Ibrahima Konate a plecat la Real Madrid, iar mai mulți fundași ai echipei sunt indisponibili sau au probleme fizice.

Jeremy Jacquet, transferat de la Rennes pentru o sumă de peste 50 de milioane de lire sterline, nu a apucat încă să debuteze pentru prima echipă, în timp ce Joe Gomez și Giovanni Leoni sunt și ei afectați de probleme medicale.

Araujo poate evolua atât ca fundaș central, poziția sa de bază, cât și ca fundaș dreapta, o versatilitate pe care Barcelona a exploatat-o în mai multe rânduri.

La Barcelona, Araujo și-a trecut în palmares:

3 titluri de campion La Liga

două Cupe ale Spaniei

3 Supercupe ale Spaniei

Împrumutul lui Ronald Araujo, subiect de meme-uri

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