„Sabotați” de Edi Iordănescu  Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat

Edi Iordănescu. Foto: IMAGO
Conference League

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.10.2025, ora 12:07
alt-text Actualizat: 03.10.2025, ora 12:07
  • Legia Varșovia - Samsunspor 0-1. Edi Iordănescu (47 de ani) a fost criticat dur după înfrângerea înregistrată de echipa sa în runda #1 din Conference League.

Gruparea turcă Samsunspor a obținut victoria după golul marcat de Musaba în minutul 10.

Legia - Samsunspor 0-1. Edi Iordănescu, criticat dur după meci: „Sabotaj din partea lui”

Mai mulți fani și experți ai fotbalului polonez nu au înțeles de ce antrenorul român nu a început meciul cu cei mai buni jucători ai echipei. Aceștia au scris:

„Astăzi (n.r. joi) am asistat la un sabotaj complet de neînțeles din partea lui Iordănescu. Legia Varșovia juca acasă și ar fi putut avea un început frumos într-o nouă aventură în cupele europene, dar antrenorul a preferat să experimenteze”, a scris Sebastian Staszewski, editorialist al publicațiilor Przeglad Sportowy, Fakt și Meczyki.

Iordănescu a schimbat 10 jucători în primul 11 față de meciul cu Pogon Szczcin din campionatul Poloniei, scor 1-0.

„Legia lui Iordănescu are rezultate slabe în cupele europene. Eșec în fața celor de la AEK Larnaca, o echipă mai slabă, dificultăți și mult noroc împotriva echipei slabe Hibernian, iar acum o înfrângere împotriva lui Samsunspor, o echipă de mijlocul clasamentului în Turcia. Experimentul antrenorului a fost un eșec”, a observat Marcin Szymczyk, jurnalist și fotoreporter.

Nici Tomasz Hajto (52 de ani), fost internațional polonez, nu a fost de acord cu decizia lui Iordănescu:

„În mod normal, păstrezi măcar cei patru fundași și portarul. Nu poți să înlocuiești toată echipa. Nu poți să faci astfel de lucruri abracadabrante și să alegi primul 11 la întâmplare”.

Cum a arătat Legia în ultimele două meciuri:

  • Cu Pogon: Tobiasz - Wszolek, Piatkowski, Kapuadi, Reca - Kapustka, Szymanski, Elitim - Weisshaupt, Rajovic, Krasniqi
  • Cu Samsunspor: Tobiasz - Burch, Pankov, Jedrzejczyk, Vinagre - K. Urbanski, Augustyniak, W. Urbanski - Chodyna, Colak, Stojanovic
Am șters de două ori ecranul laptopului meu în Poznan în timp ce mă uitam la componența echipei Legia. Îmi pare rău, dar nu înțeleg Piotr Kozminski, jurnalist la goal.pl și reporter uefa.com

Cu toate acestea, un alt ziarist de la Meczyki îi ia apărarea lui Edi Iordănescu și nu crede că acesta ar trebui să fie criticat:

„Nu are rost să criticăm Legia Varșovia pentru meciul de astăzi (n.r. joi), pentru că este clar că liga poloneză este de fapt cel mai important lucru, iar meciul cheie al Legiei din această săptămână este duminică (n.r. - cu Gornik Zabrze).

În plus, Legia a adunat atât de multe puncte pentru Polonia, încât nu are rost să ma discutăm despre asta”, a explicat Dawid Dobrasz.

Legia, singurul club din Polonia care a pierdut în Conference League

Polonia are patru echipe în faza principală din Conference League: Legia, Lech Poznan, Rakow și Jagiellonia.

Din toate aceste echipe, doar Legia Varșovia nu a reușit să câștige în runda #1 din cadrul competiției.

  • Legia Varșovia - Samsunspor 0-1
  • Lech Poznan - Rapid Viena 4-1
  • Rakow - Universitatea Craiova 2-0
  • Jagiellonia - Hamrun 1-0

Pe plan intern, echipa antrenată de Edi Iordănescu se află pe locul 6, cu 15 puncte obținute în 9 etape.

În meciul următor, care va avea loc duminică, Legia o va întâlni pe Gornik Zabrze, liderul clasamentului. Cele două echipe sunt despărțite de doar 4 puncte.

