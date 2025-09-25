FRF, anunț surpriză Ar putea fi primul jucător de culoare din istoria naționalei României: „Atacant, profilul lui Krasniqi”
Marius Niculae și Jose-Andrei Rostaș foto: GOLAZO.ro și ksv1919.at
FRF, anunț surpriză Ar putea fi primul jucător de culoare din istoria naționalei României: „Atacant, profilul lui Krasniqi"

  • Marius Niculae (44 de ani), managerul sportiv de la FRF, a dezvăluit strategia Federației, care încearcă să găsească în străinătate jucători cu origini românești.
  • Căutările ar putea aduce la naționala României primul jucător de culoare, Jose-Andrei Rostaș.

Mircea Lucescu a suprins pe toată lumea după ce l-a trecut pe lista preliminară pe Lisav Naif Eissat, israelian cu origini românești, legitimat la Maccabi Haifa. Acesta ar putea fi primul dintr-un nou val de jucători de la echipa națională.

Marius Niculae: „S-ar putea să avem și primul jucător de culoare”

Niculae a confirmat că FRF e interesată să găsească jucători din străinătate care au origini românești și pot fi soluții pentru echipa națională.

„Mai sunt niște jucători pe listă. S-ar putea să avem și primul jucător de culoare la echipa națională. Tatăl lui e din Republica Dominicană și mama e româncă.

Nu joacă în România, ci în străinătate. Joacă atacant, extremă, în zona centrală. Un profil ca al lui Ermal Krasniqi, fostul jucător al Rapidului”, a spus Marius Niculae, la Digi Sport.

Jucătorul ochit de FRF ar fi Jose-Andrei Rostaș (17 ani), legitimat la Kapfenberg, în liga secundă din Austria.

Jose-Andrei Rostaș: „Am fost contactat de FRF”

Recent, tânărul jucător a oferit un interviu pentru sport.ro, în care a confirmat, de asemenea, că FRF s-a interesat de serviciile sale.

„Într-adevăr, m-am născut în Spania, dar mi se spune Andrei. Iar numele de familie este Rostaș. Mama este din România, tata din Republica Dominicană.

Acum patru ani am început fotbalul, la vârsta de 13 ani. Și am început la un club de aici, din Austria. Mama lucrează în Kapfenberg, așa am ajuns și eu la echipă.

Primul meci cu Austria Lustenau, cel din campionat în care am debutat, a fost unul foarte strâns și dificil. Dar noi am fost mai buni. Și la fel de fericit am fost și după primul gol dat la seniori, tot cu Austria Lustenau, în Cupa Austriei”, a declarat Rostaș.

Întrebat dacă a discutat cu oficiali ai FRF, jucătorul a răspuns: „Da, am fost contactat de cei de la Federația Română de Fotbal”.

VIDEO. Primul gol marcat de Jose-Andrei Rostaș pentru seniorii lui Kapfenberg

