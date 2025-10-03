Decizie controversată Badosa a devenit ambasadoare a tenisului în Arabia Saudită » Ce a pățit Nadal când a făcut același lucru
Paula Badosa. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago
Tenis

Decizie controversată Badosa a devenit ambasadoare a tenisului în Arabia Saudită » Ce a pățit Nadal când a făcut același lucru

alt-text Ionuț Cojocaru
Publicat: 03.10.2025, ora 17:27
alt-text Actualizat: 03.10.2025, ora 17:28
  • Paula Badosa (27 de ani, #18 WTA), jucătoare spaniolă de tenis, s-a alăturat unei liste selecte de ambasadori ai tenisului.
  • Cel mai cunoscut nume de pe această listă este Rafael Nadal, care a devenit ambasador pentru Arabia Saudită în 2024.

Fostul număr doi mondial a semnat colaborarea cu fondul public de investiții din Arabia Saudită (PIF), pe care a anunțat-o prin intermediul rețelelor sociale.

Paula Badosa a devenit ambasadoare a tenisului în Arabia Saudită

În ianuarie 2024, Rafael Nadal a fost numit ambasador al Federației Saudite de Tenis, iar în decembrie 2024, italianul Matteo Berrettini a devenit și el ambasador, conform reuters.com.

În condițiile în care regatul a fost implicat în uciderea, în 2018, a editorialistului Jamal Khashoggi de la Washington Post, Nadal a fost criticat de fani.

„Am fost cel mai mare fan al lui Nadal”, a scris, la momentul respectiv, un fan pe rețelele de socializare. „Dar acum plâng în camera mea, știind că nu este omul bun pe care îl credeam. S-a vândut pentru bani din petrol. Nu mai pot fi copilul care trăia victoriile lui Nadal ca și cum ar fi fost ale lui. Am terminat cu el”.

Activiști pentru drepturile femeilor și membri ai comunității LGBTQ acuză Arabia Saudită de „spălare a imaginii prin sport” și critică situația drepturilor omului din această țară, chiar dacă statul din Orientul Mijlociu investește sume enorme în sporturi precum fotbalul, Formula 1 și golful.

Țara neagă acuzațiile de încălcare a drepturilor omului și susține că își protejează securitatea națională prin intermediul legilor sale.

Pe lângă faptul că este unul dintre principalii sponsori ai ATP și WTA, Arabia Saudită găzduiește Next Gen Finals, turneu care reunește la sfârșitul anului cei mai buni jucători sub 21 de ani din lume, precum și Finalele WTA, în care cele mai bune opt jucătoare ale sezonului se întâlnesc la Riad.

„Ceea ce m-a determinat să colaborez cu PIF este că împărtășim aceleași valori: să avansăm în tenis, să oferim putere noii generații și să creăm oportunități pentru toți”, a declarat Badosa, care locuiește de câțiva ani în Dubai (Emiratele Arabe Unite), conform marca.com.

PIF intenționa să organizeze un nou turneu Masters 1.000, al zecelea din calendar, care urma să aibă loc în ianuarie, înainte de Australian Open, dar acest lucru nu a fost posibil.

În schimb, în circuitul masculin s-a desfășurat evenimentul Six Kings Slam, în care șase jucători, printre care Carlos Alcaraz, Jannik Sinner și Novak Djokovic, vor concura între 15 și 18 octombrie pentru unul dintre cele mai mari premii din istoria tenisului.

3,8 milioane de euro
va primi câștigătorul turneului, pe lângă suma de participare, care este 1,2 milioane pentru fiecare jucător

Pe lângă activitatea de ambasador, PIF a lansat și un fond destinat jucătoarelor care aleg să devină mame, pentru a le asigura venituri în perioada de pauză de pe circuit.

tenis rafael nadal Arabia Saudita paula badosa PIF
