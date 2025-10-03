Convocat în premieră Românul născut în Spania cu tată din Republica Dominicană va juca pentru „tricolorii” U18 » Anunțul făcut de FRF

Jose-Andrei Rostaș (17 ani), jucător spaniol cu cetățenie română, a fost convocat în lotul „tricolorilor” U18.

Extrema celor de la Kapfenberg se află la prima convocare pentru o reprezentativă a României.

FRF și-a manifestat interesul de a convoca jucători străini cu origini românești.

Jose Andrei Rostaș, convocat în premieră la naționala României

Acțiunea Federației Române de Fotbal prinde contur după ce Jose-Andrei Rostaș, jucător născut în Spania cu mamă din România și tată din Republica Dominicană, a fost convocat în premieră la naționala României sub 18 ani.

Extrema celor de la Kapfenberg, echipă din Liga 2 din Austria, va face parte din lotul „micilor tricolori” pentru Turneul celor 4 Națiuni, ce va avea loc în Turcia, în perioada 9-14 octombrie.

Lotul complet al României U18:

Portari: Răzvan Farcaș (CD Leganes / Spania), Arsenie Mocan (FC Bihor)

Fundași: Costyn Gheorghe (Farul Constanța), Mario Bordea (FC Bacău), Fabio Bădărău (Juventus / Italia), Vlad Dragomir (FCSB), Christian Vechiu (AC Milan / Italia), Roberto Gîrgel (Universitatea Craiova), Stefano Precupanu (FC Südtirol / Italia), Raul Vancea (Watford FC / Anglia)

Mijlocași: Daniele Luncașu (FC Bacău), Hunor Batzula (Sepsi OSK), Rareș Coman (US Sassuolo / Italia), Bogdan Petre (Chindia Târgoviște), Ianis Podoleanu (Farul Constanța), Robert Drăghici (FC Augsburg / Germania), Denis Țăroi (UTA Arad), Matei Berchez (Farul Constanța)

Atacanți: Alexandru Bota (Universitatea Cluj), Sebastian Burlanu (Como 1907 / Italia), Jose Rostaș (Kapfenberger SV / Austria), Ianis Avrămescu (Parma Calcio 1913 / Italia)

Jose-Andrei Rostaș, gol în Cupa Austriei

Fotbalistul a reușit să înscrie la nivel de seniori, în Cupa Austriei, într-un duel contra celor de la Austria Lustenau, 2-0, la capătul unei acțiuni dezvoltate pe cont propriu.

🎥 Andrei Rostas 🇷🇴 (CF, 2008, Kapfenberg SV) - Solo goal against Austria Lustenau.



One to follow! pic.twitter.com/Pos6bsPcEr — Alex Scout (@AlexScoutRo) August 29, 2025

Pe lângă duelul din Cupa Austriei, Rostaș a mai evoluat în alte 6 partide din Liga 2, însă nu a mai contribuit la niciun gol al celor de la Kapfenberg.

150.000 de euro este cota de piață a lui Jose-Andrei Rostaș, conform Transfermarkt

Programul „micilor tricolori” la Turneul celor 4 Națiuni din Turcia:

Joi, 9 octombrie, ora 14:00, Turcia U18 – România U18, Stadionul Municipal „Derince”, Provincia Derince;

Sâmbătă, 11 octombrie, ora 14:00, Portugalia U18 – România U18, Stadionul Atatürk, Sapanca;

Marți, 14 octombrie, ora 14:00, România U18 – Spania U18, Stadionul Atatürk, Sapanca.

